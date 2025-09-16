Szijjártó PéterSzekszárdszektorbővülszolgáltatóközpontvidék

Szijjártó Péter: Egyre több szolgáltatóközpont működik vidéken

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán számolt be arról, hogy a Magyarországon működő szolgáltatóközpontoknak immár több mint egynegyede nem Budapesten található. Ez jól mutatja, hogy a szektor egyre erősebben jelen van a vidéki nagyvárosokban is.

Székesfehérváron jelenleg közel hatezren, Debrecenben több mint ötezren, míg Szegeden és Miskolcon egyaránt mintegy 1500-an dolgoznak ebben az ágazatban – fogalmazott közösségi oldalán Szijjártó Péter.

Szijjártó Péter: Ez egy bővülő szektor

A miniszter szerint különösen biztató, hogy ezen központok kétharmada bővülést tervez, ráadásul 80 százalékuk az eddiginél is magasabb hozzáadott értékű tevékenységet hoz Magyarországra.

Ez a trend lehetővé teszi, hogy a megyeszékhelyeken túli vidéki városok is egyre nagyobb szerepet játsszanak az ágazatban. 

Az amerikai Support Services Group Szekszárdon hozta létre szolgáltatóközpontját, ami olyan kiváló eredményeket hozott, hogy a vállalat most úgy döntött, hogy a városba hozza a teljes közép- és kelet-európai térséget kiszolgáló központját.

– fogalmazott.

Ez 75 új munkahelyet jelent Szekszárdon.

– zárta bejegyzését Szijjártó Péter.

