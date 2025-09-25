  • Magyar Nemzet
BulgáriaEurópai BizottságSzijjártó Péter

Szijjártó Péter: Bulgária továbbra is megbízható tranzitpartnere lesz Magyarországnak

Bulgária energiaügyi minisztere megerősítette azt, hogy hazája továbbra is megbízható tranzitpartnere lesz Magyarországnak a földgázszállítások terén – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön New Yorkban.

Magyar Nemzet
2025. 09. 25. 16:36
Szijjártó Péter New Yorkban Fotó: KKM Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a bolgár miniszterelnök szerdai nyilatkozatára reagált, amelyben Roszen Zseljazkov arról beszélt, hogy 2026-ban felmondják az orosz földgáz tranzitjáról szóló szerződést. 

Mivel az erről szóló cikk először egy ukrán portálon jelent meg, azt gondoltam, az a helyes, hogyha megkérdezem a bolgárokat, hogy valójában mit is mondtak és mi is az álláspontjuk. Úgyhogy felhívtam Zecso Sztankov barátomat, aki Bulgária energiaügyi minisztere, és megkérdeztem tőle, hogy mi az álláspontjuk

– tájékoztatott. 

 

Ő arról biztosított engem, hogy Bulgária továbbra is megbízható tranzitpartnere lesz Magyarországnak, Bulgária nem hozza nehéz helyzetbe Magyarországot, és azt mondta, hogy a bolgár miniszterelnök nyilatkozata a REPowerEU esetleges döntésének keretében értelmezendő

– húzta alá. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy ez az Európai Bizottság azon „borzasztó” javaslata, amelynek célja az orosz energiahordozók teljes kiiktatása. 

Azonban ez még csak egy javaslat, erről döntés nincsen, még zajlik a vita. Úgyhogy Bulgáriában időről időre felreppennek ilyen hírek

– fogalmazott. 

Két éve lehetett, amikor a most ellenzékben lévő párt kormányon volt, és egy olyan adót akartak kivetni a tranzitra, amelyet csak az orosz gázra vetettek volna ki, ami nyilván ellehetetlenítette volna a szállítást. Akkor ezt eltörölték, miután jeleztük, hogy gond lesz a schengeni csatlakozásukkal

– emlékeztetett. 

Talán tegnap vagy tegnapelőtt az akkori kormánypárt, mostani ellenzéki párt megint felvetette ennek az extra adónak a bevetését, de aztán végül is a kormánypárti többség Bulgáriában ezt leszavazta, nem is volt hajlandó napirendre venni

– folytatta. 

A jelenlegi bolgár kormány mindenképpen megbízható tranzitpartnere Magyarországnak. Ez ügyben tegnap az energiaminiszter kolléga megnyugtatott

– összegzett.

Borítókép: Szijjártó Péter New Yorkban (Fotó: MTI)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

