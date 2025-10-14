Komoly együttműködést kötöttek a digitális gyermekvédelem érdekében

A partnerek közös kutatásokkal, tudományos konferenciákkal és ismeretterjesztő kampányokkal lépnek fel a gyermekek túl korai és túlzott mértékű digitáliseszköz-használata, illetve annak káros hatásai ellen, továbbá az NMHH és a hatóság által működtetett Gyermekvédelmi Internet-kerekasztal csatlakozott az egészségügyi intézmény gyermekek képernyőidejének csökkentését célzó chartájához is.

Fotó: Fizkes / Shutterstock

A megállapodást Velkey György János, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója, valamint Koltay András, az NMHH elnöke látta el kézjegyével.

Azt írták, hogy a Bethesda és az NMHH a közös kutatások, szakmai publikációk mellett tájékoztató kiadványok és társadalmi kampányok útján kívánja segíteni a szülőket, pedagógusokat és egészségügyi szakembereket abban, hogy a digitális világban felelős, megalapozott döntéseket hozhassanak a gyermekek érdekében.

A közlemény szerint Velkey György János a megállapodás aláírása alkalmából azt hangsúlyozta, hogy

a gyermekek egészsége nemcsak a testi, hanem a mentális jólétet is magában foglalja.

Hozzátette, hogy az okoseszközök használatával kapcsolatban felelős, közös gondolkodásra van szükség, amelyben a gyermekkórház médiahatósággal kötött megállapodása fontos mérföldkő.

A továbbiakban Koltay Andrást idézték, aki azt mondta: az NMHH nemcsak hagyományos hatósági eszközökkel, de széleskörű társadalmi, tudományos és szakmai együttműködésekkel is sokat tesz a hatékony online gyermekvédelemért.

A Bethesda szakmai tapasztalata és az NMHH kutatási és edukációs tevékenysége olyan háttér, amellyel a két intézmény még eredményesebben vizsgálhatja a gyermekek digitális szokásait, előremutató tanácsokat megfogalmazva

– mondta az elnök.

Az együttműködés aláírásával egy időben az NMHH és az általa működtetett Gyermekvédelmi Internet-kerekasztal hivatalosan is csatlakozott a gyermekkórház azon, már mintegy negyven szakmai szervezet által aláírt tudományos chartájához, amely a gyermekek képernyőidejének csökkentése érdekében fogalmaz meg javaslatokat.

Az ajánlás egyebek mellett hangsúlyozza, hogy

hároméves kor alatt nem javasolt a képernyőhasználat, valamint, hogy tízéves kor alatt semmiképpen, 14 éves kor alatt pedig lehetőleg ne legyen a gyermekeknek saját okoseszköze.

A javaslatok elsődleges célja, hogy a gyermekek visszataláljanak a mozgás, a kreatív játék és a személyes közösségi élmények öröméhez.