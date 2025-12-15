Nem hagyta szó nélkül Lendvai Ildikó hízelgését Menczer Tamás + videó

„Igen. És hadd tegyem hozzá, ez egy kemény és vastag igen” – ahogy arról lapunk is beszámolt , így reagált egy podcastműsorban Lendvai Ildikó arra a kérdésre, hogy szavazna-e a Tisza Pártra. Menczer Tamás közösségi oldalán reagált is az MSZP egykori elnökének kijelentésére. A kormánypártok kommunikációs igazgatója ironikusan megjegyezte: „Megnyugodtam. Lendvai Ildikó a Tiszára szavaz.”
Mint fogalmazott, összenő, ami összetartozik.
„Igaz, megszorítócsomagot pont ugyanúgy csinálnak”
– emlékeztetett a 2010 előtti baloldali kormányra a politikus. „A baloldal újra és újra elveszi a pénzedet és tönkreteszi az országot. Ezt ma Tisza-megszorítócsomagnak hívják. Ne hagyjuk! Csak a Fidesz!” – zárta bejegyzését Menczer Tamás.
Mit érdemes tudni Lendvai Ildikóról?
Lendvai Ildikó, az MSZP egykori elnöke a rendszerváltás előtt tagja volt a Magyar Szocialista Munkáspártnak, és fontos tisztségeket töltött be az MSZMP Központi Bizottságának tudományos, közoktatási és kulturális osztályán. Már több mint egy évtizede nem vállal politikai tisztséget, de rendszeresen kifejti véleményét közéleti kérdésekben.
