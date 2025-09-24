Ausztriarendőrségkéselés

Ausztria szigorítaná a késviselést, a rendőrség szkeptikus

Drasztikus lépést jelentett be a belügyminiszter. Ausztria a tervek szerint szigorítaná a késviselést, a kivitelezés szempontjából azonban a rendőrség szkeptikus, miután már így is túlterheltek a rendvédelmi szervek.

Magyar Nemzet
2025. 09. 24. 7:20
Fotó: MICHAEL NGUYEN Forrás: NurPhoto
Gerhard Karner késviselést szigorító terve papíron jól hangzik. Ausztria rendőrei azonban már közel sem lelkesednek ennyire az ötletért. A szakszervezetek szerint az elképzelés ugyanis kivitelezhetetlen és túlterhelheti a rendőrséget – írja az Origo.

Ausztria szigorítana, a rendőrök azonban már így is leterheltek
Ausztria szigorítana, a rendőrök azonban már így is leterheltek 
Fotó: ERWIN SCHERIAU / APA-PictureDesk

Ki fogja ezt ellenőrizni? – tették fel a kérdést a rendőrségi források. Csak 2025 első felében 1518 rendőr sérült meg – most azonban még a kések ellenőrzését is át kellene venniük.

Az átfogó késtilalom tervei heves vitákat váltanak ki. Míg Jörg Leichtfried, az SPÖ államtitkára a javaslatot „fontos lépésként” dicséri a nyilvános helyeken elkövetett erőszak megfékezése érdekében, sok rendőr megdöbbent. Több mint 1500 rendőr sérült meg mindössze hat hónap alatt, plusz a fegyveres erőszak miatti napi bevetések száma is emelkedik. A bűnüldöző szervek már most is teljesen túlterheltek.

Martin Noschiel, a rendőrszakszervezet tagja figyelmeztetett: „Nem lesz elég egyszerűen kijelenteni, hogy mostantól nem engedélyezett a kések használata ezen vagy azon a területen. Világos szabályokra és bizonyos fokú arányosságra van szükségünk, hogy a munkánk ne legyen nehezebb.”

A tervezet azonban rengeteg olyan szürke zónát hagy, amelyek megnehezítik a rendőrség munkáját. 

A hatóságok szerint nem szeretnék, ha mindenkit feljelentenének aki egy bicskát hord a táskájában. Ehhez azonban pontos törvényekre lenne szükség. 

További források biztosítása és egyértelműen meghatározott ellenőrzések nélkül a tilalom végül fogatlan eszközzé válhat. A rendőrség ezért nemcsak törvényeket, hanem valódi támogatást követel az utcákon is.

Borítókép: Osztrák rendőrök (Fotó: AFP)

 

Fontos híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Pilhál György
Szabad-e merengni?

MÉLYSZÁNTÁS – Lehet, nem a tempónk túl gyors, csupán elmulasztottunk megállni a legfontosabb stációknál.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

