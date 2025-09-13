Fegyveresek mészároltak le több tucat embert Haitin

Joseph Louis Baptiste, a helyi vezetés egyik tisztségviselőjének tájékoztatása szerint a Haiti Laboderie településén elkövetett gyilkosságokért az Egyesült Államok által idén májusban terrorszervezetnek minősített Viv Ansanm nevű, több fegyveres csoportból álló banda felelős. Hozzátette, hogy az egyik áldozat egy négyéves gyerek.

Haitin, a legszegényebb amerikai országban hosszú ideje bűnbandák gyilkolnak, fosztogatnak, nemi erőszakot és emberrablásokat hajtanak végre Fotó: GUERINAULT LOUIS / ANADOLU

Mint mondta, a mészárlást egy helyi, „Vladimir” néven ismert bandavezető meggyilkolása váltotta ki. A Defenser Plus Collective nevű nem kormányzati szervezet arra figyelmeztetett, hogy ismét nőtt az erőszakcselekmények száma a karibi ország több térségében, hozzátéve, hogy a bandák erőszakos tevékenységeinek központja továbbra is Port-au-Prince, ahol sok az emberrablás és a kivégzés is.

A lakosság állandó félelemben él, és a fegyveres csoportok ellenőrizte körzetekben az emberek csak korlátozottan férnek hozzá az egészségügyi ellátáshoz, az oktatáshoz, az élelemhez és a tömegközlekedéshez is

- olvasható a szervezet közleményében, amelyben kiemelik, hogy a Laboderie-ben történt gyilkosságok az állami irányítás teljes hiányát bizonyítják. Haitin, a legszegényebb amerikai országban hosszú ideje bűnbandák gyilkolnak, fosztogatnak, nemi erőszakot és emberrablásokat hajtanak végre a súlyos politikai instabilitás közepette.

Tavaly az erőszakcselekmények legkevesebb 5600 ember halálát okozták, ez mintegy ezerrel több a 2023-as adatnál.

Borítókép: Az elmenekült családok több mint nyolc hónapja embertelen körülmények között élnek táborokban (Fotó: AFP)