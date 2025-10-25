Trumpnak adott igazat a bíróság

Helyet adott az amerikai elnöknek a fellebbviteli bíróság, így az állami bíróság elé kerül a per amit J. Ann Selzer és cége, The Des Moines Register ellen indított. Donald Trump választási befolyásolással vádolja a közvélemény–kutató céget – írja a Fox News.

Trump manipulációval és választási befolyásolással vádolja a céget és vezetőjét

Fotó: SAUL LOEB / AFP

Trump jogi csapata „arcátlan választási beavatkozással” vádolja a céget miután a 2024-es elnökválasztás során Selzer és cége tévesen és szándékosan jelezte, hogy Trump lemaradt a demokrata Kamala Harris mögött. Az elnök és csapata eredetileg májusban kérte az ügy Iowa Állami Bíróság elé terjesztését, miután a vádlottak „áttették” az ügyet a szövetségi bíróságra.

Egy szövetségi bíró azonban akkor elutasította a kérelmet , de az Obama által kinevezett bíró döntését végül az Egyesült Államok 8. körzeti fellebbviteli bírósága felülbírálta.

Egy élesen megfogalmazott véleményben az illetékes körzeti bíróság helyt adott Trump kérelmének és utasította a kerületi bírót, hogy az ügyet „előítélet nélkül” elutasítottnak tekintse, lehetővé téve Trump számára az ügy újbóli benyújtását.