Rétvári Bence: A Tisza Párt és a migrációs paktum együtt fog elbukni!

„A Tisza Párt és a migrációs paktum együtt fog elbukni!” – írta Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára pénteken a Facebookon.

Rétvári Bence (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

A politikus hangsúlyozta: a Tisza Párt nem a magyar emberek érdekeit képviseli Brüsszelben, hanem beállt a migrációpárti erők közé.

A Tisza Párt a migráció kapcsán is úgy táncol, ahogy Brüsszelben fütyülnek, szerintük a helyzetet »az uniós joggal összhangban« kellene kezelni. Ez a migránsok tömeges befogadást és kvóták szerinti szétosztását jelentené, a határon pedig óriási migránstábor, migránsgettó jönne létre. Nőne a bűnözés és a terrorizmus veszélye

– írta az államtitkár.

A Tisza EP-képviselői több alkalommal is támogatták a brüsszeli migrációs paktumot, a betelepítési kvótákat és a Magyarországot sújtó pénzbírságot.

Mi viszont nem engedjük be az illegális migránsokat, következetesen ellenállunk az uniós migrációpárti nyomásnak 10 éve, ezzel megvédjük Magyarország biztonságát. Amíg Fidesz–KDNP-kormány van, addig Magyarország nem lesz bevándorlóország!

– zárta bejegyzését Rétvári Bence.