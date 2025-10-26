TrumpBBCzsarnokKamala Harris

Kamala Harris meglepő dologra készül

A volt amerikai alelnök kilátásba helyezte, hogy indulna valamelyik következő elnökválasztáson. Kamala Harris a BBC-nek adott interjúban az amerikai elnökről is beszélt.

Sebők Barbara
2025. 10. 26. 1:00
Donald Trump amerikai elnök, a leköszönő Joe Biden és Kamal Harris Fotó: POOL Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kamala Harris a BBC brit közszolgálati televízió vasárnapi politikai magazinműsorának adott, egyes részleteiben szombaton ismertetett interjúban úgy fogalmazott: biztos abban, hogy unokahúgai életében lesz női elnöke az Egyesült Államoknak. Arra a kérdésre, hogy ez ő lesz-e, Kamala Harris úgy válaszolt, hogy lehetséges. Hozzátette ugyanakkor, hogy még nem hozott végleges döntést erről. Megismételte azonban a könyvében is szereplő kifejezést, amely szerint még nem végzett politikai pályafutásával.

Kamala Harrisnek nem tetszik Trump sikere
Kamala Harrisnek nem tetszik Trump sikere
Fotó: SAUL LOEB / POOL

Egész életemet, pályafutásomat a szolgálatnak szenteltem, és sok módon lehet szolgálni, de még nem döntöttem el, hogy mit fogok tenni a jövőben

– fogalmazott a politikus, aki Joe Biden előző demokrata párti amerikai elnök alelnöke volt, és Biden visszalépése után indult a tavalyi elnökválasztáson, amely a republikánus jelenlegi elnök, Donald Trump győzelmével végződött. A BBC-interjúban – arra a felvetésre, hogy a fogadóirodák nem sok esélyt jósolnak neki, ha ismét indulna az elnöki tisztségért – Kamala Harris úgy fogalmazott: sokféle felmérés létezik, és ezek mindenfélét mutatnak, de ő soha nem figyelt oda ezekre a közvélemény-kutatásokra.

Kamala Harris ezt mondta Trumpról

Harris „zsarnoknak” nevezte Trumpot, és kijelentette: igaznak bizonyultak azok a figyelmeztetések, amelyeket ő az elnökválasztási kampányban a jelenlegi elnökkel kapcsolatban tett.

Az ABC amerikai televíziós társaság egyik humorista műsorvezetője, Jimmy Kimmel felfüggesztésére utalva a volt alelnök azt mondta: Donald Trump olyan mértékben nem tudja elviselni az akár vicc formájában megnyilvánuló bírálatokat, hogy kész lett volna felszámolni egy egész médiaszervezetet is.

Harris bírálta az amerikai üzleti élet vezetőit is, akik szavai szerint „túl könnyen engednek” Trump kívánságainak, nyilvánvalóan azért, hogy elnyerjék jóindulatát egy esetleges vállalati egyesülési tranzakció jóváhagyásához vagy valamilyen vizsgálat elkerüléséhez.

A Fehér Ház szóvivője, Abigail Jackson a BBC megkeresésére úgy reagált Kamala Harris kijelentéseire, hogy amikor a volt alelnök súlyos vereséget szenvedett a tavalyi választáson, talán fel kellett volna fognia, hogy „ az amerikai nép nem törődik abszurd hazugságaival”. 

Korábban arról is írtunk, hogy Kamala Harris nyomdokain jár a Tisza Párt.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök, a leköszönő Joe Biden és Kamala Harris (Fotó:AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkislány

Ami elég hosszú ideje tart...

Bayer Zsolt avatarja

Meya Åberg, gyere ide hozzánk. Itt nem fognak megerőszakolni fekete barbárok!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu