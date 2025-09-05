Amszterdam egyre komolyabb bűnözési hullámmal néz szembe. A rendőrség legutóbb fokozta jelenlétét az amszterdami Plantage Kerklaan kerülteben, miután az elmúlt öt napban három robbanás is történt. A legutóbb kedden kora reggel egy szendvicsező előtt robbantottak. A rendőrség egy húszas évei elején járó férfit keres, akit egy fekete motoron láttak egy parkban. A férfit még nem tartóztatták le, és a nyomozók vizsgálják, hogy összefüggésben áll-e a három robbanás bármelyikével. Korábban ugyanebben az utcában a De Pizzabakkers pizzérialánc helyszíneit célozták meg. Csütörtök és vasárnap este is ilyen éttermeknél történt robbantás – írja a V4NA.
Bűnözés, robbantások, nők elleni erőszak – ebben a városban senki sem lehet biztonságban
A holland nagyváros, Amszterdam egyre komolyabb bűnözési hullámmal néz szembe. Elharapódzik a bűnözés, az erőszak, a lakosoknak elege van, a miniszter azonban egyelőre úgy tűnik, nem a hatóságokra bízná a probléma megoldását – hanem a nőkre.
RIP Lisa
Az elmúlt hetekben Amszterdam a közbiztonság radikális romlása miatt került be a hírekbe, miután felháborodást, tömegtüntetéseket és heves politikai vitát váltott ki egy 17 éves lány meggyilkolása a városban, amelyet egy menedékkérő követett el az októberi hollandiai parlamenti választások előtt.
Lisát – akinek a teljes nevét nem hozták nyilvánosságra – augusztus 20-án a kora reggeli órákban késelték halálra, amikor biciklizett hazafelé. Hiába hívták a mentőket , már csak halála beálltát tudták megállapítani. Az ügyészek gyilkossággal és nemi erőszakkal vádoltak meg egy 22 éves migránst, akit egy, a hónap elején elkövetett szexuális zaklatással szintén gyanúsítanak, a személyazonosságát azonban még nem sikerült teljesen igazolni, mivel hiányoznak a hivatalos okmányai. Az amszterdami bíróság hétfőn, szeptember 1-jén kilencven nappal meghosszabbította előzetes letartóztatását, amíg a nyomozók folytatják munkájukat.
A gyilkosság sokkolta az országot, rengetegen fejezték ki haragjukat és csalódottságukat egy újabb értelmetlen haláleset miatt, amely megelőzhető lett volna, ha a bűnöző migránst az első bűncselekménye után kiutasították volna.
Az ország futballstadionjaiban egyperces néma csenddel emlékeztek meg a mérkőzések 17. percében az elhunyt 17 éves lányról. Az Ajax, a Feyenoord, a Sparta és más csapatok mérkőzésein a szurkolók holland zászlókat tűztek ki.
Néhány mérkőzésen a menekülttáborok ellen skandáltak, hangsúlyozva, hogy a tragédia hogyan fonódott össze a bevándorlásról szóló politikai vitával. Az egyik transzparensen ez állt: „Túl fiatal, túl korán. Hollandia, álljon ki. Elég volt.”
Geert Wilders, a jobboldali, bevándorlásellenes Szabadságpárt (PVV) vezetője, amely várhatóan 33 helyet szerez meg a 150 fős parlamentben, egy parlamenti vitában a tinédzser tragikus halálára is hivatkozott az illegális migráció ellen érvelve.
Lisa halála ugyanakkor egy közösségi kampányt indított el a nők biztonságának javítása érdekében.
A „Visszaszerezzük az éjszakát” kezdeményezés napokon belül több mint 500 000 eurót gyűjtött össze közösségi finanszírozásból. A pénzt figyelemfelkeltő kampányokra, petíciókra és helyi projektekre szánják, amelyek célja a közterek biztonságosabbá tétele. Azóta legalább 19 városban több száz nő vett részt feminista csoportok által szervezett éjszakai kerékpáros túrákon és felvonulásokon, követelve a félelem nélküli szabad mozgás jogát.
Amszterdam polgármestere, Femke Halsema „megdöbbentőnek és megbocsáthatatlannak” nevezte a gyilkosságot, hozzátéve, hogy a nők és lányok biztonsága „nem magától értetődő, és ez szégyen a társadalmunkra nézve”, és kijelentette, hogy határozottabb intézkedéseket fog szorgalmazni a nők elleni erőszak ellen.
David van Weel igazságügyminiszter a történtek hatására azt vizsgálja, hogy újra legálissá tegyék a paprikaspray-k használatát.
Mint mondta, ez nem hosszú távú megoldás a problémára. „De el tudom képzelni, hogy vannak nők, akik szeretnék legalább valamivel megvédeni magukat végső megoldásként” – mondta. Megvizsgálja majd, hogy ez „egyszerű, gyors módon” megvalósítható-e.
Borítókép: A rendőrség őrizetbe veszi egy személyt Hollandiában (AFP)
