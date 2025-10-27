Dráma jön a szomszédban, a tél közepén ez már hókatasztrófának számítana

A szezon legintenzívebb havazása közelít Szlovákiában – adta hírül az Új Szó. Kifejtik, a helyzet súlyosságát jelzi, hogy az iMeteo előrejelzésében úgy fogalmazott:
ha tél közepén lennénk, hókatasztrófáról beszélhetnénk.
A szezon legintenzívebb havazása közelít Szlovákiában – adta hírül az Új Szó. Kifejtik, a helyzet súlyosságát jelzi, hogy az iMeteo előrejelzésében úgy fogalmazott:
ha tél közepén lennénk, hókatasztrófáról beszélhetnénk.
Arra számítanak, hogy a jövő hétfőn lesz a leghidegebb nap, amikor a maximális hőmérséklet csak 4 és 11 fok között alakul.
Felidézik, hogy a Tátrában már a hónap elején leesett a hó, és hétfőn újabb, szezonrekordnak számító havazásra számítanak. Az előrejelzés szerint a magasabb fekvésű területeken akár 20 centiméternél is több hó hullhat, a lakott részeken csak kisebb mennyiséggel számolnak.
Megjegyzik, hóvihar kialakulásához viszont nem lesz elég hideg, azonban az intenzív havazás veszélyes lehet az utakon és a közlekedésben. A meteorológusok javaslata alapján különösen Észak-Szlovákiában lesz érdemes felkészülni, ott ugyanis a hegyvidéki útviszonyok egy pillanat alatt veszélyessé válhatnak.
„Ha nem lesz fordulat, a következmények végzetesek lesznek”.
A miniszterelnök-helyettes újabb részleteket osztott meg a vatikáni látogatásról.
A magyar miniszterelnök római látogatását kommentálta.
A miniszterelnök Pietro Parolin bíborossal, a római Szentszék államtitkárával, valamint Paul Richard Gallagher érsekkel, a Vatikán államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős államtitkárával is találkozott.
„Ha nem lesz fordulat, a következmények végzetesek lesznek”.
A miniszterelnök-helyettes újabb részleteket osztott meg a vatikáni látogatásról.
A magyar miniszterelnök római látogatását kommentálta.
A miniszterelnök Pietro Parolin bíborossal, a római Szentszék államtitkárával, valamint Paul Richard Gallagher érsekkel, a Vatikán államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős államtitkárával is találkozott.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.