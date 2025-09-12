Rendkívüli

Donald Trump: Elfogták Charlie Kirk gyilkosát

Rétvári BenceTisza PártmigrációMagyar Péter

Rétvári Bence: A Tisza Párt és a migrációs paktum együtt fog elbukni!

Magyar Péterék több alkalommal is támogatták a brüsszeli migrációs paktumot, a betelepítési kvótákat és a Magyarországot sújtó pénzbírságot, mutatott rá az államtitkár.

Magyar Nemzet
2025. 09. 12. 14:58
Magyar Péter európai parlamenti képviselő is aláírta a magyar gazdákra nézve hátrányos módosító indítványt Fotó: Frederick Florin Forrás: AFP
„A Tisza Párt és a migrációs paktum együtt fog elbukni!” – írta Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára pénteken a Facebookon.

Budapest, 2025. augusztus 27. Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára beszédet mond az iskolaőri szolgálat elindításának ötödik évfordulója alkalmából rendezett szakmai rendezvényen az Országos Rendőr-főkapitányságon 2025. augusztus 27-én. MTI/Bruzák Noémi
Rétvári Bence (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

A politikus hangsúlyozta: a Tisza Párt nem a magyar emberek érdekeit képviseli Brüsszelben, hanem beállt a migrációpárti erők közé. 

A Tisza Párt a migráció kapcsán is úgy táncol, ahogy Brüsszelben fütyülnek, szerintük a helyzetet »az uniós joggal összhangban« kellene kezelni. Ez a migránsok tömeges befogadást és kvóták szerinti szétosztását jelentené, a határon pedig óriási migránstábor, migránsgettó jönne létre. Nőne a bűnözés és a terrorizmus veszélye

– írta az államtitkár.

A Tisza EP-képviselői több alkalommal is támogatták a brüsszeli migrációs paktumot, a betelepítési kvótákat és a Magyarországot sújtó pénzbírságot.

Mi viszont nem engedjük be az illegális migránsokat, következetesen ellenállunk az uniós migrációpárti nyomásnak 10 éve, ezzel megvédjük Magyarország biztonságát. Amíg Fidesz–KDNP-kormány van, addig Magyarország nem lesz bevándorlóország!

– zárta bejegyzését Rétvári Bence.

 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: AFP/Frederick Florin)


