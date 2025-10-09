Brüsszel: Ritka, hogy a döntések helye és következménye ilyen közel áll egymáshoz

Bohár Dániel riporter és a Patrióta stábja a brüsszeli üvegpalotáktól pár sarokra sokkoló valóságot tapasztalt.
Mi a tényleges helyzet Brüsszelben? És mi a tényleges helyzet Európa egyik legnagyobb városában, Párizsban? Van jövője még ezeknek a városoknak, vagy már reménytelen a jövő? Mit okoz a kontrollálatlan bevándorlás?
A Patrióta helyszíni riportjában helyiekkel, újságírókkal, politikusokkal, sőt még a Frontex, azaz az európai határvédelemért felelős szervezet volt vezetőjével is beszélgettek.