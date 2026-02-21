Az anyósülés alatt találták meg a készpénzt: 150 ezer eurót rejtettek műanyag zacskókba

A hatóságok ezt követően további vizsgálatot tartottak, és az anyósülés alatt elhelyezett műanyag zacskókban összesen 154 300 euró be nem jelentett készpénzt találtak.

A nő közlése szerint az összeget liguriai ingatlan vásárlására szánta. Mivel a szállított készpénz meghaladta a 10 ezer eurós bejelentési küszöböt, és túllépte az azonnali fizetés egyik feltételeként meghatározott 40 ezer eurós összeghatárt is, a hatóság a limit feletti részt, összesen 144 300 eurót, lefoglalta.