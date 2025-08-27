Mint lapunk is megírta, egy fiatal lány Amszterdamban töltött egy estét barátaival, majd hazafelé indult, ekkor kezdte követni a támadója. Lisa a rendőrséget is értesítette, de segítség már nem érkezett: a holttestét másnap egy árokban találták meg. A tragédia sokkolta Hollandiát, ám a nyugati sajtó – szokásához híven – most is igyekszik elhallgatni a migrációs szálat.
Brutális gyilkosság rázta meg Hollandiát, a liberális sajtó persze elhallgatja, hogy migráns az elkövető
Egy kést és egy telefont is találtak a rendőrök a 17 éves holland Lisa brutális meggyilkolása ügyében folyó nyomozás során, erősítette meg az ügyészség. A tárgyakra egy menekülttábor mellett bukkantak, ahol a holland hatóságok elfogták a fő gyanúsítottat, egy 22 éves migráns férfit. A lapunknak nyilatkozó Deák Dániel szerint a liberális sajtó hallgatása az ilyen ügyekben sajnos már megszokottá vált, a bűnügyi statisztikákat azonban nem lehet letagadni.
A migránsbűncselekmények és a bevándorlás kéz a kézben jár
A migrációs válság kitörése óta érzékelhető az, hogy a nyugati nyilvánosságban igyekeznek eltitkolni, hogy a bevándorlás és a bűnözés növekedése kéz a kézben jár
– mondta lapunknak Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője. A szakértő emlékeztetett arra, hogy 2015-ben, amikor Orbán Viktor felhívta a figyelmet arra, hogy az ellenőrizetlen migráció ezt fogja eredményezni, akkor kinevették és hazugsággal vádolták.
Az azóta egyre több helyen lévő no-go zónákat is letagadták a nyugat-európai városokban, mára azonban az elmúlt tíz évben ez az európai nyilvánosságban evidencia lett, és Orbán Viktor akkori figyelmeztetése beigazolódott.
Deák Dániel hozzátette:
Az, hogy az ilyen erőszakos és megdöbbentő esetekről nem számolnak be, és sok esetben nem jelölik meg, hogy migrációs hátterű elkövetőről van szó, a balliberális globalista sajtóban azt mutatja, hogy a liberális véleménybuborék igyekszik a tényekről, a valóságról elterelni a figyelmet, és úgy tenni, mintha a migráció és a bűnözés között nem lenne kapcsolat.
A Magyar Nemzet arról is írt, hogy Nagy-Britanniában már odáig fajult a helyzet, hogy bizonyos NGO-k már az újságcikkeket elemzik arról, hogy hányszor szerepel bennük a migráns és a bűnözés szó együtt.
Próbálnak úgy tenni, mintha ez egy általános dolog lenne, de a hivatalos statisztikák ezekben a nyugat-európai országokban is azt mutatják, hogy bizony ez az összefüggés nagyon is jelen van és kézzelfogható
– összegezte Deák Dániel.
További Külföld híreink
Brutális migránsbűncselekmények Nyugaton
– Köln, 2015 szilveszter: több száz nő vált szexuális zaklatás és rablás áldozatává migránsok tömegétől.
– Freiburg, 2016: egy 19 éves lányt erőszakoltak meg és gyilkoltak meg menedékkérők.
– Würzburg, 2021: egy szomáliai migráns késsel támadt járókelőkre, három nőt megölt, többet megsebesített.
– Aschaffenburg, 2025: egy afgán migráns két embert késelt halálra, többeket megsebesített.
Ezek a kiragadott esetek is drámaian alátámasztják az elmúlt tíz évben megtapasztalt migrációs válság nyugati társadalmakra leselkedő veszélyeit: az ellenőrizetlen bevándorlás növeli a biztonsági kockázatot, és egyre több európai városban válik mindennapossá a migránsbűnözés.
További Külföld híreink
Borítókép: Virágok azon a helyen, ahol a 17 éves holland Lisát holtan találták a Duivendrechtben található Holterbergweg mentén (Fotó: ANP/AFP/Robin Utrecht)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
A kényszersorozók továbbra is vadásznak +videó
Ezúttal Szumiban akcióztak
Németország már a nőket is besorozná
A német politikus szerint igazságtalan, hogy jelenleg csak férfiakat lehetne katonai szolgálatra kötelezni.
Újabb kőolajvezeték robbant fel Oroszországban
Több helyen üzemanyaghiány alakult ki.
Megbukott Brüsszel, ezt már a Politico is elismeri
Ursula von der Leyen alkuja még csak a kezdet volt.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
A kényszersorozók továbbra is vadásznak +videó
Ezúttal Szumiban akcióztak
Németország már a nőket is besorozná
A német politikus szerint igazságtalan, hogy jelenleg csak férfiakat lehetne katonai szolgálatra kötelezni.
Újabb kőolajvezeték robbant fel Oroszországban
Több helyen üzemanyaghiány alakult ki.
Megbukott Brüsszel, ezt már a Politico is elismeri
Ursula von der Leyen alkuja még csak a kezdet volt.