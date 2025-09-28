Őrizetbe vették a lövöldözés gyanúsítottját

Ahogy arról lapunk is beszámolt, hárman meghaltak és nyolcan megsérültek, miután egy hajón tartózkodó személy lövéseket adott le egy vízparti bárra az észak-karolinai Southport városában.

Új hírek érkeztek az észak-karolinai tömeglövöldözés kapcsán. Fotó: AFP

A lövöldözés 21:30 körül történt a Southportban található American Fish Company étteremnél. A hatóságok szerint egy hajó rövid időre megállt a Cape Fear folyón az étterem előtt, majd a fedélzetéről tüzet nyitottak a vendégekre. A támadás után a hajó az Intracoastal Waterwayen át Oak Island felé menekült. A parti őrség röviddel 22 óra után észlelt egy férfit, aki megfelelt a lövöldöző leírásának, miközben egy nyilvános rámpánál rakodta csónakját Oak Islandon – számolt be róla a Fox.

A férfit a parti őrség őrizetbe vette, majd átadták az Oak Island-i rendőrségnek.

A gyanúsítottat kihallgatásra a southporti rendőrséghez szállítják.