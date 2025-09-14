OroszországPutyinBoris Johnsoncsapatok

Boris Johnson Putyinnak: Van egy remek ötletem, húzzanak el!

Boris Johnson szerint ideje, hogy Európa határozottan lépjen Ukrajna védelmében. A volt brit miniszterelnök nem foglalkozik Oroszország ismételt tiltakozásával az európai csapatok Ukrajnába telepítése ellen.

Magyar Nemzet
2025. 09. 14. 14:03
Boris Johnson Fotó: JEMAL COUNTESS Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
„Ha nem akarnak külföldi csapatokat Ukrajna területén, akkor van egy remek ötletem: húzzanak el” – mondta szeptember 12-én a Kyiv Independent kérdésére Kijevben a volt brit miniszterelnök. „Csak egy ország állomásoztat külföldi csapatokat Ukrajnában, és az Oroszország.”

„Ha nem akarnak külföldi csapatokat Ukrajna területén, akkor van egy remek ötletem: húzzanak el” – mondta szeptember 12-én a Kyiv Independent kérdésére Kijevben a volt brit miniszterelnök. Fotó: STRINGER / ANADOLU
Johnson nemcsak a Kremllel szemben fejezte ki türelmetlenségét. A kijevi éves Jaltai Európai Stratégia (YES) konferencia szünetében arról is beszélt, hogy frusztrálja az ukrán szövetségesek óvatoskodása.

Az európai vezetők hónapok óta egyeztetnek Ukrajna biztonsági garanciáiról. A legújabb elképzelések szerint külföldi csapatokat telepítenének Ukrajnába, hogy elrettentsenek egy újabb orosz támadástól – de csak akkor, ha tűzszünet jönne létre.

Ez egy nevetséges tyúk-tojás helyzet, Putyin csapdája

 – fogalmazott Johnson. 

A biztonsági garanciák és a helyszíni csapatok mindaddig nem lépnek életbe, amíg nincs tűzszünet. Ha pedig ragaszkodunk a tűzszünethez, lehet, hogy a bevetés feltételei soha nem fognak teljesülni.

Moszkva közben nyíltan kijelentette, hogy nem tervezi a harcok leállítását. Az orosz hadsereg vezetője augusztus 30-án megerősítette: folytatják a fronton zajló harcokat és az ukrán városok elleni rakéta- és dróntámadásokat – írja a The Kyiv Independent.

Johnson szerint a megoldás az, hogy Európa azonnal küldjön csapatokat Ukrajnába, anélkül hogy megvárná Moszkva jóváhagyását vagy a harcok végét. „Csak csinálják meg!” – mondta, amikor arról kérdezték, kell-e bátorság ahhoz, hogy Európa átlépje Oroszország újabb „vörös vonalát”.

Valami olyanra van szükség, ami a Kremlben bekapcsolja a figyelmeztető jelzést, és megérteti velük, hogy stratégiailag vége a játéknak

 – tette hozzá. Szerinte bár Putyint talán lehetetlen kiszorítani a már elfoglalt területekről, a további hódítás költségei akkor válnának vállalhatatlanná, ha a Nyugat egyértelműen kimondja az elkötelezettségét.

Ez az elkötelezettség abban mutatkozna meg, hogy a »Hajlandók Koalíciója« megkezdi a bevonulást

 – fogalmazott Johnson.

Hangsúlyozta, hogy az európai csapatok nem harcolni mennének, hanem kiképzést és logisztikai támogatást nyújtanának, mert „az ukránok sokkal jobbak a háborúban, mint a nyugat-európaiak”. A lényeg szerinte az, hogy „Ukrajna dönt arról, milyen katonai erők léphetnek be a területére – nem Oroszország”.

Borítókép: Boris Johnson (Fotó: AFP)

