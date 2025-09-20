Donald Trump telefonon tárgyalt a kínai elnökkel

Az amerikai jogszabály értelmében, amennyiben a megszabott határidőig a kínai tulajdonos nem adja el az amerikai TikTok leányvállalatot, akkor annak működését az Egyesült Államok blokkolja. Donald Trump megerősítette, hogy a Hszi Csin-pinggel folytatott telefonbeszélgetésen egyetértettek az orosz–ukrán háború lezárásának szükségességében, és az amerikai elnök közölte, hogy kínai hivatali partnere segítséget ígért abban, hogy elérjék a konfliktus végét.

Emellett szóba került a gázai helyzet is az amerikai–kínai államfői megbeszélésen. Donald Trump előzőleg bejelentette, hogy a jövő év elején Pekingbe utazik, a kínai elnök washingtoni látogatása pedig szintén a tervek között szerepel.

Az amerikai elnök azt is közölte, hogy tárgyalások vannak az Egyesült Államok és Afganisztán között a bagrami légitámaszpont ismételt amerikai kézbe vételéről. Donald Trump megismételte, hogy óriási hibának tartja azt, hogy a 2021-es afganisztáni kivonulás során az amerikai erők a támaszpontot is feladták, ami a világ egyik legnagyobb teherbírású repülőgép-leszállópályájával rendelkezik.