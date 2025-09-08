szexuális bűncselekményillegális migrációEurópai Unió

Brüsszelt nem érdekli az európai nők szenvedése

Az Európába érkező migránsok magukkal hozzák szokásaikat és normáikat is. Az illegális migráció növekedésével a szexuális bűncselekmények száma is nő, a nőkre pedig egyre nagyobb nyomás nehezedik az érintett országokban.

Munkatársunktól
2025. 09. 08. 5:05
Illusztráció (Forrás: AFP)
A magyar közvéleményhez hasonlóan Olaszországot is megdöbbentette a magyar turistalányokat ért szexuális bűncselekmény, amelyet marokkói illegális migránsok követtek el. Mint arról beszámoltunk, a Catania közelében található Paterno településen a tengerpartról tartottak a szállásuk felé, amikor két férfi felajánlotta, hogy elviszi őket.

Szexuális bűncselekmény
A kép illusztráció Fotó: Fabrizio Villa/Getty Images Europe

Azonban nem a szállásukra, hanem egy félreeső helyre vitték a lányokat, ahol megerőszakolták őket.

A megrázó eset sajnos nem egyedi.

Rengeteg ilyen bűncselekmény történik, európai lakossággal szemben is elkövetnek hasonló agressziót, akár turistákkal szemben is, mert – legyünk őszinték – Olaszországban szinte hétköznapivá váltak az ilyen támadások

– nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Gönczi Róbert, a Migrációkutató Intézet elemzője.
A nyugati kormányok migrációs politikája miatt az elmúlt évtized során több millió olyan személy – többnyire fiatal férfiak – özönlött a kontinensre, akik jellemzően alsó társadalmi osztályokból származnak, és magukkal hozzák Európába a szokásaikat. Körükben elfogadott viselkedési forma akár a késelés, akár a szexuális zaklatás.

Nemrég Rimini tengerpartján egy négytagú, migránsokból álló banda támadt egy lengyel párra, a fiút eszméletlenre verték, a lányt megerőszakolták. Később kiderült, hogy egy osztrák és egy olasz pár csak a szerencsének köszönhette, hogy nem jutott hasonló sorsra.
Spanyolországban egy Terrassa nevű városban két migráns négy órán keresztül tartott fogva egy nőt, akit meg is erőszakoltak.

A Kanári-szigeteken a szexuális támadások száma 11,1 százalékkal nőtt.
Ausztriában öt és fél év börtönre ítéltek egy 32 éves algériai férfit, aki Bécs egyik üresen álló irodaházában megerőszakolt egy 15 éves lányt és szexuálisan bántalmazott egy 14 éves lányt.

Hollandiában Amszterdam városát sokkolta, amikor egy 17 éves lányt egy 22 éves illegális migráns megerőszakolt és meggyilkolt.

Különösen súlyos a helyzet Németországban. Sokan emlékeznek még a Kölnben 2015 szilveszterén elkövetett tömeges szexuális zaklatásra. 2016-ban Freiburgban migránsok erőszakoltak és öltek meg egy 19 éves lányt. Idén egy gelnhauseni szabadtéri fürdőben szíriai származású férfiak több kiskorú lányt zaklattak – hogy csak néhányat említsünk az ijesztően növekvő számú esetek közül.

A 2024-es bűnügyi statisztikák összesen 13 320 nemi erőszakot és szexuális zaklatást regisztráltak, ami 9,3 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest.

Míg a német hatóságok többnyire igyekeznek elrejteni a tettesek migrációs hátterét, Észak-Rajna–Vesztfália most változtat ezen a gyakorlaton. Nemrég a tartományi belügyminiszter elrendelte, hogy  a több állampolgársággal is rendelkező bűnelkövetőknek mindkét állampolgárságát vegyék fel a bűnügyi statisztikákba.

A 2024-es adatok azt mutatják, hogy az összes szexuális bűncselekmény 65 százalékát külföldiek követték el, míg az ilyen bűncselekmények 35 százalékát német állampolgárok Észak-Rajna–Vesztfáliában. A német állampolgárok migrációs hátterét azonban – akkor még – nem hozták nyilvánosságra.

Franciaországban néhány fiatal nő megelégelte a helyzetet, és Collectif Nemesis (Nemezis Kollektíva) néven szervezetet alapítottak a migráció ellen, a nők védelméért. Mint lapunknak elmondták, a nők a migráció első áldozatai, és „sok gondunk van a főleg Észak-Afrikából és Afrikából érkező migránsokkal”.

Ennek ellenére az Európai Unió vezetése nemhogy nem tesz semmit a megoldásért, de továbbra is a migráció kezelését erőltetik annak megszüntetése helyett. A 2026-ban életbe lépő migrációs csomag többek között az illegális migránsok szétosztását szorgalmazza, az eddig nem érintett tagállamokat is nehéz helyzetbe hozva.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: AFP)

