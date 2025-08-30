Telefonbeszélgetés döntötte romba Thaiföld kormányát; itt vannak a részletek

A thaiföldi alkotmány előírja, hogy amíg nem lép hivatalba új kormány, az átmeneti időszakra ügyvezető kabinetet kell kinevezni.

Szombaton bejelentették azt is, hogy szeptember 3-5. között összeül a parlament, amelynek az alsóháza szavaz az új kormányfőről.

Az alkotmánybíróság határozata szerint a 39 éves - alig egy éve hivatalban lévő - kormányfő a Thaiföld és Kambodzsa közötti, május végi halálos határincidens után "engesztelő hangnemben" beszélt a szomszéd ország volt kormányfőjével, Hun Sennel, és hajlandóságot mutatott a korábbi vezető követeléseinek elfogadására.