Robbanás és lövöldözés volt Münchenben + fotók

Kiskorúak védelme a közösségi médiával szemben

Október végétől Görögország az Európai Unióban elsőként általánosan betiltja a közösségi média hozzáférését 16 év alatti kiskorúak számára. A intézkedést a Kids Wallet nevű alkalmazás révén fogják végrehajtani, amely automatikusan blokkolja a népszerű platformok, például a Facebook, a TikTok, az Instagram és az X használatát a kiskorú felhasználók eszközeként regisztrált készülékeken Görögországban.

Forrás: MTI, Youtube, Facebook2025. 10. 01. 9:55
A cél az, hogy korlátozzák a függőséget okozó scrollingot és a veszélyes internetes tartalmakkal való esetleges konfrontálódást, írta beszámolójában a Protothema görög portál.  

Ezenkívül a 18 év alatti fiatalok számára letiltják a szerencsejátékkal, dohánytermékek, alkohol vagy pornográf tartalmak terjesztésével foglalkozó weboldalakhoz való hozzáférést. A tilalom a Tinderhez hasonló társkereső platformokra is vonatkozik.

A technológiát az Európai Bizottság kezdeményezésére fejlesztették ki. Az Európai Bizottság arra törekszik, hogy egységes keretrendszert hozzon létre minden tagállam számára. Ausztráliával ellentétben a megoldás nem kizárólag a platformok által végzett életkor-ellenőrzésen alapul, hanem közvetlenül az eszközön, a Kids Wallet alkalmazás révén történik.

Az EU-szerte is dolgoznak egy korhatár-korlátozáson. A cél megbízható korhatár-ellenőrzési rendszerek használata olyan tartalmakhoz, amelyek nem alkalmasak gyermekek és fiatalok számára. Hosszú távon azt tervezik, hogy a technológiát integrálják az EU digitális személyi igazolványába (eID) – egyfajta hivatalos online személyazonosító igazolványba, amely 2026 végétől lesz elérhető.

