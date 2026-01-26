emléknapKapu Tiborcivitas fortissimaBalassagyarmatlegbátrabb város

Meglepő helyen bukkan fel Kapu Tibor

A Civitas Fortissima ünnepén emlékeznek Balassagyarmaton arra, hogy 107 évvel ezelőtt a helyiek kiűzték a megszálló cseh csapatokat.

2026. 01. 26. 11:38
Százhét évvel ezelőtt a balassagyarmatiak kiűzték a városból a megszálló cseh csapatokat – ezzel a település kiérdemelte a Civitas Fortissima, azaz a Legbátrabb város címet. A bátor tettre, a hősökre a csütörtökön rendezendő ünnepségen emlékeznek – közölte a városháza. 

Balassagyarmat, 2023. május 23. A Civitas Fortissima-szobor, Párkányi Raab Péter 2002-ben felállított alkotása a Civitas Fortissima téren Balassagyarmaton 2023. május 23-án. MTI/Komka Péter
A Civitas Fortissima-szobor, Párkányi Raab Péter 2002-ben felállított alkotása a Civitas Fortissima téren Balassagyarmaton 2023. május 23-án. Fotó: MTI/ Komka Péter 

A megemlékezés során városszerte zajló programokkal tisztelegnek a hősök emléke előtt. 

Az emléknap díszvendége Kapu Tibor űrhajós lesz.   

A katonatemetőben 9 órakor Balogh László, a Bosco Szent János szalézi plébánia és templom plébánosa, esperes mond emlékező beszédet, közreműködik a 16-os Honvéd Katonai Hagyományőrző Egyesület, majd a vasútállomáson emlékeznek a harcokban részt vevő vasutasokra, a vármegyeházán berendezett 16-os Honvéd kiállítóhelyen tárlatvezetést tartanak.

A központi megemlékezést a Civitas Fortissima téren a Civitas Fortissima-szobornál rendezik 15 órakor. Beszédet mond Balla Mihály, a térség országgyűlési képviselője és Kapu Tibor.

Kapu Tibor tavaly a HUNOR program keretében jutott el a világűrbe. A magyar mérnök-űrhajós a SpaceX Crew Dragon fedélzetén, az Axiom Mission 4 küldetés részeként közel húsz napot töltött a Nemzetközi Űrállomáson, ahol számos magyar és nemzetközi tudományos kísérletet végzett.

A koszorúzás után a képviselő-testület ünnepi ülésén átadják a város díjait a Mikszáth Kálmán Művelődési Központban.

Pénteken újévi hangversenyt rendeznek a Palóc Múzeumban, szombaton tartják a hagyományok szerint a Bátrak úszását a nyírjesi nagytóban.

A Civitas Fortissima Múzeum mindhárom napon ingyenesen látogatható 14-től 18 óráig tematikus tárlatvezetésekkel.

Polgárok, diákok, vasutasok, katonák fogtak fegyvert 1919. január 29-én, és űzték ki a megszálló cseheket, elérve ezzel, hogy a Nógrád megyei város Magyarország része maradhatott.

Balassagyarmaton 1998-ban városi ünneppé nyilvánította a képviselő-testület január 29-ét, az Országgyűlés pedig 2005-ben emléktörvényben hivatalosan is Balassagyarmatnak adományozta a Civitas Fortissima címet.

Borítókép: Kapu Tibor kutatóűrhajós a HUNOR Roadshow győri állomásán tartott élménybeszámolón a Széchenyi István Egyetemen 2025. december 9-én (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)


