migrációintegrációkéselésbaloldalsajtótámadásbűncselekménymigránsokaterőszakmédia

Brutális gyilkosság rázta meg Hollandiát, a liberális sajtó persze elhallgatja, hogy migráns az elkövető

Egy kést és egy telefont is találtak a rendőrök a 17 éves holland Lisa brutális meggyilkolása ügyében folyó nyomozás során, erősítette meg az ügyészség. A tárgyakra egy menekülttábor mellett bukkantak, ahol a holland hatóságok elfogták a fő gyanúsítottat, egy 22 éves migráns férfit. A lapunknak nyilatkozó Deák Dániel szerint a liberális sajtó hallgatása az ilyen ügyekben sajnos már megszokottá vált, a bűnügyi statisztikákat azonban nem lehet letagadni.

Szabó István
2025. 08. 27. 12:26
Virágok azon a helyen, ahol a 17 éves holland Lisát holtan találták a Duivendrechtben található Holterbergweg mentén Fotó: Robin Utrecht Forrás: ANP/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mint lapunk is megírta, egy fiatal lány Amszterdamban töltött egy estét barátaival, majd hazafelé indult, ekkor kezdte követni a támadója. Lisa a rendőrséget is értesítette, de segítség már nem érkezett: a holttestét másnap egy árokban találták meg. A tragédia sokkolta Hollandiát, ám a nyugati sajtó – szokásához híven – most is igyekszik elhallgatni a migrációs szálat.

migránsbűncselekmény
A rendőrség átvizsgálja a Menekültkérők Befogadásáért Felelős Központi Ügynökség épülete mögötti csatornát. Több médiaorgánum szerint itt tartózkodott a 17 éves Lisa meggyilkolásával gyanúsított férfi. Fotó: ANP/Michel van Bergen

 

A migránsbűncselekmények és a bevándorlás kéz a kézben jár

A migrációs válság kitörése óta érzékelhető az, hogy a nyugati nyilvánosságban igyekeznek eltitkolni, hogy a bevándorlás és a bűnözés növekedése kéz a kézben jár

– mondta lapunknak Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője. A szakértő emlékeztetett arra, hogy 2015-ben, amikor Orbán Viktor felhívta a figyelmet arra, hogy az ellenőrizetlen migráció ezt fogja eredményezni, akkor kinevették és hazugsággal vádolták. 

Az azóta egyre több helyen lévő no-go zónákat is letagadták a nyugat-európai városokban, mára azonban az elmúlt tíz évben ez az európai nyilvánosságban evidencia lett, és Orbán Viktor akkori figyelmeztetése beigazolódott.

Deák Dániel hozzátette:

Az, hogy az ilyen erőszakos és megdöbbentő esetekről nem számolnak be, és sok esetben nem jelölik meg, hogy migrációs hátterű elkövetőről van szó, a balliberális globalista sajtóban azt mutatja, hogy a liberális véleménybuborék igyekszik a tényekről, a valóságról elterelni a figyelmet, és úgy tenni, mintha a migráció és a bűnözés között nem lenne kapcsolat.

A Magyar Nemzet arról is írt, hogy Nagy-Britanniában már odáig fajult a helyzet, hogy bizonyos NGO-k már az újságcikkeket elemzik arról, hogy hányszor szerepel bennük a migráns és a bűnözés szó együtt.

Próbálnak úgy tenni, mintha ez egy általános dolog lenne, de a hivatalos statisztikák ezekben a nyugat-európai országokban is azt mutatják, hogy bizony ez az összefüggés nagyon is jelen van és kézzelfogható

– összegezte Deák Dániel.

 

Brutális migránsbűncselekmények Nyugaton

Köln, 2015 szilveszter: több száz nő vált szexuális zaklatás és rablás áldozatává migránsok tömegétől.

– Freiburg, 2016: egy 19 éves lányt erőszakoltak meg és gyilkoltak meg menedékkérők.

– Würzburg, 2021: egy szomáliai migráns késsel támadt járókelőkre, három nőt megölt, többet megsebesített.

– Aschaffenburg, 2025: egy afgán migráns két embert késelt halálra, többeket megsebesített.

Ezek a kiragadott esetek is drámaian alátámasztják az elmúlt tíz évben megtapasztalt migrációs válság nyugati társadalmakra leselkedő veszélyeit: az ellenőrizetlen bevándorlás növeli a biztonsági kockázatot, és egyre több európai városban válik mindennapossá a migránsbűnözés.

 

Borítókép: Virágok azon a helyen, ahol a 17 éves holland Lisát holtan találták a Duivendrechtben található Holterbergweg mentén (Fotó: ANP/AFP/Robin Utrecht)
 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felföldi Zoltán
idezojelekTisza Párt

Egy idomított csimpánz gondolatai

Felföldi Zoltán avatarja

A városi íróasztal-szakértők a vidéki problémák beazonosítására is képtelenek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu