Kapu TiborűrkutatásKözmédia Év Embere Díj

Kapu Tibor átvette a Közmédia Év Embere Díját

Az űrhajós munkája túlmutat önmagán, hangzott el a méltatásban.

Magyar Nemzet
2026. 02. 20. 22:46
Fotó: Bruzák Noémi Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Kapu Tibor kutatóűrhajós átvette a Közmédia Év Embere Díját pénteken, Budapesten. A Magyar Szent István-renddel kitüntetett gépészmérnök, Magyarország második hivatásos űrhajósa kiemelkedő szakmai teljesítménye, a magyar tudomány és innováció nemzetközi rangjának erősítése, valamint példamutató emberi magatartása elismeréseként vehette át az elismerést. 

Budapest, 2026. február 20. Altorjai Anita, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója beszédet mond a Közmédia Év Embere Díjának átadásán a budapesti Stopper Úszóházban 2026. február 20-án. Az elismerést Kapu Tibor kutatóűrhajós vehette át. MTI/Bruzák Noémi
Fotó: Bruzák Noémi / MTI Fotószerkesztõség

A díjat Altorjai Anita, a Altorjai Anita, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója és Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója adta át Kapu Tibornak, aki 2025. június 25-én indult a Nemzetközi Űrállomásra az Axiom-4 (Ax-4) küldetés személyzetének tagjaként, ahol – Peggy Whitson parancsnok, Shubhanshu Shukla pilóta és Sławosz Uznański-Wiśniewski kutatóűrhajós társaságában – 18 napot töltött el. 

Missziója során mintegy huszonöt magyar fejlesztésű tudományos kísérletet végzett el

Altorjai Anita, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója méltatásában úgy fogalmazott: „Kapu Tibor a fegyelem, a következetesség és a szorgalom példája. Munkája megtestesíti a rendet, a felkészültséget és az alázatot”. Különösen figyelemre méltónak nevezte, hogy bár Kapu Tibor valóban eljutott a csillagokig, onnan visszatérve is két lábbal a Földön jár. Amikor gyerekek kérdéseire válaszol, nem kozmikus magasságokból beszél, hanem türelmesen, közérthetően, ablakot nyitva olyan álmokra, amelyek beteljesítése a jövő nemzedékére vár – mutatott rá a Altorjai Anita.

Kiemelte: Kapu Tibor munkája túlmutat önmagán. Tudományos teljesítménye mellett közösségi felelőssége is elismerésre méltó: erősíti a nemzeti önbecsülést, és értékes példát mutat a fiatal generációnak. Emlékeztet arra, hogy a tudás érték, a szorgalom és a kitartás mindig eredményt hoz – mondta. Altorjai Anita kijelentette: Kapu Tibor nemcsak a világűrben navigál biztos kézzel, hanem a nyilvánosság előtt is felelősen képviseli mindazt, amit tudásnak, munkának és szolgálatnak nevezünk. Ezért ő a közmédia 2025-ös év embere.

E díjjal azt üzenjük, mennyire büszkék vagyunk önre

– mondta a vezérigazgató, aki azzal zárta a beszédét: amikor ma Kapu Tibor a Közmédia Év Embere Díj korábbi kitüntetettjeinek – Nobel-díjas kutatók, olimpiai bajnokok és világhírű alkotók – sorához csatlakozik, a teljesítmény elismerése mellett azt is üzenjük: a 21. század igazi hősei azok, akik tudásukkal, felelősségtudatukkal és emberségükkel formálják közös jövőnket.

Kapu Tibor a díj átvétele után hatalmas megtiszteltetésnek nevezte, hogy az ő neve is felkerül a díjazottak névsorára, majd úgy fogalmazott: „egy évente csupán egy embernek odaítélt elismerés nívója a nevekben is rejlik”. Hozzátette: az arányokat tekintve idéntől a díjazottak között 2 Nobel-díjasra 1 űrhajós jut, „ezen az arányon a későbbiekben dolgozni fogunk”.

 

A díjazott felidézte, hogy tavaly magyar kutatók először a történelemben ugyanabban a légtérben növesztettek búzát, retket és paprikát a Nemzetközi Űrállomáson, mint amelyben az űrhajósok élnek. 

Magyar mérnökök egy forradalmian kicsi, pontos, rendkívül sokoldalú és hihetetlen akkumulátor-élettartammal rendelkező sugárzásmérőt teszteltek a világűrben. Magyar tudósok gázbolygók légköri viszonyait szimulálták úgy, ahogy még mások sosem. Magyar orvosok nanoszálas és egyéb technológiákkal a hosszútávú űrutazás legnagyobb problémáira kerestek megoldást. Magyar matematikusok olyan lágycellákat dolgoztak ki és mutattak be egyedi módon, amely azóta a világ legnevesebb egyetemeit megjárta és a mi hírnevünket öregbítette – mutatott rá.

Kapu Tibor azt mondta: a legszerencsésebb űrhajósnak tartja magát, mert a fenti és még sok más tudományos kísérletet a zseniális kutatók az ő kezébe bízták.

Ők, akiket ma már barátaimnak nevezhetek, éjt nappallá téve, a legnagyobb felelősség- és küldetéstudattal dolgoztak azon, hogy a magyar tudomány újra méltó helyet foglaljon el az űrkutatásban. A mai elismerés nekik is szól, nekik szól leginkább

– jelentette ki. A jövőről szólva Kapu Tibor azt mondta: Magyarország és a szakmája mellett kötelezte el magát. A közeljövőben magyar űrkutatókkal azon fogunk dolgozni, hogy tudományos tevékenységeinket egyesítsük, kihasználjuk a szinergiáinkat, ezzel tovább növelve a magyar űrkutatás nívóját – mondta.

Ha jól csinálom, ha jól csináljuk, a korábban említett megannyi magyar név mellé még rengeteg fog kerülni. Ez az én feladatom, ez az én küldetésem

– zárta beszédét a díjazott.

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) és a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. által 2020-ban alapított díjat minden évben olyan kiemelkedő személyiség kapja, aki életútjával és munkásságával maradandó értéket teremt, és jelentős hatással van a magyar társadalomra. A Közmédia Év Embere Díj korábbi kitüntetettjei között olyan kiválóságok találhatók, mint Karikó Katalin Nobel-díjas kutatóbiológus (2020), Szilágyi Áron háromszoros olimpiai bajnok (2021), Fudzsimoto Szú világszerte elismert építész (2022), Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus (2023), valamint Kurtág György, az egyik legjelentősebb kortárs magyar zeneszerző (2024).


Borítókép: Kapu Tibor kutatóűrhajós (k) átveszi a Közmédia Év Embere Díját Altorjai Anitától, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatójától és Papp Dánieltől, az MTVA vezérigazgatójától a budapesti Stopper Úszóházban 2026. február 20-án (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

