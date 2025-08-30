Thaiföldön az alkotmánybíróság azután döntött így, hogy alkotmányos etikai szabályok megsértésében bűnösnek találta Sinavatrát egy kiszivárgott telefonbeszélgetés ügyében.
Telefonbeszélgetés döntötte romba Thaiföld kormányát; itt vannak a részletek
A thaiföldi kabinet szombaton Pumtam Vecsajacsaj miniszterelnök-helyettest nevezte ki ügyvezető miniszterelnöknek, miután az alkotmánybíróság eltávolította hivatalából Paetongtarn Sinavatra kormányfőt.
A thaiföldi alkotmány előírja, hogy amíg nem lép hivatalba új kormány, az átmeneti időszakra ügyvezető kabinetet kell kinevezni.
Szombaton bejelentették azt is, hogy szeptember 3-5. között összeül a parlament, amelynek az alsóháza szavaz az új kormányfőről.
Az alkotmánybíróság határozata szerint a 39 éves - alig egy éve hivatalban lévő - kormányfő a Thaiföld és Kambodzsa közötti, május végi halálos határincidens után "engesztelő hangnemben" beszélt a szomszéd ország volt kormányfőjével, Hun Sennel, és hajlandóságot mutatott a korábbi vezető követeléseinek elfogadására.
A telefonban Sinavatra a thai hadsereg határövezetért felelős parancsnokát "ellenségként" emlegette, Hun Sent pedig a diplomáciai szabályoktól eltérően "bácsinak" szólította, és arra biztatta, hogy ne vegye figyelembe a tábornok szavait.
Thaiföld és Kambodzsa régóta vitában áll egymással a mintegy nyolcszáz kilométer hosszú közös határuk pontatlan kijelölése miatt, amelyet nagyrészt az Indokína francia megszállása idején kötött megállapodások határoznak meg.
Thaiföldön bírósági ítéletek buktatják a kormányokat és oszlatják fel a pártokat
Az elmúlt húsz évben Thaiföld politikai életét folyamatosan bírósági döntések és katonai puccsok formálták: miniszterelnököket mozdítottak el, pártokat oszlattak fel, és több tucat törvényhozót tiltottak el a közélettől. A bíróságok kulcsszereplői lettek a hatalomért folyó harcnak – írja a CNN.
Csak az elmúlt három évben két kormányfőt távolítottak el hivatalából, és feloszlattak egy választáson győztes pártot is.
Ezt megelőzően Prayut Chan-o-cha egykori hadseregparancsnok 2014-es puccsa után kilenc éven át irányította az országot.
Most Paetongtarn Sinavatrát mozdították el a miniszterelnöki székből. A Sinavatra család pártjai rendre megnyerték a választásokat, ám hatalmukat sosem tudták tartósan megőrizni.
Borítókép: Paetongtarn Sinavatra (AFP)
