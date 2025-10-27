Rendkívüli

Orbán Viktor békemissziója folytatódott, a pápa fogadta a miniszterelnököt

hókatasztrófaszezontélhegyvidékiÉszak-Szlovákiábandráma

Dráma jön a szomszédban, a tél közepén ez már hókatasztrófának számítana

Azt is tudni, melyik lesz a legkeményebb nap.

Magyar Nemzet
Forrás: Új Szó2025. 10. 27. 14:28
illusztráció Fotó: Bo Amstrup Forrás: MTI/EPA/Ritzau
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A szezon legintenzívebb havazása közelít Szlovákiában – adta hírül az Új Szó. Kifejtik, a helyzet súlyosságát jelzi, hogy az iMeteo előrejelzésében úgy fogalmazott: 

ha tél közepén lennénk, hókatasztrófáról beszélhetnénk.

Arra számítanak, hogy a jövő hétfőn lesz a leghidegebb nap, amikor a maximális hőmérséklet csak 4 és 11 fok között alakul.

Felidézik, hogy a Tátrában már a hónap elején leesett a hó, és hétfőn újabb, szezonrekordnak számító havazásra számítanak. Az előrejelzés szerint a magasabb fekvésű területeken akár 20 centiméternél is több hó hullhat, a lakott részeken csak kisebb mennyiséggel számolnak. 

Megjegyzik, hóvihar kialakulásához viszont nem lesz elég hideg, azonban az intenzív havazás veszélyes lehet az utakon és a közlekedésben. A meteorológusok javaslata alapján különösen Észak-Szlovákiában lesz érdemes felkészülni, ott ugyanis a hegyvidéki útviszonyok egy pillanat alatt veszélyessé válhatnak.


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekPintér Béla

A lényeg már elmondva

Bayer Zsolt avatarja

Te, Pintér Béla egy gátlástalan, aljas, beteg gazember vagy.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu