Chile új elnöke a magyar patrióta politikát méltatta + videó

„Köszönet Orbán Viktornak, a magyar jobboldal megmutatta, hogyan kell kiállni a családok mellett és az illegális migráció ellen” – José Antonio Kast, Chile új patrióta elnöke Magyarországról az Alapjogokért Központnak nyilatkozott először, rögtön a választás éjszakáján – írja Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója legújabb videós Facebook-bejegyzésében.

José Antonio Kast, Chile új patrióta elnöke Magyarországról az Alapjogokért Központnak nyilatkozott először (Fotó: AFP)

„Itt állok Chilében, José Antonio Kast mellett, aki a történelmük legtöbb szavazatával lett Chile új patrióta elnöke. José Antonio, mit üzen a magyaroknak?” – kérdezte Farkas Vajk, az Alapjogokért Központ madridi irodavezetője az elnököt.

Azt, hogy köszönjük, mert önök, a példájukon keresztül megnyitották az utat előttünk, megmutatták, hogyan kell megvédeni a patrióta értékeket, hogyan néztek szembe olyan helyzettel, amivel mi is küzdünk, vagyis az illegális migrációval. Önök szilárdan kiálltak a családokért és a fiatalok neveléséért

– válaszolt José Antonio Kast.