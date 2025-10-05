Rendkívüli

  • Georgiai kormányfő: Nem maradhat aktív a külföldi ügynökök hálózatával működtetett politikai erő
Georgiai kormányfő: Nem maradhat aktív a külföldi ügynökök hálózatával működtetett politikai erő

A külföldi ügynökök hálózatának nem szabad többé aktívnak maradnia a georgiai politikában – jelentette ki Irakli Kobahidze georgiai miniszterelnök vasárnap, az előző napi helyhatósági választások utáni követő tüntetéseket kommentálva.

Magyar Nemzet
2025. 10. 05. 19:29
Irakli Kobakhidze Fotó: DURSUN AYDEMIR Forrás: ANADOLU
A kormányfő puccskísérletről beszélt és további őrizetbe vételeket és ítéleteket jelentett be azt követően, hogy előző este Tbilisziben tömegek vonultak az utcákra kormányellenes jelszavakkal, és néhányan az elnöki palotába is megpróbáltak bejutni. A rendőrség könnygázt és vízágyúkat vetett be. 

– Több embert már előállítottak, mindenekelőtt a puccskísérlet szervezőit - jelentette ki Kobahidze. – Egyikük sem fogja megúszni büntetlenül

– tette hozzá, leszögezve, hogy a külföldi ügynökök hálózata nem maradhat aktív az országban. A georgiai belügyminisztérium közölte, hogy a tüntetés öt vezetője ellen a hatalom erőszakos megdöntésének kísérlete címén indítottak nyomozást. 

Alekszander Darakvelidze belügyminiszter-helyettes azt mondta, hogy kilenc évig terjedő börtön fenyegeti őket elítélésük esetében. 

Az ellenzék egy része által bojkottált helyhatósági választások győztese a Georgiai Álom–Demokratikus Georgia kormánypárt volt, minden polgármester-választáson ők diadalmaskodtak – emlékeztetett az MTI.

Borítókép: Irakli Kobakhidze (Fotó: AFP)

