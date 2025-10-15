Felgyújtott egy német kastélyt az Antifa

Rendkívüli

Orbán Viktornak is volt szerepe a béke megteremtésében + videó

Szélsőbaloldali aktivisták vállalták a felelősséget egy történelmi bajor vadászkastély felgyújtásáért, amely Gloria von Thurn und Taxis hercegné tulajdonában állt. Az Antifa szerint a támadás figyelmeztetés volt a konzervatív nézeteiről ismert arisztokratának.

Hagyánek Andrea
2025. 10. 15. 8:00
Gloria von Thurn und Taxis hercegnő Fotó: FRANK HOERMANN/SVEN SIMON Forrás: SVEN SIMON
Az Antifa radikális baloldali mozgalom egyik csoportja beismerte, hogy ők gyújtották fel Gloria von Thurn und Taxis hercegné történelmi vadászkastélyát Bajorországban. A közlemény az Indymedia portálon jelent meg, ahol a támadók azt írták, a tűzvész szigorú figyelmeztetés” volt a konzervatív és katolikus értékeket védelmező hercegnének, írja a The Brussels Signal.

Antifa támadás érte Gloria von Thurn und Taxis hercegné vadászkastélyát
Gloria von Thurn und Taxis hercegné a 2025-ös bayreuthi Richard Wagner-fesztivál megnyitóján. Fotó: Sven Simon

A közösségi bejegyzés szerint Gloria hercegné a burzsoázia reakciós elemeit képviseli. A poszt külön kiemelte, hogy a hercegné Rómában találkozott Steve Bannonnal, és a regensburgi Schloss Emmeram kastélyában több jobboldali politikust fogadott, köztük Orbán Viktort, Samuel Alitót, valamint az AfD vezetőit, Alice Weidelt és Maximilian Kraht.

A fenyegető hangvételű bejegyzés így zárult: „Ha nem hagyjátok abba az embertelen gyűlöletbeszédet, legközelebb nem csak a golfütőtök fog leégni.”

A Thiergarten nevű vadászkastély október 6-án éjjel teljesen megsemmisült. Az 1880-as években épült épület a bajor történelmi örökség listájára is felkerült volna. A regensburgi Gold and Land Club történelmi veszteségnek nevezte a pusztítást.

A rendőrség vizsgálja az ügyet, beleértve az online bejegyzéseket is, de a nyomozás minden irányban folyik. Gloria von Thurn und Taxis, a hagyományos értékek védelmezőjeként ismert üzletasszony és konzervatív aktivista a család évszázados örökségét viszi tovább. A Thurn und Taxis-ház a XVI. században vált Európa-szerte ismertté mint a kontinens első postaszolgáltatója. Brüsszelben ma is a család nevét viseli egy híres épületkomplexum, amely a valamikor a nemesi família birtokában álló területen épült fel.

 

Borítókép: Gloria von Thurn und Taxis hercegnő (Fotó: AFP)

