Bűnözés, robbantások, nők elleni erőszak – ebben a városban senki sem lehet biztonságban

RIP Lisa

Az elmúlt hetekben Amszterdam a közbiztonság radikális romlása miatt került be a hírekbe, miután felháborodást, tömegtüntetéseket és heves politikai vitát váltott ki egy 17 éves lány meggyilkolása a városban, amelyet egy menedékkérő követett el az októberi hollandiai parlamenti választások előtt.

Buildings in Amsterdam lit up orange following murder of Lisa https://t.co/PwQdqyCFOm pic.twitter.com/YSdWNx9nkL — DutchNews.NL (@DutchNewsNL) August 27, 2025

Lisát – akinek a teljes nevét nem hozták nyilvánosságra – augusztus 20-án a kora reggeli órákban késelték halálra, amikor biciklizett hazafelé. Hiába hívták a mentőket , már csak halála beálltát tudták megállapítani. Az ügyészek gyilkossággal és nemi erőszakkal vádoltak meg egy 22 éves migránst, akit egy, a hónap elején elkövetett szexuális zaklatással szintén gyanúsítanak, a személyazonosságát azonban még nem sikerült teljesen igazolni, mivel hiányoznak a hivatalos okmányai. Az amszterdami bíróság hétfőn, szeptember 1-jén kilencven nappal meghosszabbította előzetes letartóztatását, amíg a nyomozók folytatják munkájukat.

A gyilkosság sokkolta az országot, rengetegen fejezték ki haragjukat és csalódottságukat egy újabb értelmetlen haláleset miatt, amely megelőzhető lett volna, ha a bűnöző migránst az első bűncselekménye után kiutasították volna.

Az ország futballstadionjaiban egyperces néma csenddel emlékeztek meg a mérkőzések 17. percében az elhunyt 17 éves lányról. Az Ajax, a Feyenoord, a Sparta és más csapatok mérkőzésein a szurkolók holland zászlókat tűztek ki.