Brüsszelt nem érdekli az európai nők szenvedése

A magyar közvéleményhez hasonlóan Olaszországot is megdöbbentette a magyar turistalányokat ért szexuális bűncselekmény, amelyet marokkói illegális migránsok követtek el. Mint arról beszámoltunk, a Catania közelében található Paterno településen a tengerpartról tartottak a szállásuk felé, amikor két férfi felajánlotta, hogy elviszi őket.
Azonban nem a szállásukra, hanem egy félreeső helyre vitték a lányokat, ahol megerőszakolták őket.
A megrázó eset sajnos nem egyedi.
Rengeteg ilyen bűncselekmény történik, európai lakossággal szemben is elkövetnek hasonló agressziót, akár turistákkal szemben is, mert – legyünk őszinték – Olaszországban szinte hétköznapivá váltak az ilyen támadások
– nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Gönczi Róbert, a Migrációkutató Intézet elemzője.
A nyugati kormányok migrációs politikája miatt az elmúlt évtized során több millió olyan személy – többnyire fiatal férfiak – özönlött a kontinensre, akik jellemzően alsó társadalmi osztályokból származnak, és magukkal hozzák Európába a szokásaikat. Körükben elfogadott viselkedési forma akár a késelés, akár a szexuális zaklatás.