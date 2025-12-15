Nem hagyta szó nélkül Lendvai Ildikó hízelgését Menczer Tamás + videó

„Igen. És hadd tegyem hozzá, ez egy kemény és vastag igen” – ahogy arról lapunk is beszámolt , így reagált egy podcastműsorban Lendvai Ildikó arra a kérdésre, hogy szavazna-e a Tisza Pártra. Menczer Tamás közösségi oldalán reagált is az MSZP egykori elnökének kijelentésére. A kormánypártok kommunikációs igazgatója ironikusan megjegyezte: „Megnyugodtam. Lendvai Ildikó a Tiszára szavaz.”

Magyar Péter örülhet, egy „egy kemény és vastag” szavazatot kap majd Lendvai Ildikótól (Forrás: Youtube)

Mint fogalmazott, összenő, ami összetartozik.

„Igaz, megszorítócsomagot pont ugyanúgy csinálnak”

– emlékeztetett a 2010 előtti baloldali kormányra a politikus. „A baloldal újra és újra elveszi a pénzedet és tönkreteszi az országot. Ezt ma Tisza-megszorítócsomagnak hívják. Ne hagyjuk! Csak a Fidesz!” – zárta bejegyzését Menczer Tamás.