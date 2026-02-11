– Űrkutatási programot indít a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat – írta közleményében az intézmény. Az űrkutatás világszerte az egyik leggyorsabban növekvő, stratégiai jelentőségű ágazattá vált. A globális űrgazdaság már nem kizárólag tudományos kérdés: alapvetően befolyásolja a távközlést, a navigációt, a klíma- és környezetmonitorozást, a biztonságot, az egészségügyi innovációkat, valamint a mesterséges intelligenciára és adatgazdaságra épülő új iparágak fejlődését.

Kapu Tibor kutatóűrhajós (Fotó: DKP Visual Kft.)

A HUN-REN új űrkutatási programja erre a globális átalakulásra reagál. A kezdeményezés elősegíti, hogy a magyar kutatási kapacitások könnyebben bekapcsolódjanak az európai és nemzetközi űrkutatási értékláncokba, és hogy az alapkutatástól az alkalmazott fejlesztésekig terjedő eredmények mérhető társadalmi és gazdasági hasznosulást teremtsenek. A program tervezése megkezdődött, és annak eredményeit még idén bemutatja a HUN-REN.

A program határozott célkitűzése, hogy hosszú távon erősítse Magyarország pozícióját az űrkutatáshoz kapcsolódó globális innovációs ökoszisztémában.

„Az új programmal a HUN-REN azt akarja elérni, hogy Magyarország tudásával és kutatási kapacitásaival aktív, értékteremtő szereplője legyen a nemzetközi űrgazdaságnak. A HUN-REN Magyar Kutatási Hálózatban nyolc kutatóintézet évtizedek óta végez nemzetközileg is elismert tudományos tevékenységet. A program végrehajtása során ezt a hatalmas, de szétaprózódott tudáskincset egyetlen, ütőképes stratégiába foglaljuk össze, támaszkodva a HUNOR program eddigi eredményeire” – mondta köszöntő beszédében Gulyás Balázs, a HUN-REN elnöke.

A HUN-REN kutatóhálózatán belül jelenleg 126 kutató foglalkozik aktívan űrkutatási témákkal, lefedve az alapkutatástól az alkalmazott fejlesztésekig terjedő teljes spektrumot.

Ez a tudásbázis biztosítja, hogy Magyarország az űrkutatásban ne csupán résztvevő, hanem alakító szereplő legyen a nemzetközi együttműködésekben.

„Az űr ma már nem csupán a csillagászatra korlátozódik, hanem a világgazdaság egyik leggyorsabban növekvő pályája. Az űrkutatás kulcsszerepet játszik a mesterséges intelligencia fejlesztésében, az adatvagyon hasznosításában vagy a kritikus infrastruktúrák védelmében. A vezető gazdaságok számára ezért az űrkutatás egyszerre technológiai, gazdasági és szuverenitási kérdés: az OECD adatai szerint minden űrkutatásba fektetett egy euró átlagosan hat–hét euró gazdasági megtérülést hoz. Ez tehát nem költség, hanem az egyik legmagasabb hozamú befektetésünk. A HUN-REN célja, hogy a kutatók számára megteremtse azt a tudományos és technológiai környezetet – nemzetközi együttműködésekkel és a mesterséges intelligencia eszköztárával –, amely ma már a hatékony és versenyképes kutatás elengedhetetlen feltétele” – tette hozzá Jakab Roland, a HUN-REN vezérigazgatója.