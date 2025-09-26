Szlovákia új irányt vesz: a törvényhozás rögzítette az alapértékeket

Az alkotmánymódosítást 90 igen szavazattal, 7 nem voks ellenében fogadta el a 150 fős pozsonyi törvényhozás, amelynek 99 tagja volt jelen a szavazáson. A vonatkozó előírások szerint Szlovákiában az alaptörvény módosításához háromötödös többségre van szükség a törvényhozásban.

Fontos nemzeti hatásköröket erősített meg a szlovák parlament legújabb alkotmánymódosítása

Fotó: AFP

A Robert Fico vezette hárompárti kormánykoalíció jelenleg 78 képviselővel bír a parlamentben. Az alkotmánymódosításra több ellenzéki képviselői is igent mondott, túlnyomó részük a Kereszténydemokrata Mozgalom (KDH) padsoraiból került ki.

A jóváhagyott módosítások egyebek mellett rögzítik, hogy

Szlovákia kizárólagosan csak a férfi és a női nemet ismeri el, illetve nemváltoztatásra csak rendkívül indokolt esetben lehet sort keríteni,

és szigorítja az örökbefogadás körülményeit is, úgy, hogy arra csak házaspárok, illetve egyedülálló örökbefogadó esetében a legközelebbi rokon vagy a szülő házastársa, illetve a gyermek szülőjének felmenője tarthatnak igényt.

A dokumentumba a kereszténydemokraták javaslata alapján bekerült az is, hogy

tilos lesz a béranyaság, valamint a gyermeknek joga lesz ismernie a szüleit,

illetve az a megfogalmazás is, hogy

az anya nő, az apa pedig férfi.

A döntéssel kapcsolatban a szlovák köztársasági elnök úgy nyilatkozott, tiszteletben tartja azt és úgy véli, hogy a jelenlegi, erősen megosztott szlovák társadalomban ez egy fontos jelzés az alkotmányos többség részéről. Szerinte ez azt mutatja, hogy konkrét kérdésekben létezik politikai konszenzus, amelyet tiszteletben kell tartani.

Az alkotmánykiegészítésben rögzítették a férfiak és a nők közötti egyenlőséget az elvégzett munkáért járó bérezésre vonatkozóan.

A dokumentum egy másik részében pedig előrevetítették, hogy

az oktatási intézményekbe csak az alkotmány alapvetéseivel összhangban lévő tananyag kerülhet, ezekkel ellentétes közlések csak akkor, ha azokra a szülők kifejezetten engedélyt adnak.

Korábbi kormányközlések szerint ez utóbbi kitétel elsődlegesen a hivatalos iskolai tananyagon felüli, a gyermekek szexuális nevelését célzó oktatási programokra vonatkozik. Az indoklás szerint az alkotmánymódosítás segítségével rögzíthető

Szlovákia szuverenitása kulturális és etikai kérdésekben, a módosítás megerősíti a hagyományos értékek védelmét, valamint kulcsfontosságú a jogstabilitás tekintetében is, mivel egyértelművé válik, hogy sem az Európai Unió jogi normái, sem nemzetközi szerződések nem élveznek elsőbbséget a szlovák alaptörvénnyel szemben,

amennyiben ellentétesek az utóbbiban megfogalmazott alapvetésekkel.