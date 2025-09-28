lövöldözésgyanúsítottrendőrségőrizetÉszak-Karolina

Őrizetbe vették a lövöldözés gyanúsítottját

Őrizetbe vettek egy lehetséges gyanúsítottat Észak-Karolinában, miután szombat este egy fegyveres férfi hajóról nyitott tüzet egy étteremre, három ember halálát és legalább hat további sérülését okozva a Southport Yacht Basinben.

2025. 09. 28. 16:00
Új hírek érkeztek az észak-karolinai tömeglövöldözés kapcsán Forrás: AFP
Ahogy arról lapunk is beszámolt, hárman meghaltak és nyolcan megsérültek, miután egy hajón tartózkodó személy lövéseket adott le egy vízparti bárra az észak-karolinai Southport városában.

Új hírek érkeztek az észak-karolinai tömeglövöldözés kapcsán
Új hírek érkeztek az észak-karolinai tömeglövöldözés kapcsán. Fotó: AFP

A lövöldözés 21:30 körül történt a Southportban található American Fish Company étteremnél. A hatóságok szerint egy hajó rövid időre megállt a Cape Fear folyón az étterem előtt, majd a fedélzetéről tüzet nyitottak a vendégekre. A támadás után a hajó az Intracoastal Waterwayen át Oak Island felé menekült. A parti őrség röviddel 22 óra után észlelt egy férfit, aki megfelelt a lövöldöző leírásának, miközben egy nyilvános rámpánál rakodta csónakját Oak Islandon – számolt be róla a Fox.

A férfit a parti őrség őrizetbe vette, majd átadták az Oak Island-i rendőrségnek. 

A gyanúsítottat kihallgatásra a southporti rendőrséghez szállítják.

Jelenleg nem érezzük, hogy a közösséget további veszély fenyegetné

– mondta Todd Coring rendőrfőnök sajtótájékoztatóján.

A hatóságok korábban arra kérték a lakosságot, hogy kerüljék el a környéket, maradjanak otthon, és jelentsék a gyanús tevékenységeket. A nyomozásban a southporti rendőrség mellett a Brunswick megyei seriffhivatal, az FBI, az ATF és a kerületi ügyészség is részt vesz.

Borítókép: Új hírek érkeztek az észak-karolinai tömeglövöldözés kapcsán. Illusztráció (Fotó: AFP)

