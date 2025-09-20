Rendkívüli

Kocsis Máté: Mi nem pisztollyal kérjük, hogy tapsoljatok

Donald Trump telefonon tárgyalt a kínai elnökkel

Az amerikai elnök nagyszerűnek nevezte a kínai elnökkel folytatott pénteki telefonbeszélgetését. Donald Trump és Hszi Csin-ping megbeszélése csaknem két órán keresztül tartott, és számos témát érintett.

Magyar Nemzet
2025. 09. 20. 15:55
Donald Trump a Fehér Házban elnöki rendeletek aláírása alkalmából tartott nyilvános eseményen újságírói kérdésre válaszolva közölte, hogy Hszi Csin-pinggel a TikTok közösségi videóalkalmazás amerikai vállalatának eladásáról beszéltek elsősorban, amelyről megszületett a megállapodás. 

Az elnök elmondta, hogy a világ legnagyobb befektetői közé tartozó amerikai üzleti érdekeltségek készen állnak arra, hogy bekapcsolódjanak a folyamatba, de hozzátette, hogy a megállapodás aláírása még hátravan. 

Donald Trump úgy vélte, hogy Kína szintén azt szeretné, ha az Egyesült Államokban tovább működne a jelenleg kínai kézben lévő alkalmazás. Az Egyesült Államokban jogszabály írja elő, hogy a kínai tulajdonos, a ByteDance értékesítse az alkalmazás Egyesült Államokban működő leányvállalatát. A törvény amerikai nemzetbiztonsági érdekekre hivatkozik. 

Az eladásra vonatkozó határidőt az eladás sikeres lebonyolítása érdekében hivatalba lépése óta Donald Trump elnök többször elhalasztotta, azzal érvelve, hogy szeretné fenntartani a fiatalok körében népszerű videóalkalmazás működését. 

Az amerikai jogszabály értelmében, amennyiben a megszabott határidőig a kínai tulajdonos nem adja el az amerikai TikTok leányvállalatot, akkor annak működését az Egyesült Államok blokkolja. Donald Trump megerősítette, hogy a Hszi Csin-pinggel folytatott telefonbeszélgetésen egyetértettek az orosz–ukrán háború lezárásának szükségességében, és az amerikai elnök közölte, hogy kínai hivatali partnere segítséget ígért abban, hogy elérjék a konfliktus végét.

 Emellett szóba került a gázai helyzet is az amerikai–kínai államfői megbeszélésen. Donald Trump előzőleg bejelentette, hogy a jövő év elején Pekingbe utazik, a kínai elnök washingtoni látogatása pedig szintén a tervek között szerepel.

 Az amerikai elnök azt is közölte, hogy tárgyalások vannak az Egyesült Államok és Afganisztán között a bagrami légitámaszpont ismételt amerikai kézbe vételéről. Donald Trump megismételte, hogy óriási hibának tartja azt, hogy a 2021-es afganisztáni kivonulás során az amerikai erők a támaszpontot is feladták, ami a világ egyik legnagyobb teherbírású repülőgép-leszállópályájával rendelkezik.

 

