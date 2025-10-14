Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóságadatokpedagógus

Komoly együttműködést kötöttek a digitális gyermekvédelem érdekében

A gyermekek egészséges digitáliseszköz-használatának előmozdítása érdekében együttműködési megállapodást kötött a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) és a Bethesda Gyermekkórház.

Magyar Nemzet
2025. 10. 14. 20:44
Illusztráció Fotó: Iren_Geo Forrás: Shutterstock
A partnerek közös kutatásokkal, tudományos konferenciákkal és ismeretterjesztő kampányokkal lépnek fel a gyermekek túl korai és túlzott mértékű digitáliseszköz-használata, illetve annak káros hatásai ellen, továbbá az NMHH és a hatóság által működtetett Gyermekvédelmi Internet-kerekasztal csatlakozott az egészségügyi intézmény gyermekek képernyőidejének csökkentését célzó chartájához is.

Engaged in online gaming. Smiling little child schoolgirl relax at home sitting on comfy couch using mobile phone to play games send text messages in chat surf internet under parental control software
Fotó: Fizkes / Shutterstock

A megállapodást Velkey György János, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója, valamint Koltay András, az NMHH elnöke látta el kézjegyével.

Azt írták, hogy a Bethesda és az NMHH a közös kutatások, szakmai publikációk mellett tájékoztató kiadványok és társadalmi kampányok útján kívánja segíteni a szülőket, pedagógusokat és egészségügyi szakembereket abban, hogy a digitális világban felelős, megalapozott döntéseket hozhassanak a gyermekek érdekében.

A közlemény szerint Velkey György János a megállapodás aláírása alkalmából azt hangsúlyozta, hogy

 a gyermekek egészsége nemcsak a testi, hanem a mentális jólétet is magában foglalja. 

Hozzátette, hogy az okoseszközök használatával kapcsolatban felelős, közös gondolkodásra van szükség, amelyben a gyermekkórház médiahatósággal kötött megállapodása fontos mérföldkő.

A továbbiakban Koltay Andrást idézték, aki azt mondta: az NMHH nemcsak hagyományos hatósági eszközökkel, de széleskörű társadalmi, tudományos és szakmai együttműködésekkel is sokat tesz a hatékony online gyermekvédelemért.

A Bethesda szakmai tapasztalata és az NMHH kutatási és edukációs tevékenysége olyan háttér, amellyel a két intézmény még eredményesebben vizsgálhatja a gyermekek digitális szokásait, előremutató tanácsokat megfogalmazva

 – mondta az elnök.

Az együttműködés aláírásával egy időben az NMHH és az általa működtetett Gyermekvédelmi Internet-kerekasztal hivatalosan is csatlakozott a gyermekkórház azon, már mintegy negyven szakmai szervezet által aláírt tudományos chartájához, amely a gyermekek képernyőidejének csökkentése érdekében fogalmaz meg javaslatokat.

Az ajánlás egyebek mellett hangsúlyozza, hogy

hároméves kor alatt nem javasolt a képernyőhasználat, valamint, hogy tízéves kor alatt semmiképpen, 14 éves kor alatt pedig lehetőleg ne legyen a gyermekeknek saját okoseszköze. 

A javaslatok elsődleges célja, hogy a gyermekek visszataláljanak a mozgás, a kreatív játék és a személyes közösségi élmények öröméhez.

Ezzel kapcsolatban Somogyi Ákos, az NMHH gyermekvédelmi főosztályvezetője felhívta a figyelmet arra: a hatóság legfrissebb, 2025-ös Digital Parenting kutatása szerint

a gyermekek háromnegyedének már tízéves korára van saját mobiltelefonja, átlagosan pedig csaknem kilenc és fél éves korban jutnak saját készülékhez.

Az NMHH adatai arra is rávilágítanak, hogy a négy-hat éves korosztályban a gyermekek hét százaléka már rendelkezik saját eszközzel, a kilenc-tíz évesek pedig hétvégén átlagosan 172 percet töltenek képernyő előtt. Ez öt év alatt csaknem másfélszeres növekedést jelent – fűzte hozzá a közlemény szerint Somogyi Ákos.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)

                 
       
       
       

