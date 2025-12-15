Lendvai IldikóTisza PártMagyar Péter

Nem hagyta szó nélkül Lendvai Ildikó hízelgését Menczer Tamás + videó

Összenő, ami összetartozik – reagált közösségi oldalán Menczer Tamás arra, hogy Lendvai Ildikó kijelentette: a Tisza Pártra fog szavazni. A kormánypártok kommunikációs igazgatója ironikusan rámutatott: megszorítócsomagot pont ugyanúgy csinált az MSZP, mint Magyar Péterék.

Magyar Nemzet
2025. 12. 15. 12:01
„Igen. És hadd tegyem hozzá, ez egy kemény és vastag igen” – ahogy arról lapunk is beszámolt , így reagált egy podcastműsorban Lendvai Ildikó arra a kérdésre, hogy szavazna-e a Tisza Pártra. Menczer Tamás közösségi oldalán reagált is az MSZP egykori elnökének kijelentésére. A kormánypártok kommunikációs igazgatója ironikusan megjegyezte: „Megnyugodtam. Lendvai Ildikó a Tiszára szavaz.” 

Magyar Péter örülhet, egy „egy kemény és vastag” szavazatot kap majd Lendvai Ildikótól (Forrás: Youtube)
Mint fogalmazott, összenő, ami összetartozik.

 „Igaz, megszorítócsomagot pont ugyanúgy csinálnak” 

– emlékeztetett a 2010 előtti baloldali kormányra a politikus. „A baloldal újra és újra elveszi a pénzedet és tönkreteszi az országot. Ezt ma Tisza-megszorítócsomagnak hívják. Ne hagyjuk! Csak a Fidesz!” – zárta bejegyzését Menczer Tamás.

Mit érdemes tudni Lendvai Ildikóról?

Lendvai Ildikó, az MSZP egykori elnöke a rendszerváltás előtt tagja volt a Magyar Szocialista Munkáspártnak, és fontos tisztségeket töltött be az MSZMP Központi Bizottságának tudományos, közoktatási és kulturális osztályán. Már több mint egy évtizede nem vállal politikai tisztséget, de rendszeresen kifejti véleményét közéleti kérdésekben.

 

Borítókép: Lendvai Ildikó, az MSZP egykori elnöke (Forrás: YouTube)


