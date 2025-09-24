Ausztria szigorítaná a késviselést, a rendőrség szkeptikus

Gerhard Karner késviselést szigorító terve papíron jól hangzik. Ausztria rendőrei azonban már közel sem lelkesednek ennyire az ötletért. A szakszervezetek szerint az elképzelés ugyanis kivitelezhetetlen és túlterhelheti a rendőrséget – írja az Origo.

Ausztria szigorítana, a rendőrök azonban már így is leterheltek

Fotó: ERWIN SCHERIAU / APA-PictureDesk

Ki fogja ezt ellenőrizni? – tették fel a kérdést a rendőrségi források. Csak 2025 első felében 1518 rendőr sérült meg – most azonban még a kések ellenőrzését is át kellene venniük.

Az átfogó késtilalom tervei heves vitákat váltanak ki. Míg Jörg Leichtfried, az SPÖ államtitkára a javaslatot „fontos lépésként” dicséri a nyilvános helyeken elkövetett erőszak megfékezése érdekében, sok rendőr megdöbbent. Több mint 1500 rendőr sérült meg mindössze hat hónap alatt, plusz a fegyveres erőszak miatti napi bevetések száma is emelkedik. A bűnüldöző szervek már most is teljesen túlterheltek.