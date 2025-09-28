Rendkívüli

Megtalálták a túrázás közben eltűnt Kaszás Nikolett holttestét

Hatalmas tüntetés volt Argentínában

Több ezer ember gyűlt össze Buenos Airesben egy nők elleni erőszak és gyilkosságok elleni tüntetésen, hogy igazságot követeljenek három fiatal áldozat – egy lány és két fiatal nő – számára, akiket kegyetlenül meggyilkoltak egy az egész országot megrázó bűncselekmény során.

2025. 09. 28. 13:22
Tömegek tüntetnek Argentína utcáin a nők elleni erőszak ellen Forrás: AFP
A 15 éves Lara Gutierrez, valamint a 20 éves Morena Verdi és Brenda del Castillo meggyilkolását ráadásul élőben közvetítették a közösségi médiában, ami tovább fokozta a tragédia körüli felháborodást. A rendőrség jelenlegi álláspontja szerint a brutális tett mögött egy kábítószer-kereskedő banda áll, és a gyilkosságok célja az volt, hogy figyelmeztetést küldjenek másoknak a szervezet szabályainak megszegéséről. Az eset az egész országot megrázta, Argentína lakosai igazságot követelnek.

Tömegek tüntetnek Argentína utcáin a nők elleni erőszak ellen
Tömegek tüntetnek Argentína utcáin a nők elleni erőszak ellen (Fotó: AFP)

Patricia Bullrich nemzetbiztonsági miniszter közlése szerint péntekig öt gyanúsítottat – három férfit és két nőt – tartóztattak le. 

Ugyanakkor a banda vezetőjének tartott 20 éves perui férfi továbbra is szökésben van.

A hatóságok szerint az áldozatokat szeptember 19-én egy furgonba csalogatták, azt ígérve nekik, hogy egy buliba viszik őket. A nyomozás során azonban kiderült, hogy a lányok „megbüntetése” és mások figyelmeztetése volt a cél, nem pedig bármilyen ártalmatlan találkozó. Javier Alonso, Buenos Aires tartomány biztonsági minisztere elmondta, hogy az egyik őrizetes kihallgatása során bemutatott egy videót a brutális esetről. 

A felvételen a bandavezér így fogalmazott: „Ez történik azokkal, akik drogot lopnak tőlem.” A hatóságok közzétettek egy fényképet a feltételezett perui kulcsfiguráról abban a reményben, hogy az emberek felismerik és segítenek a letartóztatásában.

A három áldozat holttestét szerdán találták meg, öt nappal eltűnésük után, egy Buenos Aires déli külvárosában fekvő ingatlanon eltemetve.

Argentína: tömegek tüntettek a nők elleni erőszak ellen

Szombaton az áldozatok hozzátartozói csatlakoztak a parlamenthez vezető tüntetéshez, hogy hangot adjanak az igazság követelésének és a nők védelmének szükségességére. „A nőket minden eddiginél jobban kell védeni” – mondta Brenda apja, Leonel del Castillo a sajtónak. Korábban hozzátette, hogy lánya azonosítása lehetetlen volt a súlyos bántalmazás miatt.

Antonio del Castillo, a 20 éves unokatestvérek nagyapja vérszomjasnak nevezte a gyilkosokat és hozzátette: 

Állatokkal sem tennének ilyet, amit velük tettek.

Egy nők elleni gyilkosságokat monitorozó argentin szervezet szerint az országban átlagosan 36 óránként ölnek meg egy nőt.

Olaszországban megerőszakoltak két magyar nőt

Felháborodva forrongnak az olaszok a közösségi médiában a két magyar lány megerőszakolása miatt. Lapunk szeptember 5-én adta hírül a cataniai rendőrkapitányság közleménye alapján, hogy Patentóban három marokkói férfi szexuálisan molesztált és bedrogozott két turistalányt, akik szállásukra igyekeztek visszajutni a tengerparton eltöltött nap után Szicília szigetén. A platformokon továbbra is forrnak az indulatok, a felhasználók azonnali megoldásokat akarnak, az elkövetők megbüntetését és az ország illegális migránsoktól való megtisztítását követelik.

Borítókép: Tömegek tüntetnek Argentína utcáin a nők elleni erőszak ellen (Fotó: AFP)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

