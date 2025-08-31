Trump után most a feleségét is jelölhetik Nobel-békedíjra

Melania Trump amerikai first ladyt is jelölhetik a Nobel-békedíjra – mondta Anna Paulina Luna floridai republikánus képviselő a Fox News amerikai televíziós hálózatnak adott nyilatkozatában, írja az Origo.

Anna Paulina Luna szerint Melania Trump az orosz–ukrán háború lezárására tett erőfeszítéseivel érdemelte ki a jelölést

(Fotó: AFP)

A képviselő szerint Melania Trump az orosz–ukrán háború rendezésére tett erőfeszítéseiért érdemelte ki a jelölést – írja az India Today indiai hírmagazin.

Melania Trump kulcsfontosságú szereplő lehet az Egyesült Államok és Oroszország közötti kommunikációban, különös tekintettel az ukrajnai helyzetre – hangsúlyozta Luna. A képviselő szerint a first lady továbbra is aktív résztvevője lehet az amerikai közvetítői törekvéseknek a konfliktus megoldásában.

Donald Trump amerikai elnök már több ország, köztük Ruanda, Izrael, Gabon, Azerbajdzsán és Kambodzsa támogatását élvezi a Nobel-békedíjra jelölés terén. A szabályok értelmében a díjat akár három személy vagy szervezet között megoszthatva is kiadhatják.

Melania Trump diplomáciai szerepvállalásának kiemelkedő momentuma volt az a levél, amelyet férje, Donald Trump elnök adott át Vlagyimir Putyin orosz elnöknek az alaszkai csúcstalálkozón. A levélben Melania Trump a háború által érintett gyermekek védelmére szólította fel az orosz vezetőt.

A Nobel-bizottság várhatóan 2025. október 10-én hirdeti ki a békedíj nyertesét. Ha Melania Trump nyerne, ő lenne az első first lady, akit Nobel-békedíjjal tüntetnek ki. Korábban Eleanor Roosevelt is szerepelt a jelöltek között, de nem lett díjazott.

Borítókép: Melania Trump (Fotó: AFP)