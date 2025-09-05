bűnözéserőszakAmszterdam

Bűnözés, robbantások, nők elleni erőszak – ebben a városban senki sem lehet biztonságban

A holland nagyváros, Amszterdam egyre komolyabb bűnözési hullámmal néz szembe. Elharapódzik a bűnözés, az erőszak, a lakosoknak elege van, a miniszter azonban egyelőre úgy tűnik, nem a hatóságokra bízná a probléma megoldását – hanem a nőkre.

Magyar Nemzet
2025. 09. 05. 4:45
A rendőrség őrizetbe veszi egy személyt Hollandiában Fotó: MOUNEB TAIM Forrás: Middle East Images
Amszterdam egyre komolyabb bűnözési hullámmal néz szembe. A rendőrség legutóbb fokozta jelenlétét az amszterdami Plantage Kerklaan kerülteben, miután az elmúlt öt napban három robbanás is történt. A legutóbb kedden kora reggel egy szendvicsező előtt robbantottak. A rendőrség egy húszas évei elején járó férfit keres, akit egy fekete motoron láttak egy parkban. A férfit még nem tartóztatták le, és a nyomozók vizsgálják, hogy összefüggésben áll-e a három robbanás bármelyikével. Korábban ugyanebben az utcában a De Pizzabakkers pizzérialánc helyszíneit célozták meg. Csütörtök és vasárnap este is ilyen éttermeknél történt robbantás – írja a V4NA. 

Elharapódzik a bűnözés, az erőszak: korábban brutális gyilkosság rázta meg Hollandiát, egy 17 éves lányt öltek meg (Fotó: RAMON VAN FLYMEN / ANP MAG)
RIP Lisa

Az elmúlt hetekben Amszterdam a közbiztonság radikális romlása miatt került be a hírekbe, miután felháborodást, tömegtüntetéseket és heves politikai vitát váltott ki egy 17 éves lány meggyilkolása a városban, amelyet egy menedékkérő követett el az októberi hollandiai parlamenti választások előtt.

Lisát – akinek a teljes nevét nem hozták nyilvánosságra – augusztus 20-án a kora reggeli órákban késelték halálra, amikor biciklizett hazafelé. Hiába hívták a mentőket , már csak halála beálltát tudták megállapítani. Az ügyészek gyilkossággal és nemi erőszakkal vádoltak meg egy 22 éves migránst, akit egy, a hónap elején elkövetett szexuális zaklatással szintén gyanúsítanak, a személyazonosságát azonban még nem sikerült teljesen igazolni, mivel hiányoznak a hivatalos okmányai. Az amszterdami bíróság hétfőn, szeptember 1-jén kilencven nappal meghosszabbította előzetes letartóztatását, amíg a nyomozók folytatják munkájukat.

A gyilkosság sokkolta az országot, rengetegen fejezték ki haragjukat és csalódottságukat egy újabb értelmetlen haláleset miatt, amely megelőzhető lett volna, ha a bűnöző migránst az első bűncselekménye után kiutasították volna.

Az ország futballstadionjaiban egyperces néma csenddel emlékeztek meg a mérkőzések 17. percében az elhunyt 17 éves lányról. Az Ajax, a Feyenoord, a Sparta és más csapatok mérkőzésein a szurkolók holland zászlókat tűztek ki.

Néhány mérkőzésen a menekülttáborok ellen skandáltak, hangsúlyozva, hogy a tragédia hogyan fonódott össze a bevándorlásról szóló politikai vitával. Az egyik transzparensen ez állt: „Túl fiatal, túl korán. Hollandia, álljon ki. Elég volt.”

Geert Wilders, a jobboldali, bevándorlásellenes Szabadságpárt (PVV) vezetője, amely várhatóan 33 helyet szerez meg a 150 fős parlamentben, egy parlamenti vitában a tinédzser tragikus halálára is hivatkozott az illegális migráció ellen érvelve.

Lisa halála ugyanakkor egy közösségi kampányt indított el a nők biztonságának javítása érdekében.

A „Visszaszerezzük az éjszakát” kezdeményezés napokon belül több mint 500 000 eurót gyűjtött össze közösségi finanszírozásból. A pénzt figyelemfelkeltő kampányokra, petíciókra és helyi projektekre szánják, amelyek célja a közterek biztonságosabbá tétele. Azóta legalább 19 városban több száz nő vett részt feminista csoportok által szervezett éjszakai kerékpáros túrákon és felvonulásokon, követelve a félelem nélküli szabad mozgás jogát.

Amszterdam polgármestere, Femke Halsema „megdöbbentőnek és megbocsáthatatlannak” nevezte a gyilkosságot, hozzátéve, hogy a nők és lányok biztonsága „nem magától értetődő, és ez szégyen a társadalmunkra nézve”, és kijelentette, hogy határozottabb intézkedéseket fog szorgalmazni a nők elleni erőszak ellen.

David van Weel igazságügyminiszter a történtek hatására azt vizsgálja, hogy újra legálissá tegyék a paprikaspray-k használatát.

Mint mondta, ez nem hosszú távú megoldás a problémára. „De el tudom képzelni, hogy vannak nők, akik szeretnék legalább valamivel megvédeni magukat végső megoldásként” – mondta. Megvizsgálja majd, hogy ez „egyszerű, gyors módon” megvalósítható-e.

Borítókép: A rendőrség őrizetbe veszi egy személyt Hollandiában (AFP)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

