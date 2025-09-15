Embercsempészek, balesetek, sérült rendőrök, könnygáz – a migrációs válság a déli határon élők szemével

Jól emlékeznek még az ország déli határának környékén élők arra, hogy 2015. szeptember 16-án a Csongrád-Csanád vármegyei Röszkén, a régi közúti határátkelőhelyénél erőszakba torkolló összecsapás történt a migránsok és a határátkelőt védő magyar rendőrök között. Az összecsapásokban több száz ember sebesült meg.

Nem intézkedtek

A szerb rendőrök nem intézkedtek, hagyták, hogy a támadók minden kezük ügyébe akadó tárggyal dobálják a magyar rendőröket. Később nagyjából ezer migráns a röszkei oldalon áttörte a kaput és benyomult magyar területre.

Gyermekeket és nőket használtak pajzsként, akiket maguk elé állítottak a határt átlépők.

A rendőrök, készenlétisek, TEK-esek könnygázzal védekeztek, majd visszaszorították a támadókat. Este a helyszínre érkezett 100 szerb rendőr, akik hátrább terelték a migránsokat. A feszültség ezután kezdett enyhülni.

Migránsözön a déli határon. Archív fotó: Schmidt Andrea/Délmagyarország

Schmidt Andrea, a Délmagyarország akkori fotóriportere a lapnak most arról beszélt, hogy először sajnálta a migránsokat, főként a családosokat, akiket a szerbiai Horgosnál is fotózott, de aztán a sajnálat elszállt, mert azt tapasztalta, hogy tele vannak pénzzel. Több olyan fényképet készített, amikor mutatják, mennyi „dohány” van náluk, és szinte mind fiatal fiú volt.

Fiatal férfiak jöttek

– Életerős emberek voltak, erőltetett menetben haladtak – tette hozzá a fotós, aki a támadásnál már nem volt a horgosi helyszínen, mert a Délmagyarország akkori vezetése visszahívta munkatársait a magyar oldalra. Onnan próbált meg átfényképezni a szerb részre. Arra helyre, ahol az események történtek, nem engedték be a média munkatársait, és

a TEK-esek állig felfegyverkezve vonultak fel a határhoz.

Olyan messziről viszont csak azok a migránsok voltak láthatók, akik egymás vállára felkapaszkodtak.

Schmidt Andrea teljes beszámolóját ide kattintva olvashatják el.

Embercsempészek, balesetek

A migrációs válsággal együtt érkezett az országba az embercsempészet is, ami akkora üzletnek számított, hogy a korábban például cigarettacsempészettel foglalkozó maffia profilt váltott.