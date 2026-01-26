Meglepő helyen bukkan fel Kapu Tibor

Százhét évvel ezelőtt a balassagyarmatiak kiűzték a városból a megszálló cseh csapatokat – ezzel a település kiérdemelte a Civitas Fortissima, azaz a Legbátrabb város címet. A bátor tettre, a hősökre a csütörtökön rendezendő ünnepségen emlékeznek – közölte a városháza.

A Civitas Fortissima-szobor, Párkányi Raab Péter 2002-ben felállított alkotása a Civitas Fortissima téren Balassagyarmaton 2023. május 23-án. Fotó: MTI/ Komka Péter

A megemlékezés során városszerte zajló programokkal tisztelegnek a hősök emléke előtt.

Az emléknap díszvendége Kapu Tibor űrhajós lesz.

A katonatemetőben 9 órakor Balogh László, a Bosco Szent János szalézi plébánia és templom plébánosa, esperes mond emlékező beszédet, közreműködik a 16-os Honvéd Katonai Hagyományőrző Egyesület, majd a vasútállomáson emlékeznek a harcokban részt vevő vasutasokra, a vármegyeházán berendezett 16-os Honvéd kiállítóhelyen tárlatvezetést tartanak.

A központi megemlékezést a Civitas Fortissima téren a Civitas Fortissima-szobornál rendezik 15 órakor. Beszédet mond Balla Mihály, a térség országgyűlési képviselője és Kapu Tibor.

Kapu Tibor tavaly a HUNOR program keretében jutott el a világűrbe. A magyar mérnök-űrhajós a SpaceX Crew Dragon fedélzetén, az Axiom Mission 4 küldetés részeként közel húsz napot töltött a Nemzetközi Űrállomáson, ahol számos magyar és nemzetközi tudományos kísérletet végzett.

A koszorúzás után a képviselő-testület ünnepi ülésén átadják a város díjait a Mikszáth Kálmán Művelődési Központban.

Pénteken újévi hangversenyt rendeznek a Palóc Múzeumban, szombaton tartják a hagyományok szerint a Bátrak úszását a nyírjesi nagytóban.

A Civitas Fortissima Múzeum mindhárom napon ingyenesen látogatható 14-től 18 óráig tematikus tárlatvezetésekkel.