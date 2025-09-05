Az olasz közösségi média is felbolydult a magyarok elleni migráns támadás kapcsán

Két magyar nőt támadtak meg a migránsok Szicíliában. A hírek nem csak a magyar sajtóba, de az olasz közösségi médiába is eljutottak, ahol többen is kiemelték: ez az Olaszország már nem az az Olaszország ami volt.

Az elkövetők migráns hátterűek

(Fotó: PIERO CRUCIATTI / AFP)

A kommentek között többen is kiemelték, hogy a közbiztonság a bevándorlás erősödésével egyre rosszabb az országban.

Az egyik hozzászóló például egyenesen odáig ment, hogy Olaszországot egy afrikai országhoz hasonlította és a turizmust temette. Egyúttal felidézte, hogy amikor a családjával évekkel ezelőtt Nairobiban nyaraltak, este hat után már nem akarta a hotel személyzete kiengedni őket a közbiztonság hiánya miatt. Ez azonban ma már a hozzászóló szerint Olaszországra is igaz.

Mi vagyunk a VILÁG SZÉGYENE!!!! HAMAROSAN NEM LESZ TÖBB TURISTA

– írta egy másik hozzászóló.

Migráns hátterű elkövetők voltak

A két magyar nő egyébként egy strandon töltötte a napot, amikor az esti órákban két férfi fuvart ajánlott nekik vissza a szállásukra. A marokkói elkövetők azonban nem a szállásra, hanem egy félreeső helyre vitték őket, ahol erőszakoskodtak velük. A rendőröket az egyik nő testvére értesítette, miután az áldozatnak sikerült a kocsiból felhívnia őt.

A hatóságok nem sokkal később meg is találták a nőket és nem messze az autótól az elkövetőket is sikerült elfogni. A hírek szerint mind a három férfi marokkói és illegálisan tartózkodnak az országban.

Az eset újabb bizonyíték arra, hogy az illegális bevándorlás milyen biztonsági kockázatokat hordoz magában. Európa nagyvárosaiban ma már mindennaposak a migránsok által elkövetett támadások, és a helyzet évről évre egyre rosszabb.

Borítókép: olasz rendőrök (Fotó: AFP)