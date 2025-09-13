SzumiOroszországUkrajnaZelenszkij

Az ukránok azt állítják, blokkolták az orosz támadást

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy erőik teljesen megakadályozták Oroszország offenzíváját Szumi megyében. Zelenszkij szerint az orosz csapatok elvesztették támadóképességüket ezen a területen.

Magyar Nemzet
2025. 09. 13. 13:24
Ukrán katona tölt be egy lövedéket a 105 mm-es OTO Melara tüzérségi fegyverbe Pokrovszknál Fotó: DIEGO HERRERA CARCEDO Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Moszkva májusban indította meg nyári offenzíváját Ukrajna északkeleti és keleti régióiban, új frontvonalat nyitva a Szumi területen. Az orosz erők májusban és júniusban több falut foglaltak el, a regionális fővárostól, Szumitól 20 kilométeren belül, miközben Zelenszkij azt állítja, hogy meghiúsult az orosz offenzíva – írja az Origo.

Zelenszkij
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter (Fotó: AFP)

„A mai naptól kijelenthetjük, hogy erőink teljesen meghiúsították az orosz offenzíva hadműveletet Szumi ellen” – mondta az ukrán elnök esti beszédében, Olekszandr Szirszkij főparancsnok frontvonalbeli jelentéseire hivatkozva, számolt be róla a The Kyiv Independent.

A harcok Szumi megye határvidékén folytatódnak, de az orosz csoport Szumi térségében az elszenvedett veszteségek miatt elvesztette támadó képességét

 – fogalmazott Zelenszkij.

Június végén Ukrajna stabilizálta a Szumi környéki frontot, és megkezdte a területek felszabadítását, további előrenyomulásokról júliusban és augusztusban számoltak be. 

Moszkva májusban indította el offenzíváját a „biztonsági ütközőzóna” parancsát követően, de Szumit és környékét az ukrán erők továbbra is ellenőrzésük alatt tartják. 

Kelet-Ukrajnában az oroszok Donyeck megyében próbálnak előrenyomulni, míg az ukránok szeptemberre ötször annyi területet foglaltak vissza a Pokrovszki szektorban, mint amennyit augusztusban elvesztettek – írja a lap. 

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, tavasszal 21 ember vesztette életét egy orosz légicsapás során Szumi városában. 

Borítókép: Ukrán katona tölt be egy lövedéket a 105 mm-es OTO Melara tüzérségi fegyverbe Pokrovszknál (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekhalál

Amerikai gyilkosság, brüsszeli harciasság

Bánó Attila avatarja

Charlie Kirk meggyilkolása és a balliberális háborús retorika között szoros összefüggés van.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.