Rendkívüli

Elhunyt Mezey György, aki a magyar válogatottat legutóbb vb-n irányította

Győri EnikőNyugatháborúEurópai Parlamentérdekversenyképesség

Az Európai Bizottság a versenyképesség javítása helyett a háborúra koncentrál

Az Európai Parlament keddi plenáris ülésén vitatták meg a képviselők, hogy miként lehetne kiteljesíteni az egységes piacot és kiaknázni a még benne rejlő lehetőségeket. Győri Enikő, a Patrióták gazdaságpolitikai felelőse a felszólalásában kiemelte: – A bizottság az egységes piac korlátainak lebontása helyett a háborúra koncentrál. Mindezt úgy, hogy a Nemzetközi Valutaalap szerint a piaci korlátok az áruk esetében 44 százalékos, a szolgáltatásoknál pedig 110 százalékos vámnak felelnek meg. Sürgősen cselekedni kell, különben Brüsszel cselekvésképtelensége végleg megöli Európa versenyképességét.

Magyar Nemzet
2025. 10. 08. 7:54
Győri Enikő, a Patrióták gazdaságpolitikai felelőse (Fotó: MTI)
– Csökkenteni kell az energiaárakat, fejleszteni az összeköttetéseket, nem pedig büntetni a nehezebb földrajzi adottságú tagállamokat, mint Magyarország. Egyenlőséget kell teremteni a régiók között is, a bizottság nem dolgozhat mindig Nyugat-Európa érdekében, mint azt a szolgáltatási irányelvnél vagy a mobilitási csomagnál tette. A megtakarítási unió kialakítása során így elvárom, hogy a bizottság a kisebb, főképp kelet-közép-európai tőkepiacok érdekeire is tekintettel legyen – fogalmazott Győri Enikő.

Győri Enikő, a Fidesz európai parlamenti képviselője, Lorenzo Bernasconi, a Machiavelli Központ kutatója (k) és Daniele Scaela szerző Strasbourgban 2024. december 16-án. Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

A fideszes képviselő végül felszólította a bizottságot és az Európai Parlament baloldali képviselőit, hogy ne lassítsák az egyszerűsítési csomagok tárgyalását, hiszen az adminisztratív terhek ellehetetlenítik az európai vállalkozásokat. – Mi, Patrióták elvárjuk, hogy Brüsszel az eredeti feladatára koncentráljon a tagállamok méltatlan megkülönböztetése helyett – fogalmazott.

 

Borítókép: Győri Enikő EP-képviselő (Fotó: MTI)

