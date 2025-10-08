Az Európai Bizottság a versenyképesség javítása helyett a háborúra koncentrál

– Csökkenteni kell az energiaárakat, fejleszteni az összeköttetéseket, nem pedig büntetni a nehezebb földrajzi adottságú tagállamokat, mint Magyarország. Egyenlőséget kell teremteni a régiók között is, a bizottság nem dolgozhat mindig Nyugat-Európa érdekében, mint azt a szolgáltatási irányelvnél vagy a mobilitási csomagnál tette. A megtakarítási unió kialakítása során így elvárom, hogy a bizottság a kisebb, főképp kelet-közép-európai tőkepiacok érdekeire is tekintettel legyen – fogalmazott Győri Enikő.

Győri Enikő, a Fidesz európai parlamenti képviselője, Lorenzo Bernasconi, a Machiavelli Központ kutatója (k) és Daniele Scaela szerző Strasbourgban 2024. december 16-án. Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

A fideszes képviselő végül felszólította a bizottságot és az Európai Parlament baloldali képviselőit, hogy ne lassítsák az egyszerűsítési csomagok tárgyalását, hiszen az adminisztratív terhek ellehetetlenítik az európai vállalkozásokat. – Mi, Patrióták elvárjuk, hogy Brüsszel az eredeti feladatára koncentráljon a tagállamok méltatlan megkülönböztetése helyett – fogalmazott.

Borítókép: Győri Enikő EP-képviselő (Fotó: MTI)