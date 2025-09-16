Rapid extra – tízéves küzdelem az illegális migráció ellen + videó

Farkas Vajk, az Alapjogokért Központ madridi irodájának vezetője a Magyar Nemzet Rapid extra podcastjében a migrációs válság tíz évének tanulságairól beszélt: a röszkei határzártól a nyugat-európai terrortámadásokig, a brüsszeli kettős mércétől a magyar biztonságpolitikáig elemezte, miért volt igaza Orbán Viktornak 2015-ben, és miért van igaza ma is.

Európában a migráció következményei mindennapossá váltak. Fotó: MN-archív

Farkas Vajk a műsor elején emlékeztetett arra, hogy kettős évfordulóról beszélhetünk. Tíz éve mondta Angela Merkel azt, hogy Wir schaffen das! (Meg tudjuk csinálni!). Megnyitották a határokat, jöjjön boldog-boldogtalan ellenőrzés nélkül. Ehhez képest amire ma emlékezünk, az ennek az európai globalista migrációfelfogásnak valójában pont az ellenpontja, ez pedig Röszke. Akkor volt az úgynevezett röszkei csata.

Magyarországon elkészült – válaszként a 2015-ös migrációs válságra – a határzár, és a magyarok világos véleményt mondtak arról, hogy a határokat meg kell védeni, Magyarország nem válhat bevándorlóországgá.

– Biztosan emlékeznek még a nézők, hallgatók azokra, azoknak a napoknak a képeire, amikor fiatal férfiak a világ minden tájáról kövekkel, botokkal támadtak a magyar határőrökre azért, hogy bejöhessenek Magyarországra, nem tisztelve sem a magyar jogszabályokat, sem pedig azokat az elemi magatartási szabályokat, amiket elvárunk bárkitől, aki Magyarországra, illetve Európába érkezik – mondta Farkas Vajk. Szerinte az, hogy a magyar kormány ilyen határozott álláspontot képvisel, pont abból következik, hogy akkor, tíz évvel ezelőtt a nemzeti kormányzat képes volt felismerni a migráció veszélyét.

Akkor mi voltunk a legnagyobb ellenség, a magyar kormány volt a legnagyobb ellenség egész Európában.

– Azóta a kormányzatok felismerték azt, hogy itt valami más történt, mint amit ők először gondoltak, és egyre növekszik azoknak a hangoknak a száma, akik azt mondják, hogy tíz évvel ezelőtt Orbán Viktornak igaza volt.