Rendkívüli

Donald Trump: Elfogták Charlie Kirk gyilkosát

halálgyilkosságTisza Párt

Kivégzőosztag elé küldené a Vas Népe munkatársait a Tisza-szimpatizáns

Egy teljes szerkesztőséggel szemben lépett fel minősíthetetlen, mocskolódó hangnemben a Tisza Párt egyik szimpatizánsa.

Munkatársunktól
2025. 09. 12. 14:30
Halálos fenyegetést kapott a Vas Népe szerkesztősége a Tisza Párt egyik szimpatizánsától Fotó: Cseh Gábor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Két érdekes levelet is kapott a Vas Népe szerkesztősége. A Tisza Párt egyik, nevét nem vállaló szimpatizánsa azt üzente a szerkesztőségnek:

kivégzőosztag elé kerüljetek! Ám ekkor lenne igazi rendszerváltás fajtalan Fidesz és cigány orbáni kommunisták!

A másik borítékban a Vas Vármegyei hírportál közlése szerint egy írógéppel írt levél lapult, aminek a feladóján 

Az ezerrel tiltakozó többezer olvasó! Tisza-szimpatizáns

szerepel. A levélben pedig a következő veretes kijelentés olvasható:

Mocskosságaid miatt a 3 ezer rohadékban vagy, aki súlyosan el lesz számoltatva egy új rendszerváltásban! Országpusztítók!

Ezt követően pedig az olvasó hosszasan értekezett arról, hogy a Tisza-adó mennyire jó hatással lesz majd az országra.

Fotó: Cseh Gábor

A lap szerint a levélben megfenyegették a teljes szerkesztőséget, azt állítva,

Te ganaj trágya Vas Népe! Vasnépések… Unokáitok fognak, ha megmaradtok megölni benneteket!… Dögtemetőbe valók! Piszkok!… Totális pusztulásban részesülhettek családostul! Akkor lehet szent béke a népek között Magyarországon! Ti a nép és az ország rákja kipusztulásotok után… Istent is kéri, hogy e vérengző gazemberek veletek együtt a dögkerben végződjenek családostul együtt! Isten minket így segítsen!… Aztán a rothadó buta fejetekkel mit vagytok oda Tisza korszerű adóreform-tervezete végett!… Rohadjon le a nyelvetek! Disznók, rohadó ganaj kommunisták! Tüzes vasat fognak a nyelvetekre rakni. Sokan mondják a kötelet is… Istentől halált kérünk rátok családostul!… 

A levélíró természetesen Orbán Viktort sem kímélte: „Külön kérni fogjuk, hogy csavarják ki a mocskos Orsós Orbán Viktor Mihály nyakát. […] Ezért is járhat úgy, mint Elena és Ceaușescu! Géppisztolysorozattal… Lévai Anikójával, a diktátor kettővel együtt! Ez lenne a teljes rendszerváltásunk királyi megkoronázása…”

Borítókép: Halálos fenyegetést kapott a Vas Népe szerkesztősége a Tisza Párt egyik szimpatizánsától (Fotó: Cseh Gábor)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekCharlie Kirk

Futótűzként terjed a neten Pottyondy Edina őszinte vallomása Charlie Kirk haláláról

Csépányi Balázs avatarja

Ez nem semmi.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu