Donald Trump hivatalba lépése óta hat új amerikai beruházást jelentettek be hazánkban

A tárcavezető a Flextronics beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy az amerikai tulajdonosi hátterű, hazánkban hatezer embert foglalkoztató elektronikai vállalat kétmilliárd forint értékben hajt végre kutatás-fejlesztési beruházást Zalaegerszegen, amelyhez az állam 670 millió forintnyi támogatást nyújt, ezáltal a gyárban a K+F-részleg létszáma hetven főre nő. Az idei esztendőben, amióta Donald Trump elnök hivatalba lépett, ez a hatodik amerikai vállalati beruházás.

A jó politikai kapcsolat a Donald Trump vezette adminisztrációval a gazdasági együttműködés fejlesztéséhez is hozzájárul – hívta fel rá a figyelmet Szijjártó Péter. Fotó: AFP

Bejelentette, hogy a kormány egyúttal stratégiai együttműködési megállapodást kötött a céggel, hiszen annak működése túlmutat önmagában, a termékei ugyanis 98 százalékban az exportpiacokon kerülnek értékesítésre, emellett a vállalat 70 százalék feletti magyar beszállítói hányaddal dolgozik, és részt vesz a hazai munkaerő folyamatos fejlesztésében is.

Közölte, hogy a Flextronics immár a 99. vállalat, amellyel ilyen megállapodást kötöttek, ezen partnerek pedig több mint kétszázezer embernek adnak munkát.

Majd hozzátette, hogy az aláírással tizenhatra nőtt az amerikai stratégiai partnerek száma, amelyek így holtversenyben állnak az élen a németekkel.

Továbbá arra is kitért, hogy Zala vármegye ipari teljesítménye tíz év alatt több mint harminc százalékkal bővült, értéke mára elérte a 850 milliárd forintot. A szavai szerint ez részben annak is köszönhető, hogy az állam ezen időszak alatt 52 nagyberuházást támogatott itt, ezzel elősegítve nagyjából háromezer új munkahely létrejöttét.

Szijjártó Péter kifejtette, hogy a mostani korszak a legfeszültebb a hidegháború lezárulta óta, a világban drámai változás zajlanak, új világpolitikai és világgazdasági rendszer van kialakulóban.

Hangsúlyozta, hogy eközben a magyar–amerikai kapcsolatok is jelentősen megváltoztak Donald Trump elnök hivatalba lépése óta.

Korábban a magyar–amerikai kapcsolatokat sokkal inkább a vádaskodás, a megbélyegzés és a türelmetlenség jellemezte. Január óta azonban mindezeket a barátság és a bizalom váltotta fel, mint ennek a kétoldalú kapcsolatnak az alapkövei

– fogalmazott a tárcavezető.