Hatalmas tüntetés volt Argentínában

A 15 éves Lara Gutierrez, valamint a 20 éves Morena Verdi és Brenda del Castillo meggyilkolását ráadásul élőben közvetítették a közösségi médiában, ami tovább fokozta a tragédia körüli felháborodást. A rendőrség jelenlegi álláspontja szerint a brutális tett mögött egy kábítószer-kereskedő banda áll, és a gyilkosságok célja az volt, hogy figyelmeztetést küldjenek másoknak a szervezet szabályainak megszegéséről. Az eset az egész országot megrázta, Argentína lakosai igazságot követelnek.
Patricia Bullrich nemzetbiztonsági miniszter közlése szerint péntekig öt gyanúsítottat – három férfit és két nőt – tartóztattak le.
Ugyanakkor a banda vezetőjének tartott 20 éves perui férfi továbbra is szökésben van.
A hatóságok szerint az áldozatokat szeptember 19-én egy furgonba csalogatták, azt ígérve nekik, hogy egy buliba viszik őket. A nyomozás során azonban kiderült, hogy a lányok „megbüntetése” és mások figyelmeztetése volt a cél, nem pedig bármilyen ártalmatlan találkozó. Javier Alonso, Buenos Aires tartomány biztonsági minisztere elmondta, hogy az egyik őrizetes kihallgatása során bemutatott egy videót a brutális esetről.
A felvételen a bandavezér így fogalmazott: „Ez történik azokkal, akik drogot lopnak tőlem.” A hatóságok közzétettek egy fényképet a feltételezett perui kulcsfiguráról abban a reményben, hogy az emberek felismerik és segítenek a letartóztatásában.
A három áldozat holttestét szerdán találták meg, öt nappal eltűnésük után, egy Buenos Aires déli külvárosában fekvő ingatlanon eltemetve.
Argentína: tömegek tüntettek a nők elleni erőszak ellen
Szombaton az áldozatok hozzátartozói csatlakoztak a parlamenthez vezető tüntetéshez, hogy hangot adjanak az igazság követelésének és a nők védelmének szükségességére. „A nőket minden eddiginél jobban kell védeni” – mondta Brenda apja, Leonel del Castillo a sajtónak. Korábban hozzátette, hogy lánya azonosítása lehetetlen volt a súlyos bántalmazás miatt.