ThaiföldPaetongtarn Sinavatrakormánybuktatás

Telefonbeszélgetés döntötte romba Thaiföld kormányát; itt vannak a részletek

A thaiföldi kabinet szombaton Pumtam Vecsajacsaj miniszterelnök-helyettest nevezte ki ügyvezető miniszterelnöknek, miután az alkotmánybíróság eltávolította hivatalából Paetongtarn Sinavatra kormányfőt.

Magyar Nemzet
2025. 08. 30. 22:26
Paetongtarn Sinavatra Fotó: NUTTHAWAT WICHIEANBUT Forrás: Bangkok Post
Thaiföldön az alkotmánybíróság azután döntött így, hogy alkotmányos etikai szabályok megsértésében bűnösnek találta Sinavatrát egy kiszivárgott telefonbeszélgetés ügyében.

Thaiföld eltávolította hivatalából Paetongtarn Sinavatra kormányfőt (Fotó: LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP)
Thaiföld eltávolította hivatalából Paetongtarn Sinavatra kormányfőt (Fotó: LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP)

A thaiföldi alkotmány előírja, hogy amíg nem lép hivatalba új kormány, az átmeneti időszakra ügyvezető kabinetet kell kinevezni.

Szombaton bejelentették azt is, hogy szeptember 3-5. között összeül a parlament, amelynek az alsóháza szavaz az új kormányfőről.

Az alkotmánybíróság határozata szerint a 39 éves - alig egy éve hivatalban lévő - kormányfő a Thaiföld és Kambodzsa közötti, május végi halálos határincidens után "engesztelő hangnemben" beszélt a szomszéd ország volt kormányfőjével, Hun Sennel, és hajlandóságot mutatott a korábbi vezető követeléseinek elfogadására. 

A telefonban Sinavatra a thai hadsereg határövezetért felelős parancsnokát "ellenségként" emlegette, Hun Sent pedig a diplomáciai szabályoktól eltérően "bácsinak" szólította, és arra biztatta, hogy ne vegye figyelembe a tábornok szavait.

Thaiföld és Kambodzsa régóta vitában áll egymással a mintegy nyolcszáz kilométer hosszú közös határuk pontatlan kijelölése miatt, amelyet nagyrészt az Indokína francia megszállása idején kötött megállapodások határoznak meg.

Thaiföldön bírósági ítéletek buktatják a kormányokat és oszlatják fel a pártokat

Az elmúlt húsz évben Thaiföld politikai életét folyamatosan bírósági döntések és katonai puccsok formálták: miniszterelnököket mozdítottak el, pártokat oszlattak fel, és több tucat törvényhozót tiltottak el a közélettől. A bíróságok kulcsszereplői lettek a hatalomért folyó harcnak – írja a CNN.

Csak az elmúlt három évben két kormányfőt távolítottak el hivatalából, és feloszlattak egy választáson győztes pártot is.

Ezt megelőzően Prayut Chan-o-cha egykori hadseregparancsnok 2014-es puccsa után kilenc éven át irányította az országot.

Most Paetongtarn Sinavatrát mozdították el a miniszterelnöki székből. A Sinavatra család pártjai rendre megnyerték a választásokat, ám hatalmukat sosem tudták tartósan megőrizni. 

Borítókép: Paetongtarn Sinavatra (AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

