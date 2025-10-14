Az ukrajnai béke kapcsán sürget előrelépést a német külügyminiszter

Johann Wadephul szerint az amerikai elnök „nagyszerű ajánlatot” tett Vlagyimir Putyinnak, amelyre az orosz elnök mindmáig nem válaszolt, de most meg kell ragadni a tárgyalás lehetőségét. Leszögezte, Németország rendíthetetlenül Ukrajna mellett áll és minden lehetőséget felhasznál Ukrajna pénzügyi és anyagi támogatására. A német külügyminiszter szerint Európának lesz elegendő gazdasági és katonai ereje Ukrajna megsegítéséhez. Hozzátette: a német külpolitika számára első számú prioritás az ukrajnai konfliktus megoldása és a háború befejezése.

A német külügyminiszter román kollégájával tárgyalt

Fotó: AFP

Szerinte a tengerek stratégiai jelentőséggel bírnak Európa védelme szempontjából, és az ukrajnai háborúban bebizonyosodott, milyen fontos a fekete-tengeri régió és a Duna-delta térsége. Úgy értékelte: Románia vezető szerepet játszhat abban, hogy a NATO következetes stratégiát dolgozzon ki a Fekete-tenger térségére.

A német diplomácia vezetője felszólította Pekinget és Moszkvát, hogy egyezzenek meg egy ENSZ-határozatról, amely végrehajtja Donald Trump amerikai elnök gázai békekezdeményezését.

Szerinte egy biztonsági tanácsi határozat, egy megfelelő jogi keret elengedhetetlen ahhoz, hogy a Hamászra folyamatos nyomást gyakoroljanak és elérjék leszerelését, mert a szervezet szerinte nem fog önként lemondani a hatalomról.

Oana Toiu román külügyminiszter szerint országa kiválóan együttműködik Németországgal a NATO-ban és az EU-ban, és köszönetet mondott a román légtérvédelemhez nyújtott német segítségért. A német és a román társadalom közötti létfontosságú kötőanyagnak nevezte a németországi munkaerőpiacon kiválóan integrálódott román közösséget, illetve a romániai német nemzeti kisebbséget.