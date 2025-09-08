Brüsszelt nem érdekli az európai nők szenvedése

A Kanári-szigeteken a szexuális támadások száma 11,1 százalékkal nőtt.

Ausztriában öt és fél év börtönre ítéltek egy 32 éves algériai férfit, aki Bécs egyik üresen álló irodaházában megerőszakolt egy 15 éves lányt és szexuálisan bántalmazott egy 14 éves lányt.

Wegen Vergewaltigung eines 15 Jahre alten Mädchens in einem leer stehenden Bürogebäude in Wien-Brigittenau und geschlechtlicher Nötigung einer 14-Jährigen ist ein 32-jähriger Algerier am Mittwoch am Landesgericht zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt wor… https://t.co/Uyd1LOn9MV — exxpress (@exxpressat) May 21, 2025

Hollandiában Amszterdam városát sokkolta, amikor egy 17 éves lányt egy 22 éves illegális migráns megerőszakolt és meggyilkolt.

Különösen súlyos a helyzet Németországban. Sokan emlékeznek még a Kölnben 2015 szilveszterén elkövetett tömeges szexuális zaklatásra. 2016-ban Freiburgban migránsok erőszakoltak és öltek meg egy 19 éves lányt. Idén egy gelnhauseni szabadtéri fürdőben szíriai származású férfiak több kiskorú lányt zaklattak – hogy csak néhányat említsünk az ijesztően növekvő számú esetek közül.

A 2024-es bűnügyi statisztikák összesen 13 320 nemi erőszakot és szexuális zaklatást regisztráltak, ami 9,3 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest.

Míg a német hatóságok többnyire igyekeznek elrejteni a tettesek migrációs hátterét, Észak-Rajna–Vesztfália most változtat ezen a gyakorlaton. Nemrég a tartományi belügyminiszter elrendelte, hogy a több állampolgársággal is rendelkező bűnelkövetőknek mindkét állampolgárságát vegyék fel a bűnügyi statisztikákba.