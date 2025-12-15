Jó hír a szülőknek: jövőre elérhető lesz a kiskorúakat védő, ingyenes, szűrt mobilinternet

Januártól igényelhető a mobilszolgáltatóknál a szűrt internetszolgáltatás – közölte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság.

Az új szolgáltatás fontos lépés a gyermekek digitális védelmében (Forrás: Illusztráció/ Shutterstock)

A kiskorúak online térben való hatékony védelme érdekében 2026. január 1-jétől a Magyar Telekom, a One Magyarország és a Yettel Magyarország egyaránt elérhetővé teszi a kiskorú felhasználókra való tekintettel nyújtott biztonságos mobilinternetet – közölte a hatóság. A szolgáltatásnyújtás részleteit a mobilszolgáltatókkal történt egyeztetést követően a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság szabályozta.

Az egyéni előfizetők által ingyen igényelhető szolgáltatás használata esetén a Magyarországról leggyakrabban látogatott, kifejezetten pornográf tartalmak bemutatását célzó, meghatározott honlapok mobilhálózaton nem lesznek elérhetők a gyermekek számára.

A fiatalok egészséges lelki, szellemi fejlődéshez való jogát szem előtt tartva, a törvényi szabályozás alapján Magyarországon az internetszolgáltatók az előfizetők kérésére kötelesek lesznek olyan, a gyermekek védelmét szolgáló, szűrt internetszolgáltatást nyújtani, amely korlátozza az internetes pornográf tartalmak elérhetőségét.

Ingyenes lesz, fokozatosan vezetik be

A szolgáltatás bármely előfizető számára elérhető. Az egyéni előfizetők kérésére a szolgáltatók kötelesek a szűrést ingyenesen, az alapszolgáltatás részeként biztosítani. A kérés nem számít szerződésmódosításnak, és nem befolyásolja a határozott idejű előfizetői szerződések lejáratát. A részletekről a szolgáltatók honlapjai és ügyfélszolgálatai nyújtanak majd tájékoztatást a szolgáltatás indulását követően.

A szűrt internetszolgáltatást a szolgáltatók fokozatosan vezetik be:

a mobilinternet-szolgáltatók 2026. január 1-jétől,

a 10 ezer vagy több előfizetővel rendelkező vezetékes internet-hozzáférést nyújtó szolgáltatók 2026. május 1-jétől,

míg a 10 ezernél kevesebb előfizetővel rendelkező, Magyarországon letelepedett internet-hozzáférést nyújtó szolgáltatók 2027. január 1-jétől.

A vezetékes szolgáltatás esetén az előfizetők a szabad választás alapján egy végponton egyszerre vehetik igénybe a szűrt és a nem szűrt internetet.