Chile új elnöke a magyar patrióta politikát méltatta + videó

José Antonio Kast, Chile új elnöke a választási győzelme éjszakáján Magyarországról nyilatkozott az Alapjogokért Központnak: köszönetet mondott Orbán Viktornak és a magyar jobboldalnak a családpolitika és az illegális migráció elleni fellépés terén mutatott következetes példáért. Erről Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója írt legújabb Facebook-bejegyzésében.

2025. 12. 15. 12:04
A Republikánus Párt elnökjelöltje, José Antonio Kast, miután megnyerte a chilei elnökválasztást (Fotó: AFP)
„Köszönet Orbán Viktornak, a magyar jobboldal megmutatta, hogyan kell kiállni a családok mellett és az illegális migráció ellen” – José Antonio Kast, Chile új patrióta elnöke Magyarországról az Alapjogokért Központnak nyilatkozott először, rögtön a választás éjszakáján – írja Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója legújabb videós Facebook-bejegyzésében. 

José Antonio Kast, Chile új patrióta elnöke Magyarországról az Alapjogokért Központnak nyilatkozott először (Fotó: AFP)

„Itt állok Chilében, José Antonio Kast mellett, aki a történelmük legtöbb szavazatával lett Chile új patrióta elnöke. José Antonio, mit üzen a magyaroknak?” – kérdezte Farkas Vajk, az Alapjogokért Központ madridi irodavezetője az elnököt.

Azt, hogy köszönjük, mert önök, a példájukon keresztül megnyitották az utat előttünk, megmutatták, hogyan kell megvédeni a patrióta értékeket, hogyan néztek szembe olyan helyzettel, amivel mi is küzdünk, vagyis az illegális migrációval. Önök szilárdan kiálltak a családokért és a fiatalok neveléséért

– válaszolt José Antonio Kast.

„Sok sikert kívánok önöknek! Köszönöm az olyan barátoknak, mint ön, Kingának (Gál Kinga – a szerk.), Orbán miniszterelnök úrnak a nagylelkűségüket, hogy megosztották a tapasztalataikat, azokat a módszereket, amik beváltak önöknek. Minden ország maga dönti el, hogyan valósítja meg ezeket a megoldásokat, de szükség van olyan emberekre, akik megmutatják, utat nyitnak egy-egy modellnek” – tette hozzá.

Feleségemmel, Piával üdvözletünket küldjük Chiléből. Erőt és kitartást kívánok! Minden jól fog sikerülni, ha mindent megteszünk azért, hogy jobban menjenek a dolgok

 – zárta Chile elnöke.

Borítókép: A Republikánus Párt elnökjelöltje, José Antonio Kast, miután megnyerte a chilei elnökválasztást (Fotó: AFP)

 

