Meglepő helyen bukkan fel Kapu Tibor

Százhét évvel ezelőtt a balassagyarmatiak kiűzték a városból a megszálló cseh csapatokat – ezzel a település kiérdemelte a Civitas Fortissima, azaz a Legbátrabb város címet. A bátor tettre, a hősökre a csütörtökön rendezendő ünnepségen emlékeznek – közölte a városháza.
A megemlékezés során városszerte zajló programokkal tisztelegnek a hősök emléke előtt.
Az emléknap díszvendége Kapu Tibor űrhajós lesz.
A katonatemetőben 9 órakor Balogh László, a Bosco Szent János szalézi plébánia és templom plébánosa, esperes mond emlékező beszédet, közreműködik a 16-os Honvéd Katonai Hagyományőrző Egyesület, majd a vasútállomáson emlékeznek a harcokban részt vevő vasutasokra, a vármegyeházán berendezett 16-os Honvéd kiállítóhelyen tárlatvezetést tartanak.
A központi megemlékezést a Civitas Fortissima téren a Civitas Fortissima-szobornál rendezik 15 órakor. Beszédet mond Balla Mihály, a térség országgyűlési képviselője és Kapu Tibor.
Kapu Tibor tavaly a HUNOR program keretében jutott el a világűrbe. A magyar mérnök-űrhajós a SpaceX Crew Dragon fedélzetén, az Axiom Mission 4 küldetés részeként közel húsz napot töltött a Nemzetközi Űrállomáson, ahol számos magyar és nemzetközi tudományos kísérletet végzett.
A koszorúzás után a képviselő-testület ünnepi ülésén átadják a város díjait a Mikszáth Kálmán Művelődési Központban.
Pénteken újévi hangversenyt rendeznek a Palóc Múzeumban, szombaton tartják a hagyományok szerint a Bátrak úszását a nyírjesi nagytóban.
A Civitas Fortissima Múzeum mindhárom napon ingyenesen látogatható 14-től 18 óráig tematikus tárlatvezetésekkel.
Polgárok, diákok, vasutasok, katonák fogtak fegyvert 1919. január 29-én, és űzték ki a megszálló cseheket, elérve ezzel, hogy a Nógrád megyei város Magyarország része maradhatott.
Balassagyarmaton 1998-ban városi ünneppé nyilvánította a képviselő-testület január 29-ét, az Országgyűlés pedig 2005-ben emléktörvényben hivatalosan is Balassagyarmatnak adományozta a Civitas Fortissima címet.
