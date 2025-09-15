Rendkívüli

A magyarok többsége nem kér a Tisza-csomagból

Embercsempészek, balesetek, sérült rendőrök, könnygáz – a migrációs válság a déli határon élők szemével

Tíz éve, szeptember 16-án, a migránsválság kellős közepén volt a röszkei csata, vagy másképp a röszkei zavargások. Akkor már az egész ország érezte a válságot, ami leginkább a déli határszakaszon sújtotta a környéken élőket. A röszkei zavargásra emlékezett vissza a Délmagyarország és a Baon is, ezekből a cikkekből szemlézünk most.

Jól emlékeznek még az ország déli határának környékén élők arra, hogy 2015. szeptember 16-án a Csongrád-Csanád vármegyei Röszkén, a régi közúti határátkelőhelyénél erőszakba torkolló összecsapás történt a migránsok és a határátkelőt védő magyar rendőrök között. Az összecsapásokban több száz ember sebesült meg.

Nem intézkedtek

A szerb rendőrök nem intézkedtek, hagyták, hogy a támadók minden kezük ügyébe akadó tárggyal dobálják a magyar rendőröket. Később nagyjából ezer migráns a röszkei oldalon áttörte a kaput és benyomult magyar területre. 

Gyermekeket és nőket használtak pajzsként, akiket maguk elé állítottak a határt átlépők.

A rendőrök, készenlétisek, TEK-esek könnygázzal védekeztek, majd visszaszorították a támadókat. Este a helyszínre érkezett 100 szerb rendőr, akik hátrább terelték a migránsokat. A feszültség ezután kezdett enyhülni.

Migránsözön a déli határon. Archív fotó: Schmidt Andrea/Délmagyarország

Schmidt Andrea, a Délmagyarország akkori fotóriportere a lapnak most arról beszélt, hogy először sajnálta a migránsokat, főként a családosokat, akiket a szerbiai Horgosnál is fotózott, de aztán a sajnálat elszállt, mert azt tapasztalta, hogy tele vannak pénzzel. Több olyan fényképet készített, amikor mutatják, mennyi „dohány” van náluk, és szinte mind fiatal fiú volt.

Fiatal férfiak jöttek 

– Életerős emberek voltak, erőltetett menetben haladtak – tette hozzá a fotós, aki a támadásnál már nem volt a horgosi helyszínen, mert a Délmagyarország akkori vezetése visszahívta munkatársait a magyar oldalra. Onnan próbált meg átfényképezni a szerb részre. Arra helyre, ahol az események történtek, nem engedték be a média munkatársait, és 

a TEK-esek állig felfegyverkezve vonultak fel a határhoz.

Olyan messziről viszont csak azok a migránsok voltak láthatók, akik egymás vállára felkapaszkodtak.

Schmidt Andrea teljes beszámolóját ide kattintva olvashatják el.

Embercsempészek, balesetek

A migrációs válsággal együtt érkezett az országba az embercsempészet is, ami akkora üzletnek számított, hogy a korábban például cigarettacsempészettel foglalkozó maffia profilt váltott.

A Baon azt írta, hogy az embercsempészet sok áldozatot követelt, sokszor horrorisztikus baleseteket kellett megélniük a bevándorlóknak. 

Lajosmizsénél egy kocsi az M5-ös autópályán a szalagkorlátnak ütközött 2015. szeptember 3-án. Egy 28 éves szír férfi kirepült a járműből, átzuhant a szalagkorláton, 

holtteste pedig 15 méterre feküdt az autótól az árokban,

két másik szír illegális bevándorló megsérült. Az embercsempész, a 22 éves szegedi A. A. Mohamed a sérülteket hátrahagyta és elmenekült.

A Baon teljes összefoglalóját az akkori balesetekről itt olvashatják el.

Roncsokat hagytak maguk után 

Arról pedig szintén a Délmagyarország számolt be, hogy a vármegyét elárasztották a magukra hagyott embercsempész-autók, amiket úton-útfélen lehetett látni.

Több mint száz autót hagytak el. Fotó: Délmagyarország

Végül egy kormányrendeletben a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal kapta meg feladatként, hogy szállíttassa el a roncsokat. A jogszabály szerint a kormányhivatalnak a közterület-felügyelőknek és a mezőőröknek kell szólni az autókról. A hivatal munkatársai értesítést helyeznek el rajtuk, majd – ha senki sem jelentkezik értük – négy nap múlva elszállítják az autókat. Az elszállított járműveket három hónapig őrzik, az alvázszámát és rendszámát pedig közzéteszik a kormányhivatal honlapján.

A Délmagyar egyébként évekkel később is nyomon követte a migránsokat. Több riportot is készítettek a határ szerbiai oldalán, ahol a migránsok gyakorlatilag mindent letaroltak. Üres házakba költöztek be, ahol mindent elégettek, majd – ha már ott nem volt megfelelő anyag – elfoglaltak egy másikat.

Borítókép: Roham a határon (Fotó: rendőrség) 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

