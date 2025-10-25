TrumpHarrisIowa

Trumpnak adott igazat a bíróság

Az amerikai elnök és jogi csapata első fokon pert nyert egy iowai közvélemény–kutató céggel szemben. Donald Trump még közvetlenül a választások után perelt választási befolyásolás miatt.

Magyar Nemzet
2025. 10. 25. 7:20
Fotó: ANDREW HARNIK Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Helyet adott az amerikai elnöknek a fellebbviteli bíróság, így az állami bíróság elé kerül a per amit J. Ann Selzer és cége, The Des Moines Register ellen indított. Donald Trump választási befolyásolással vádolja a közvélemény–kutató céget – írja a Fox News

Trump manipulációval és választási befolyásolással vádolja a céget és vezetőjét
Trump manipulációval és választási befolyásolással vádolja a céget és vezetőjét 
Fotó: SAUL LOEB / AFP

Trump jogi csapata  „arcátlan választási beavatkozással” vádolja a céget miután  a 2024-es elnökválasztás során Selzer és cége tévesen és szándékosan jelezte, hogy Trump lemaradt a demokrata Kamala Harris mögött. Az elnök és csapata eredetileg májusban kérte az ügy Iowa Állami Bíróság elé terjesztését, miután a vádlottak „áttették” az ügyet a szövetségi bíróságra. 

Egy szövetségi bíró azonban  akkor elutasította a kérelmet , de az Obama által kinevezett bíró döntését végül az Egyesült Államok 8. körzeti fellebbviteli bírósága felülbírálta.

Egy élesen megfogalmazott véleményben az illetékes körzeti bíróság helyt adott Trump kérelmének és utasította a kerületi bírót, hogy az ügyet „előítélet nélkül” elutasítottnak tekintse, lehetővé téve Trump számára az ügy újbóli benyújtását.

„A 8. Körzeti Bíróság mai igazságos és helyénvaló döntése biztosítja, hogy Trump elnök választási befolyásolással kapcsolatos ügyét, amely a J. Ann Selzer, a The Des Moines Register ellen indított az Iowa Állami Bíróságon tárgyalják, ahová tartozik” – mondta Trump jogi csapatának szóvivője. 

„Ezek a vádlottak ismételten jogellenes játszmákat folytattak, hogy elkerüljék az állami bíróságot, és ennek ma vége” – folytatta a szóvivő. „Trump elnök továbbra is felelősségre vonja azokat, akik álhíreket, hazugságokat és rágalmakat terjesztenek.”

A vádak szerint az érintett cég Kamala Harris javára próbálta manipulálni a választási előrejelzéseit, ezzel pedig hamis információkat terjesztve próbálták meg Donald Trump esélyeit rontani az amerikai elnökválasztás során. 

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nógrádi György
idezojelekTrump

A béke még távol van

Nógrádi György avatarja

AZ ELMÚLT HÉT ESEMÉNYEI – Ukrajna és Oroszország súlya teljesen más amerikai szempontból.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu