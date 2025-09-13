BRICS: a globális Dél felemelkedése és a Nyugat előtt álló kihívás

A BRICS tizenegy országot foglal magában: Brazíliát, Oroszországot, Indiát, Kínát, Dél-Afrikát, Szaúd-Arábiát, Egyiptomot, az Egyesült Arab Emírségeket, Etiópiát, Indonéziát és Iránt. A szervezet politikai és diplomáciai fórumként működik a globális Dél országai számára, és elősegíti a tagok gazdasági, politikai és társadalmi együttműködését, valamint a nemzetközi döntéshozatalban való nagyobb részvételüket – olvasható a BRICS Brazília hivatalos oldalán.

Hakan Fidan török külügyminiszter a BRICS-csúcson Rio de Janeiróban 2025. július 8-án (Fotó: MURAT GOK / ANADOLU)

A BRICS története 2001-re nyúlik vissza, amikor a négy alapító ország – Brazília, Oroszország, India és Kína – gazdasági növekedésük elismeréseként létrehozta a csoportot. 2011-ben Dél-Afrika csatlakozott, így alakult ki a BRICS név. A szervezet célja, hogy alternatívát kínáljon a nyugati dominanciájú intézményekkel szemben, és elősegítse a globális gazdasági, politikai és társadalmi egyensúly megteremtését.

Az utóbbi években a BRICS jelentősen bővült: 2024-ben hat új ország – Egyiptom, Etiópia, Indonézia, Irán, Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek – vált teljes jogú taggá, így a csoport ma már tizenegy tagból áll. A BRICS emellett partnerországokkal is dolgozik, köztük Belarusz, Bolívia, Kuba, Kazahsztán, Malajzia, Nigéria, Thaiföld, Uganda és Üzbegisztán részvételével. Vietnám 2024-ben lett a tizedik partnerország, dinamikus gazdaságával és majdnem 100 milliós lakosságával fontos szereplő Ázsiában.

Philip Pilkington a BRICS jövőjével kapcsolatban elmondta, hogy szerinte az, ami a BRICS-szel történik, attól függ, épp melyik héten olvasunk róla:

az egyik héten a világ legnagyobb dobásaként jellemzik, a következő héten pedig már az összeomlásáról beszélnek.

Hozzátette, hogy „a BRICS, mint fogalom érdekesebb, mint formális szervezet, és ami most történik, az valójában a feltörekvő országok öntudatra ébredése: felismerik, hogy jelentős globális hatalommal bírnak”. Kiemelte, hogy a jelenlegi BRICS-blokk gazdaságilag már nagyobb, mint a nyugati világ, és erre most kezdenek ráébredni a tagok.

It is now obvious to anyone with a brain in markets that USD hegemony is over. 💵📉 pic.twitter.com/bTPKRuxrLm — Philip Pilkington (@philippilk) September 6, 2025

Pilkington hangsúlyozta, hogy

ez az öntudatra ébredés a valódi történet: függetlenül attól, hogy a BRICS konkrét formája milyen lesz, még ha össze is omlik, a legfontosabb, hogy lehetővé tette a tagországok számára, hogy globális hatalomként gondoljanak önmagukra, ahogy a G7 országai tették korábban.

A Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója szerint az is lehetséges, hogy a BRICS fennmarad és jelentős szervezetté válik.