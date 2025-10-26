Kamala Harris meglepő dologra készül

Kamala Harris a BBC brit közszolgálati televízió vasárnapi politikai magazinműsorának adott, egyes részleteiben szombaton ismertetett interjúban úgy fogalmazott: biztos abban, hogy unokahúgai életében lesz női elnöke az Egyesült Államoknak. Arra a kérdésre, hogy ez ő lesz-e, Kamala Harris úgy válaszolt, hogy lehetséges. Hozzátette ugyanakkor, hogy még nem hozott végleges döntést erről. Megismételte azonban a könyvében is szereplő kifejezést, amely szerint még nem végzett politikai pályafutásával.
Egész életemet, pályafutásomat a szolgálatnak szenteltem, és sok módon lehet szolgálni, de még nem döntöttem el, hogy mit fogok tenni a jövőben
– fogalmazott a politikus, aki Joe Biden előző demokrata párti amerikai elnök alelnöke volt, és Biden visszalépése után indult a tavalyi elnökválasztáson, amely a republikánus jelenlegi elnök, Donald Trump győzelmével végződött. A BBC-interjúban – arra a felvetésre, hogy a fogadóirodák nem sok esélyt jósolnak neki, ha ismét indulna az elnöki tisztségért – Kamala Harris úgy fogalmazott: sokféle felmérés létezik, és ezek mindenfélét mutatnak, de ő soha nem figyelt oda ezekre a közvélemény-kutatásokra.
Harris „zsarnoknak” nevezte Trumpot, és kijelentette: igaznak bizonyultak azok a figyelmeztetések, amelyeket ő az elnökválasztási kampányban a jelenlegi elnökkel kapcsolatban tett.
Az ABC amerikai televíziós társaság egyik humorista műsorvezetője, Jimmy Kimmel felfüggesztésére utalva a volt alelnök azt mondta: Donald Trump olyan mértékben nem tudja elviselni az akár vicc formájában megnyilvánuló bírálatokat, hogy kész lett volna felszámolni egy egész médiaszervezetet is.
Harris bírálta az amerikai üzleti élet vezetőit is, akik szavai szerint „túl könnyen engednek” Trump kívánságainak, nyilvánvalóan azért, hogy elnyerjék jóindulatát egy esetleges vállalati egyesülési tranzakció jóváhagyásához vagy valamilyen vizsgálat elkerüléséhez.
A Fehér Ház szóvivője, Abigail Jackson a BBC megkeresésére úgy reagált Kamala Harris kijelentéseire, hogy amikor a volt alelnök súlyos vereséget szenvedett a tavalyi választáson, talán fel kellett volna fognia, hogy „ az amerikai nép nem törődik abszurd hazugságaival”.
Korábban arról is írtunk, hogy Kamala Harris nyomdokain jár a Tisza Párt.
Borítókép: Donald Trump amerikai elnök, a leköszönő Joe Biden és Kamala Harris (Fotó:AFP)
