A venezuelai válság az egyik legsúlyosabb migrá­ciós és humanitárius krízissé nőtte ki magát az elmúlt évtizedben. Az ENSZ adatai szerint több mint 7,9 millió ember hagyta el az országot, több­ségük a régió más államaiban, köztük Kolumbiá­ban, Peruban és Brazíliában keresett menedéket. Egyre több bevándorló érkezik azonban az Egyesült Államokba és Európába is. Az ok a politikai elnyomás, a gazdasági válság és a tartóssá vált humanitárius krízis. Az ország 28,4 millió lakosá­ból 19 millió szorul humanitárius segítségre, az infláció pedig szárnyal (180%).

Rohamosan nő a bevándorló gyerekek aránya az iskolákban

Washington úgy látja, hogy ha megszűnne a rezsim által generált veszélyhelyzet, a venezuelai menekültek hazaérhetnének az Egyesült Álla­mokból. A Trump-adminisztráció ezért fokozta a venezuelai kormányra gyakorolt nyomást. 2025. szeptember elején az amerikai hadsereg jelentő­sen megnövelte jelenlétét a Karib-térségben és megsemmisített egy venezuelai felségjelzésű, gya­núk szerint kábítószert szállító hajót. Szeptember 16-án egy másik hasonló akciót is bejelentett Donald Trump. Washington ugyanis a kábítószer­-kereskedelemben való részvétellel vádolja Nicolás Maduro-t, aminek ürügyén augusztusban meg­duplázták az elnök fejére korábban kitűzött 25 millió dolláros „vérdíjat”. Szintén a venezuelaiak számának csökkentését célozza a TPS-státusz 2025. november 7-i megszüntetése, amelyet 2021 márciusában terjesztettek ki az ország polgáraira. A jogcímen eddig 600 ezer venezuelai kapott tar­tózkodási és munkavállalási engedélyt az Egyesült Államokban.

Ezzel párhuzamosan Európa vált a venezuelai menedékkérők egyik legfontosabb célpontjává. Dolgukat megkönnyíti, hogy vízum nélkül is beutazhatnak a schengeni övezetbe.

2024-ben 72 800-an nyújtottak be első alkalommal mene­dékkérelmet az EU-ban, ami az összes kérelem 8 százalékát tette ki. 2025 áprilisában már a venezuela­iak vezették az uniós rangsort: 7 015 kérelemmel megelőzték az afgánokat (5 125) és a szíreket (2 295). A fő célország számukra Spanyolország, ahol csak 2024-ben 66 134 venezuelai folyamo­dott humanitárius tartózkodási engedélyért, amit szinte mindenki megkap, akinek a menedékkérel­mét elutasítják. Az ország vonzerejét növeli a közös nyelv, valamint a történelmi és kulturális kapcsolatok, amelyek miatt a madridi kormány is megengedőbb a venezuelaiakkal szemben. 2024 végén 212 748 venezuelai rendelkezett érvényes tartózkodási engedéllyel Spanyolországban.