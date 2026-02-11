Rendkívüli

Zelenszkij őrnagya katonai invázióval fenyegette meg Magyarországot + videó

HUN-RENKapu Tiborűrutazás

Űrkutatási programot indít a HUN-REN

Az űrkutatás nem luxus, hanem lehetőség egy ország számára, mert a gazdaság minden szegmensére ösztönző hatással van, és jövőképet ad a nemzetnek.

Magyar Nemzet
2026. 02. 11. 9:30
Fotó: DKP Visual Kft.
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Űrkutatási programot indít a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat –  írta közleményében az intézmény. Az űrkutatás világszerte az egyik leggyorsabban növekvő, stratégiai jelentőségű ágazattá vált. A globális űrgazdaság már nem kizárólag tudományos kérdés: alapvetően befolyásolja a távközlést, a navigációt, a klíma- és környezetmonitorozást, a biztonságot, az egészségügyi innovációkat, valamint a mesterséges intelligenciára és adatgazdaságra épülő új iparágak fejlődését.

Kapu Tibor kutatóűrhajós (Fotó: DKP Visual Kft.)

A HUN-REN új űrkutatási programja erre a globális átalakulásra reagál. A kezdeményezés elősegíti, hogy a magyar kutatási kapacitások könnyebben bekapcsolódjanak az európai és nemzetközi űrkutatási értékláncokba, és hogy az alapkutatástól az alkalmazott fejlesztésekig terjedő eredmények mérhető társadalmi és gazdasági hasznosulást teremtsenek. A program tervezése megkezdődött, és annak eredményeit még idén bemutatja a HUN-REN. 

A program határozott célkitűzése, hogy hosszú távon erősítse Magyarország pozícióját az űrkutatáshoz kapcsolódó globális innovációs ökoszisztémában.

„Az új programmal a HUN-REN azt akarja elérni, hogy Magyarország tudásával és kutatási kapacitásaival aktív, értékteremtő szereplője legyen a nemzetközi űrgazdaságnak. A HUN-REN Magyar Kutatási Hálózatban nyolc kutatóintézet évtizedek óta végez nemzetközileg is elismert tudományos tevékenységet. A program végrehajtása során ezt a hatalmas, de szétaprózódott tudáskincset egyetlen, ütőképes stratégiába foglaljuk össze, támaszkodva a HUNOR program eddigi eredményeire” – mondta köszöntő beszédében Gulyás Balázs,  a HUN-REN elnöke.

A HUN-REN kutatóhálózatán belül jelenleg 126 kutató foglalkozik aktívan űrkutatási témákkal, lefedve az alapkutatástól az alkalmazott fejlesztésekig terjedő teljes spektrumot.

 Ez a tudásbázis biztosítja, hogy Magyarország az űrkutatásban ne csupán résztvevő, hanem alakító szereplő legyen a nemzetközi együttműködésekben.

„Az űr ma már nem csupán a csillagászatra korlátozódik, hanem a világgazdaság egyik leggyorsabban növekvő pályája. Az űrkutatás kulcsszerepet játszik a mesterséges intelligencia fejlesztésében, az adatvagyon hasznosításában vagy a kritikus infrastruktúrák védelmében. A vezető gazdaságok számára ezért az űrkutatás egyszerre technológiai, gazdasági és szuverenitási kérdés: az OECD adatai szerint minden űrkutatásba fektetett egy euró átlagosan hat–hét euró gazdasági megtérülést hoz. Ez tehát nem költség, hanem az egyik legmagasabb hozamú befektetésünk. A HUN-REN célja, hogy a kutatók számára megteremtse azt a tudományos és technológiai környezetet – nemzetközi együttműködésekkel és a mesterséges intelligencia eszköztárával –, amely ma már a hatékony és versenyképes kutatás elengedhetetlen feltétele” – tette hozzá Jakab Roland, a HUN-REN vezérigazgatója.

Jakab Roland (Fotó: DKP Visual Kft.)

A program szorosan kapcsolódik egy előkészítés alatt álló űrmisszióhoz, amely újabb mérföldkő lehet a magyar űrkutatás történetében. 

A cél, hogy a közeljövőben Farkas Bertalan és Kapu Tibor mellett Magyarország harmadik űrhajósa is bemutatkozhasson. 

Ezzel kapcsolatban Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos elmondta: az űrkutatásban hosszú években, akár évtizedekben gondolkodnak. Magyarország 2015-ben csatlakozott az Európai Űrügynökséghez, az ESA-hoz, 2021-ben fogadták el hazánk Nemzeti űrstratégiáját, és ugyanabban az évben indult a Hunor program és a következő magyar űrhajós kiválasztása, míg magára a küldetés 2025-ben volt.

„Az űr mindig a jövőről szól. Arról, hogy merünk-e nagyban gondolkodni, és képesek vagyunk-e hosszú távon építkezni, és ennek során együttműködni más kutatókkal, szervezetekkel, országokkal.

 A Hunor program egyik óriási értéke, hogy közösen dolgozhattunk a világ vezető űrhatalmai közé tartozó Egyesült Államok és India szakembereivel, űrhajósaival.

 A HUN-REN űrkutatási programja számomra azt jelenti, hogy ez az együttműködés folytatódik, és a magyar kutatók, mérnökök következő generációi is aktívan alakíthatják azt a világot, amely az űrtechnológiákra épül” – fejtette ki Kapu Tibor kutatóűrhajós.

A konferenciát és a HUN-REN-t magyar nyelvű videóüzenetben köszöntötte Charles Simonyi, aki egyetlen civilként kétszer is járt az ISS nemzetközi űrállomáson. Mint mondta: az űrkutatás nem luxus, hanem lehetőség egy ország számára, mert a gazdaság minden szegmensére ösztönző hatással van, és jövőképet ad a nemzetnek. Magyarország erejét mutatja az is, hogy képes saját önálló stratégiai űrprogramot építeni.

Fotó: DKP Visual Kft.

A rendezvényen a hazai űrkutatás meghatározó szereplői – hat HUN-REN kutatóközpont és -intézet, illetve a hálózattal együttműködő hét egyetemi kutatócsoport képviselői – mutatták be tevékenységüket, az elmúlt években elért eredményeiket és jövőbeni terveiket.

A HUN-REN nemzetközi jelenléte tovább erősödik az űrkutatás területén, ugyanis a kutatóhálózat képviseli Magyarországot 2026. tavaszán Londonban, Európa legnagyobb űrkutatási és űripari szakmai rendezvényén, a Space-Comm Expón, ahol a hazai űrkutatás legfontosabb eredményei és jövőbeli irányai is bemutatkoznak majd, és Kapu Tibor is előadást tart.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: HUN-REN ( Fotó: DKP Visual Kft.)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nagy Márton
idezojelekgazdaság

A patrióták megtalálták a magyar gazdaságvédelem receptjét

Nagy Márton avatarja

A családok esetében a védekezés elsődleges eszköze a jövedelmi biztonság fenntartása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu