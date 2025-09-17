Rémálommá vált a görögországi nyaralás: farkas támadta meg a kislányt

A farkas sebesített meg egy gyereket pénteken, Néosz Marmarasz üdülőhely közelében a Halkidiki-félszigeten, Görögországban. Egy fiatal állatról lehet szó, amely elvesztette ösztönös félelmét az embertől – jelentette kedden Jászon Bantiosz, a Callisto állatvédő szervezet szóvivője az ERT közszolgálati televízióban.

A görög ANA hírügynökség szerint

a farkas megkarmolta és meg is harapta a gyereket, végül a kislány anyjának sikerült elkergetnie a vadállatot. A szerbiai család Görögországban nyaralt, a gyermek a fakastámadás következtében nem sérült meg súlyosan.

Bantiosz közölte, hogy szervezete a térségben megfigyelőkamerákat állított fel a farkas fellelésére. Mint mondta, kapcsolatban állnak a hatóságokkal, hogy tisztázzák az állat sorsát.

Azt tanácsoljuk az embereknek Néosz Marmaraszban, hogy a sötétség beállta után és a kora reggeli órákban ne járkáljanak a szabadban gyerekekkel vagy kutyákkal

− hívta fel a figyelmet Bantiosz.