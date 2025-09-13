Az ukránok azt állítják, blokkolták az orosz támadást

Moszkva májusban indította meg nyári offenzíváját Ukrajna északkeleti és keleti régióiban, új frontvonalat nyitva a Szumi területen. Az orosz erők májusban és júniusban több falut foglaltak el, a regionális fővárostól, Szumitól 20 kilométeren belül, miközben Zelenszkij azt állítja, hogy meghiúsult az orosz offenzíva – írja az Origo.
„A mai naptól kijelenthetjük, hogy erőink teljesen meghiúsították az orosz offenzíva hadműveletet Szumi ellen” – mondta az ukrán elnök esti beszédében, Olekszandr Szirszkij főparancsnok frontvonalbeli jelentéseire hivatkozva, számolt be róla a The Kyiv Independent.
A harcok Szumi megye határvidékén folytatódnak, de az orosz csoport Szumi térségében az elszenvedett veszteségek miatt elvesztette támadó képességét
– fogalmazott Zelenszkij.
Június végén Ukrajna stabilizálta a Szumi környéki frontot, és megkezdte a területek felszabadítását, további előrenyomulásokról júliusban és augusztusban számoltak be.
Moszkva májusban indította el offenzíváját a „biztonsági ütközőzóna” parancsát követően, de Szumit és környékét az ukrán erők továbbra is ellenőrzésük alatt tartják.
Kelet-Ukrajnában az oroszok Donyeck megyében próbálnak előrenyomulni, míg az ukránok szeptemberre ötször annyi területet foglaltak vissza a Pokrovszki szektorban, mint amennyit augusztusban elvesztettek – írja a lap.
Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, tavasszal 21 ember vesztette életét egy orosz légicsapás során Szumi városában.
Borítókép: Ukrán katona tölt be egy lövedéket a 105 mm-es OTO Melara tüzérségi fegyverbe Pokrovszknál (Fotó: AFP)