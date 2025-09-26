Újabb vámokat jelentett be Trump

Október 1-jétől százszázalékos vámmal sújtja az importált gyógyszeripari termékeket, 25 százalékos vámot vet ki a világ más tájain gyártott nehézgépjárművekre, ötvenszázalékos vámot alkalmaz a konyhaszekrényekre és fürdőszobabútorokra és harmincszázalékosat a kárpitozott bútorokra.

Az elnök megfogalmazása szerint az Egyesült Államok 2025 október 1-jétől 100 százalékos vámot alkalmaz minden márkás vagy szabadalmaztatott gyógyszerkészítményre. Hozzátette azonban, hogy kivételt tesznek azokkal a gyártókkal, amelyek már megkezdték gyáraik építését az Egyesült Államokban.

A pontos részletek még nem ismertek, így például nem tudni, hogy a gyógyszerek kapcsán októbertől életbe lépő vám miként vonatkozik az Európai Unióra, az Egyesült Királyságra és Japánra, amellyel már kereskedelmi megállapodást kötött az Egyesült Államok.

Az EU-val létrejött egyezmény szerint például az Egyesült Államokba irányuló, Európából importált márkás gyógyszerekre 15 százalék a vám. Azt sem tudni, hogy az intézkedés figyelembe veszi-e, ha egy külföldi gyógyszergyártónak már van gyára az Egyesült Államokban.

A nehézgépjárművekre kivetett 25 százalékos vámot Donald Trump azzal indokolta, „hogy megvédjük vezető nehézgépjármű-gyártóinkat a tisztességtelen külföldi versenytől”.

