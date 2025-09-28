vízpartSouthportközleménylövöldözés

Tömeges lövöldözés történt Észak-Karolinában

Hárman meghaltak és nyolcan megsérültek, miután egy hajón tartózkodó személy lövéseket adott le egy vízparti bárra az észak-karolinai Southport városában – közölte a város szóvivője.

Magyar Nemzet
2025. 09. 28. 7:06
Southport Yacht Basin (Fotó: Facebook)
Három ember életét vesztette, további nyolc pedig megsérült, miután egy hajón tartózkodó férfi lövéseket adott le egy vízparti bárra a Southportban – közölte a város szóvivője.

lövöldözés
A lövöldözés helyszíne (Forrás: Facebook)

ChyAnn Ketchum, a város sajtófelelőse elmondta, hogy az eset a Southport Yacht Basinnél történt, amikor egy Cape Fear felé tartó hajón valaki tüzet nyitott az American Fish Company szabadtéri bárjára. A hajó ezután továbbhajtott az Intracoastal Waterway-en

 – írja az ABC News.

Egy személyt hallgattak ki eddig az ügyben. 

A város Facebook-oldalán közleményt tett közzé, amelyben figyelmeztetett a vízparton nem sokkal 22 óra előtt kapott bejelentésekre, és arra kérte a lakosokat, hogy kerüljék el a környéket és maradjanak otthonaikban. 

Southport egy körülbelül 4300 lakosú város a Cape Fear folyó torkolata közelében. 

Nemrég egy brooklyni klubban volt lövöldözés, akkor szintén hárman ember veszítette életét.

Borítókép: Southport Yacht Basin (Forrás: Facebook)

Fontos híreink

