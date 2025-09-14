Boris Johnson Putyinnak: Van egy remek ötletem, húzzanak el!

Johnson nemcsak a Kremllel szemben fejezte ki türelmetlenségét. A kijevi éves Jaltai Európai Stratégia (YES) konferencia szünetében arról is beszélt, hogy frusztrálja az ukrán szövetségesek óvatoskodása.

Az európai vezetők hónapok óta egyeztetnek Ukrajna biztonsági garanciáiról. A legújabb elképzelések szerint külföldi csapatokat telepítenének Ukrajnába, hogy elrettentsenek egy újabb orosz támadástól – de csak akkor, ha tűzszünet jönne létre.

Ez egy nevetséges tyúk-tojás helyzet, Putyin csapdája

– fogalmazott Johnson.

A biztonsági garanciák és a helyszíni csapatok mindaddig nem lépnek életbe, amíg nincs tűzszünet. Ha pedig ragaszkodunk a tűzszünethez, lehet, hogy a bevetés feltételei soha nem fognak teljesülni.

Moszkva közben nyíltan kijelentette, hogy nem tervezi a harcok leállítását. Az orosz hadsereg vezetője augusztus 30-án megerősítette: folytatják a fronton zajló harcokat és az ukrán városok elleni rakéta- és dróntámadásokat – írja a The Kyiv Independent.

Johnson szerint a megoldás az, hogy Európa azonnal küldjön csapatokat Ukrajnába, anélkül hogy megvárná Moszkva jóváhagyását vagy a harcok végét. „Csak csinálják meg!” – mondta, amikor arról kérdezték, kell-e bátorság ahhoz, hogy Európa átlépje Oroszország újabb „vörös vonalát”.

Valami olyanra van szükség, ami a Kremlben bekapcsolja a figyelmeztető jelzést, és megérteti velük, hogy stratégiailag vége a játéknak

– tette hozzá. Szerinte bár Putyint talán lehetetlen kiszorítani a már elfoglalt területekről, a további hódítás költségei akkor válnának vállalhatatlanná, ha a Nyugat egyértelműen kimondja az elkötelezettségét.