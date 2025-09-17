Rendkívüli

Ruszin-Szendi Romulusszal kapcsolatban

kislányhegységfarkasgörögország

Rémálommá vált a görögországi nyaralás: farkas támadta meg a kislányt

Görögország északi részén egy farkast keresnek, miután egy külföldi kislányt pénteken megtámadott a Halkidiki-félsziget közelében. Fiatal állatról lehet szó, amely már nem fél ösztönösen az embertől.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 09. 17. 7:03
A farkas sebesített meg egy gyereket pénteken, Néosz Marmarasz üdülőhely közelében a Halkidiki-félszigeten, Görögországban. Egy fiatal állatról lehet szó, amely elvesztette ösztönös félelmét az embertől – jelentette kedden Jászon Bantiosz, a Callisto állatvédő szervezet szóvivője az ERT közszolgálati televízióban.

A görög ANA hírügynökség szerint 

a farkas megkarmolta és meg is harapta a gyereket, végül a kislány anyjának sikerült elkergetnie a vadállatot. A szerbiai család Görögországban nyaralt, a gyermek a fakastámadás következtében nem sérült meg súlyosan.

Bantiosz közölte, hogy szervezete a térségben megfigyelőkamerákat állított fel a farkas fellelésére. Mint mondta, kapcsolatban állnak a hatóságokkal, hogy tisztázzák az állat sorsát.

Azt tanácsoljuk az embereknek Néosz Marmaraszban, hogy a sötétség beállta után és a kora reggeli órákban ne járkáljanak a szabadban gyerekekkel vagy kutyákkal

− hívta fel a figyelmet Bantiosz.

Állatvédők szerint a félszigethez közeli hegységekben nemcsak farkasok, hanem sakálok is élnek. A közelmúltban farkasokat észleltek az Athénhoz közeli Parnasszosz-hegyen és a Peloponnészosz-félsziget középső részén is.

Feltűnésük a fővároshoz közel aggasztja a helyi hatóságokat, akik az áttelepítésüket szeretnék, de ezt szakértők ellenzik.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: AFP)


Charlie Kirk gyilkosa a szólásszabadságot akarta megölni

Ez most egy új, mindennél borzalmasabb szint, ami ellehetetleníti a demokratikus közélet sokszínűségét.

