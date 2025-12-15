gyermeknemzeti média - és hírközlési hatóságszolgáltatásonline térinternetszolgáltatás

Jó hír a szülőknek: jövőre elérhető lesz a kiskorúakat védő, ingyenes, szűrt mobilinternet

Januártól igényelhető a mobilszolgáltatóknál a szűrt internetszolgáltatás – közölte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság. A biztonságos mobilinternet korlátozza a pornográf tartalmakhoz való hozzáférést, és újabb hatékony eszközt ad a szülők kezébe a gyermekek online biztonságának erősítésére.

Magyar Nemzet
Forrás: MNHH sajtóközlemény2025. 12. 15. 12:10
Fotó: MAYA LAB Forrás: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Januártól igényelhető a mobilszolgáltatóknál a szűrt internetszolgáltatás – közölte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság.

Children communicate via messengers on phones. High quality photo
Az új szolgáltatás fontos lépés a gyermekek  digitális védelmében (Forrás: Illusztráció/ Shutterstock)

A kiskorúak online térben való hatékony védelme érdekében 2026. január 1-jétől a Magyar Telekom, a One Magyarország és a Yettel Magyarország egyaránt elérhetővé teszi a kiskorú felhasználókra való tekintettel nyújtott biztonságos mobilinternetet – közölte a hatóság. A szolgáltatásnyújtás részleteit a mobilszolgáltatókkal történt egyeztetést követően a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság szabályozta. 

Az egyéni előfizetők által ingyen igényelhető szolgáltatás használata esetén a Magyarországról leggyakrabban látogatott, kifejezetten pornográf tartalmak bemutatását célzó, meghatározott honlapok mobilhálózaton nem lesznek elérhetők a gyermekek számára.

A fiatalok egészséges lelki, szellemi fejlődéshez való jogát szem előtt tartva, a törvényi szabályozás alapján Magyarországon az internetszolgáltatók az előfizetők kérésére kötelesek lesznek olyan, a gyermekek védelmét szolgáló, szűrt internetszolgáltatást nyújtani, amely korlátozza az internetes pornográf tartalmak elérhetőségét.

Ingyenes lesz, fokozatosan vezetik be 

A szolgáltatás bármely előfizető számára elérhető. Az egyéni előfizetők kérésére a szolgáltatók kötelesek a szűrést ingyenesen, az alapszolgáltatás részeként biztosítani. A kérés nem számít szerződésmódosításnak, és nem befolyásolja a határozott idejű előfizetői szerződések lejáratát. A részletekről a szolgáltatók honlapjai és ügyfélszolgálatai nyújtanak majd tájékoztatást a szolgáltatás indulását követően.

A szűrt internetszolgáltatást a szolgáltatók fokozatosan vezetik be:

  • a mobilinternet-szolgáltatók 2026. január 1-jétől, 
  • a 10 ezer vagy több előfizetővel rendelkező vezetékes internet-hozzáférést nyújtó szolgáltatók 2026. május 1-jétől, 
  • míg a 10 ezernél kevesebb előfizetővel rendelkező, Magyarországon letelepedett internet-hozzáférést nyújtó szolgáltatók 2027. január 1-jétől. 

A vezetékes szolgáltatás esetén az előfizetők a szabad választás alapján egy végponton egyszerre vehetik igénybe a szűrt és a nem szűrt internetet.

Az okoseszközök terjedésével a fiatalok egyre korábban, sokszor véletlenül és felkészületlenül találkoznak az online pornográfiával. Az NMHH országos, reprezentatív, nagymintás Digital Parenting kutatása 2017 óta méri a hazai 7–16 évesek médiahasználati szokásait, valamint a szüleik ezzel kapcsolatos tudását, attitűdjét és védelmi stratégiáit. 

A legfrissebb, 2025-ös eredmények szerint a magyar gyermekek egyre fiatalabb korban lépnek be a digitális világba: többségük tízévesen már saját (okos)telefonnal rendelkezik, 11 évesen pedig jelen van a közösségi médiában. 

A gyerekek mintegy egyharmada találkozik online kockázatokkal, tízből egy esetben pedig ez jogsértéshez is vezet.

A felelős szülők jellemzően technikai megoldásokkal, például szűrőszoftverekkel vagy az eszközhasználat korlátozásával próbálják védeni gyermekeiket. Ehhez a szűrt internetszolgáltatás egy újabb, hatékony, ingyenes és szakértelmet nem igénylő eszközt kínál. A gyermekek tudatos médiahasználatra való nevelése érdekében mindemellett elengedhetetlen az is, hogy a szülők a gyermekek életkorához igazodva rendszeresen beszélgessenek velük az online tér veszélyeiről.  

Az NMHH sajtóközleményében hangsúlyozta, hogy a hatóság kiemelt stratégiai célja a kiskorúak biztonságos internethasználatának támogatása és a káros online tartalmakkal szembeni védelem erősítése. E célból működteti a Bűvösvölgy Médiaértés-oktató Központokat, valamint az Internet Hotline online jogsegélyszolgálatot, amelyhez bárki fordulhat, aki internetes visszaélés áldozatává válik.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekelfogadás

Az elfogadás határai

Bayer Zsolt avatarja

Kéretik továbbra is sütni a malacot nyugodtan, kordonok nélkül!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu