Kiskorúak védelme a közösségi médiával szemben

A cél az, hogy korlátozzák a függőséget okozó scrollingot és a veszélyes internetes tartalmakkal való esetleges konfrontálódást, írta beszámolójában a Protothema görög portál.

Görögország betiltja a közösségi média használatát 16 év alattiak számára (Fotó: AFP)

Ezenkívül a 18 év alatti fiatalok számára letiltják a szerencsejátékkal, dohánytermékek, alkohol vagy pornográf tartalmak terjesztésével foglalkozó weboldalakhoz való hozzáférést. A tilalom a Tinderhez hasonló társkereső platformokra is vonatkozik.

A társkereső platformokat is tiltani fogják a kiskorú mobilhasználóknak a görög hatóságok (Fotó: AFP)

A technológiát az Európai Bizottság kezdeményezésére fejlesztették ki. Az Európai Bizottság arra törekszik, hogy egységes keretrendszert hozzon létre minden tagállam számára. Ausztráliával ellentétben a megoldás nem kizárólag a platformok által végzett életkor-ellenőrzésen alapul, hanem közvetlenül az eszközön, a Kids Wallet alkalmazás révén történik.

Az EU-szerte is dolgoznak egy korhatár-korlátozáson. A cél megbízható korhatár-ellenőrzési rendszerek használata olyan tartalmakhoz, amelyek nem alkalmasak gyermekek és fiatalok számára. Hosszú távon azt tervezik, hogy a technológiát integrálják az EU digitális személyi igazolványába (eID) – egyfajta hivatalos online személyazonosító igazolványba, amely 2026 végétől lesz elérhető.

