150 ezer euró készpénzzel utazott Olaszországba egy Olaszországban élő ukrán származású nő, aki elmondása szerint liguriai lakást kívánt vásárolni. A nőt a Ponte Chiasso-csoporthoz tartozó Guardia di Finanza tisztjei és a vámhivatal munkatársai ellenőrizték a Como–Brogeda autópálya-határátkelőhelyen – számolt be róla az Origo.
Az anyósülés alatt találták meg a készpénzt: 150 ezer eurót rejtettek műanyag zacskókba
Körülbelül 150 ezer euró készpénzt találtak egy ukrán nő autójában a Como–Brogeda határátkelőn. A nő a rendőröknek azt mondta, az összeget egy liguriai ingatlan megvásárlására vitte magával, a be nem jelentett készpénz miatt azonban komoly bírságra számíthat.
A szokásos ellenőrzés során megkérdezték tőle, hogy rendelkezik-e 10 ezer eurónál nagyobb, bejelentésköteles készpénzzel; erre azt válaszolta, hogy 5000 euró van nála – írja az Il Giorno.
A hatóságok ezt követően további vizsgálatot tartottak, és az anyósülés alatt elhelyezett műanyag zacskókban összesen 154 300 euró be nem jelentett készpénzt találtak.
A nő közlése szerint az összeget liguriai ingatlan vásárlására szánta. Mivel a szállított készpénz meghaladta a 10 ezer eurós bejelentési küszöböt, és túllépte az azonnali fizetés egyik feltételeként meghatározott 40 ezer eurós összeghatárt is, a hatóság a limit feletti részt, összesen 144 300 eurót, lefoglalta.
A lefoglalt összeget a körülmények tisztázásáig a gazdasági és pénzügyminisztérium által megállapítandó közigazgatási bírság fedezeteként helyezték letétbe.
Borítókép: Olasz rendőrség – illusztráció (Fotó: AFP)
