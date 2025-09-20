Donald Trump telefonon tárgyalt a kínai elnökkel

Donald Trump a Fehér Házban elnöki rendeletek aláírása alkalmából tartott nyilvános eseményen újságírói kérdésre válaszolva közölte, hogy Hszi Csin-pinggel a TikTok közösségi videóalkalmazás amerikai vállalatának eladásáról beszéltek elsősorban, amelyről megszületett a megállapodás.
Az elnök elmondta, hogy a világ legnagyobb befektetői közé tartozó amerikai üzleti érdekeltségek készen állnak arra, hogy bekapcsolódjanak a folyamatba, de hozzátette, hogy a megállapodás aláírása még hátravan.
Donald Trump úgy vélte, hogy Kína szintén azt szeretné, ha az Egyesült Államokban tovább működne a jelenleg kínai kézben lévő alkalmazás. Az Egyesült Államokban jogszabály írja elő, hogy a kínai tulajdonos, a ByteDance értékesítse az alkalmazás Egyesült Államokban működő leányvállalatát. A törvény amerikai nemzetbiztonsági érdekekre hivatkozik.
Az eladásra vonatkozó határidőt az eladás sikeres lebonyolítása érdekében hivatalba lépése óta Donald Trump elnök többször elhalasztotta, azzal érvelve, hogy szeretné fenntartani a fiatalok körében népszerű videóalkalmazás működését.