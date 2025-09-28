Tömeges lövöldözés történt Észak-Karolinában

Három ember életét vesztette, további nyolc pedig megsérült, miután egy hajón tartózkodó férfi lövéseket adott le egy vízparti bárra a Southportban – közölte a város szóvivője.
ChyAnn Ketchum, a város sajtófelelőse elmondta, hogy az eset a Southport Yacht Basinnél történt, amikor egy Cape Fear felé tartó hajón valaki tüzet nyitott az American Fish Company szabadtéri bárjára. A hajó ezután továbbhajtott az Intracoastal Waterway-en
– írja az ABC News.
Egy személyt hallgattak ki eddig az ügyben.
A város Facebook-oldalán közleményt tett közzé, amelyben figyelmeztetett a vízparton nem sokkal 22 óra előtt kapott bejelentésekre, és arra kérte a lakosokat, hogy kerüljék el a környéket és maradjanak otthonaikban.
Southport egy körülbelül 4300 lakosú város a Cape Fear folyó torkolata közelében.
Nemrég egy brooklyni klubban volt lövöldözés, akkor szintén hárman ember veszítette életét.
Borítókép: Southport Yacht Basin (Forrás: Facebook)