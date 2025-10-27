Dráma jön a szomszédban, a tél közepén ez már hókatasztrófának számítana

Arra számítanak, hogy a jövő hétfőn lesz a leghidegebb nap, amikor a maximális hőmérséklet csak 4 és 11 fok között alakul.

Felidézik, hogy a Tátrában már a hónap elején leesett a hó, és hétfőn újabb, szezonrekordnak számító havazásra számítanak. Az előrejelzés szerint a magasabb fekvésű területeken akár 20 centiméternél is több hó hullhat, a lakott részeken csak kisebb mennyiséggel számolnak.