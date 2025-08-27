Rendkívüli

Donald Trump: Soros és pszichopatákból álló csoportja nagy károkat okozott az országunknak

Barátság kőolajvezetéktámadásSzijjártó Péter

Szijjártó Péter: Botrányos, hogy egyes hazai politikai és médiabeli szereplők a vezetéket szétlövő ukránokat mentegetik

„Felszólítjuk Ukrajnát, hogy a továbbiakban ne támadja a Magyarországra irányuló kőolajvezetéket, és ne veszélyeztesse hazánk energiaellátásának biztonságát” – írta közösségi oldalán Szijjártó Péter.

Magyar Nemzet
2025. 08. 27. 16:48
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond a HUNOR Magyar Űrhajós Programban résztvevő szakemberek állami kitüntetésének átadó ünnepségén a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 2025. augusztus 21-én Fotó: MTI / Soós Lajos
„A Barátság kőolajvezeték átadási pontját ért ukrán rakéta- és dróntámadás által okozott kár ezúttal olyan mértékű volt, hogy a helyreállítási munkálatok jó pár napot igénybe vesznek. Pavel Sorokin orosz energiaminiszter-helyettessel telefonon áttekintettük a helyzetet, amiből kiderült, hogy megfeszített munkával sikerült olyan technológiai megoldást találni, melynek nyomán holnaptól újraindulhat a kőolajszállítás Magyarország irányába, kezdetben tesztüzemmódban, kisebb mennyiséggel” – írta közösségi oldalán Szijjártó Péter. A külgazadsági és külügyminiszter hozzátette, itthon a kereskedelmi tartalékok még kitartanak, így egyelőre nem kellett igénybe venni a stratégiai tartalékot. 

Ugyanakkor továbbra is botrányosnak tartom, hogy egyes hazai politikai és médiabeli szereplők a vezetéket szétlövő ukránokat mentegetik, az Európai Bizottság pedig csak üzenget, hogy »nincs ellátásbiztonsági kockázat«

– fogalmazott a tárcavezető, és kiemelte:

Egyúttal felszólítjuk Ukrajnát, hogy a továbbiakban ne támadja a Magyarországra irányuló kőolajvezetéket, és ne veszélyeztesse hazánk energiaellátásának biztonságát!

Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: MTI)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

