Szijjártó Péter: Bulgária továbbra is megbízható tranzitpartnere lesz Magyarországnak

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a bolgár miniszterelnök szerdai nyilatkozatára reagált, amelyben Roszen Zseljazkov arról beszélt, hogy 2026-ban felmondják az orosz földgáz tranzitjáról szóló szerződést.
Mivel az erről szóló cikk először egy ukrán portálon jelent meg, azt gondoltam, az a helyes, hogyha megkérdezem a bolgárokat, hogy valójában mit is mondtak és mi is az álláspontjuk. Úgyhogy felhívtam Zecso Sztankov barátomat, aki Bulgária energiaügyi minisztere, és megkérdeztem tőle, hogy mi az álláspontjuk
– tájékoztatott.