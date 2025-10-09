Rendkívüli

Orbán Viktor hamarosan interjút ad, nálunk élőben követheti + videó

Brüsszel: Ritka, hogy a döntések helye és következménye ilyen közel áll egymáshoz

Ezt okozza a kontrollálatlan bevándorlás. A Patrióta riportjából minden kiderül.

Magyar Nemzet
2025. 10. 09. 19:11
Illusztráció Fotó: SIMON WOHLFAHRT Forrás: AFP
Bohár Dániel riporter és a Patrióta stábja a brüsszeli üvegpalotáktól pár sarokra sokkoló valóságot tapasztalt. 

Mi a tényleges helyzet Brüsszelben? És mi a tényleges helyzet Európa egyik legnagyobb városában, Párizsban? Van jövője még ezeknek a városoknak, vagy már reménytelen a jövő? Mit okoz a kontrollálatlan bevándorlás?

A Patrióta helyszíni riportjában helyiekkel, újságírókkal, politikusokkal, sőt még a Frontex, azaz az európai határvédelemért felelős szervezet volt vezetőjével is beszélgettek. 

