Újabb vámokat jelentett be Trump

Az Egyesült Államok számos termék esetében vezet be magas importvámot októbertől – jelentette be Donald Trump amerikai elnök a Truth Social közösségi platformon csütörtök késő este.

Forrás: MTI2025. 09. 26. 10:04
Gyógyresekre is magas védővámokat vezet be az Egyesült Államok
Október 1-jétől százszázalékos vámmal sújtja az importált gyógyszeripari termékeket, 25 százalékos vámot vet ki a világ más tájain gyártott nehézgépjárművekre, ötvenszázalékos vámot alkalmaz a konyhaszekrényekre és fürdőszobabútorokra és harmincszázalékosat a kárpitozott bútorokra.

Újabb vámok - Donald Trump tegnap jelentette be a határozatokat
Újabb vámok – Donald Trump tegnap jelentette be a határozatokat (Fotó: AFP)

Az elnök megfogalmazása szerint az Egyesült Államok 2025 október 1-jétől 100 százalékos vámot alkalmaz minden márkás vagy szabadalmaztatott gyógyszerkészítményre. Hozzátette azonban, hogy kivételt tesznek azokkal a gyártókkal, amelyek már megkezdték gyáraik építését az Egyesült Államokban.

A pontos részletek még nem ismertek, így például nem tudni, hogy a gyógyszerek kapcsán októbertől életbe lépő vám miként vonatkozik az Európai Unióra, az Egyesült Királyságra és Japánra, amellyel már kereskedelmi megállapodást kötött az Egyesült Államok. 

Az EU-val létrejött egyezmény szerint például az Egyesült Államokba irányuló, Európából importált márkás gyógyszerekre 15 százalék a vám. Azt sem tudni, hogy az intézkedés figyelembe veszi-e, ha egy külföldi gyógyszergyártónak már van gyára az Egyesült Államokban.

Mitsubishi trucks parked on Daikokufuto island inside Tokyo Bay. Yokohama, August 28, 2025.
Többféle nehézgépjárművekre is emelt vámokat vezetnek be az Egyesült Államokban (Fotó: AFP)

 

A nehézgépjárművekre kivetett 25 százalékos vámot Donald Trump azzal indokolta, „hogy megvédjük vezető nehézgépjármű-gyártóinkat a tisztességtelen külföldi versenytől”.

Donald Trump újabb vámokat jelentett be

