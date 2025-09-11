TrumpNew YorkterrortámadásPentagon

A Pentagonnál emlékezett Trump

Több helyszínen emlékeztek meg a 2001. szeptember 11-i terrortámadás áldozatairól az Egyesült Államokban. Donald Trump amerikai elnök és felesége a Pentagonnál tartott ünnepségen vett részt.

2025. 09. 11. 19:01
Donald és Melania Trump a megemlékezésen Fotó: Getty Images via AFP
A Pentagonnál emlékezetett a 2001. szeptember 11-i terrortámadás áldozataira az esemény 24. évfordulóján Donald Trump amerikai elnök. Trumpot elkísérte felesége, Melania, valamint Pete Hegseth védelmi miniszter és Dan Caine tábornok, a vezérkari főnökök egyesített bizottságának vezetője – írja az Euronews. A ceremónia során felolvasták a Pentagonnál elhunyt áldozatok nevét.

Trump a Pentagonnál, az FBI igazgatója New Yorkban emlékezett
Trump a Pentagonnál, az FBI igazgatója New Yorkban emlékezett (Fotó: Brazil Photo Press via AFP)

A terrortámadásban közel háromezer ember vesztette életét.

New Yorkban, a World Trade Center helyén, ahol egykor az ikertornyok álltak, szintén megemlékezést tartottak, amelyen Kash Patel, az FBI igazgatója is részt vett. A gyászolók családtagjaik fényképeit emelték a magasba az egyperces néma emlékezés alatt, pontosan abban az időpontban, amikor az első eltérített repülőgép becsapódott az egyik toronyba.

Még 24 év után is szívszorító

– mondta Jennifer Nilsen, akinek férje, Troy életét vesztette a támadásban.

Ronald Bucca, akinek tűzoltó édesapja szintén a tragédia áldozata lett, hangsúlyozta a megemlékezés fontosságát a fiatalabb generációk oktatása és a közös gyászmunka szempontjából.

Az idei megemlékezések, melyeket általában a nemzeti egység napjaként tartanak számon, az Egyesült Államok számára különösen nehéz időszakban zajlanak. Szerdán agyonlőtték Charlie Kirk konzervatív aktivistát, Donald Trump közeli szövetségesét egy utahi egyetemi campuson. Az elkövető jelenleg is szökésben van.

Trump a Pentagonnál tartott beszédében méltatta Kirköt, bejelentve, hogy posztumusz elnöki szabadság érdemrenddel tünteti ki.

Borítókép: Donald és Melania Trump a megemlékezésen (Fotó: Getty Images via AFP)

