Kreml: az amerikai elnök továbbra is elkötelezett a béke mellett

Peszkov újságíróknak elmondta: az orosz kormány álláspontja szerint az amerikai elnökben megvan a politikai akarat az ukrán helyzet békés rendezésére, és hangsúlyozta: Moszkva támogatja ezeket az erőfeszítéseket.

Trump kijelentéseire reagált Peszkov Fotó: DREW ANGERER/AFP

Oroszország nyitott a béketárgyalásokra

– szögezte le. Donald Trump Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tartott megbeszélése után a Truth Social közösségi oldalon közzétett bejegyzésében hangsúlyozta:

Kijev – az Európai Unió támogatásával – vissza tudná szerezni az összes, az orosz erők által elfoglalt ukrán területet, és addig kell cselekednie, ameddig Moszkva súlyos gazdasági nehézségekkel küzd.

J. D. Vance amerikai alelnök egy nappal később újságírók előtt azt mondta, Trump rendkívül türelmetlen Oroszországgal szemben, az amerikai elnök szerint ugyanis Moszkva nem tesz meg mindent azért, hogy véget vessen a háborúnak.

Ha az oroszok nem hajlandók jóhiszemű tárgyalásokba bocsátkozni, az, úgy vélem, nagyon-nagyon rossz lesz az országuknak; ez az, amit [Trump] elnök világossá tett. Ez nem az álláspont megváltoztatásáról szól, hanem a tényleges helyzet elismeréséről

– fogalmazott az alelnök, akit az MTI idézett.

Borítókép: Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője (Fotó: AFP)