Az oroszok sikeres csapást hajtottak végre

Pontos találatot kapott több raktár is egy ukrán logisztikai központban. Az oroszok közlése azonban nem részletezte, hogy pontosan miket tároltak a raktárakban – írja az Origo.

Az oroszok sikeres támadást hajtottak végre (Fotó: NurPhoto/Kyrylo Chubotin)

Pontos rakétatámadás érte azt a területet, ahol az ukrán fegyveres erők 95. különálló légideszant rohamdandárjának logisztikai százada összpontosul a Szumi megyei térségében.

Az orosz haderő az éjjel több helyen is támadt, köztük Odesszában és annak térségében. A Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump amerikai elnök közötti alaszkai találkozó óta mind az oroszok, mind pedig az ukránok fokozták támadásaikat. Az oroszok nemrég az ukrán fővárost támadták, míg az ukránok több energetikai létesítmény ellen is sikeres támadást hajtottak végre.