Politikai menedéket kért az Egyesült Államokban Naomi Seibt német konzervatív aktivista

Politikai menedéket kért az Egyesült Államokban Naomi Seibt német konzervatív aktivista, aki állítása szerint hazájában politikai alapú üldöztetésnek van kitéve.

Magyar Nemzet
2025. 10. 29. 21:09
Naomi Seibt Fotó: SAMUEL CORUM Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
A 25 éves aktivista kedden jelentette be, hogy az Egyesült Államok bevándorlási törvénye alapján fordult kérelemmel az amerikai hatóságokhoz, és ebben többek között azzal érvelt, hogy amennyiben visszatérne Németországba, akkor akár bebörtönzésnek, illetve fizikai erőszaknak lenne kitéve.

Naomi Seibt a Fox News Digitalnek adott nyilatkozatában azt mondta: 

2024-ben arról szerzett tudomást, hogy a német hírszerzés évek óta megfigyelés alatt tartja őt, miközben rendszeresen kap életveszélyes fenyegetéseket az Antifa szélsőbaloldali mozgalom részéről.

A politikai aktivista hozzátette: amikor az őt ért fenyegetések ügyében a rendőrséghez fordult, ott visszautasították, hogy védelemben részesítsék.

Azt is közölte, hogy kapcsolatban van Elon Musk amerikai üzletemberrel, az X közösségi portál tulajdonosával, és beszámolt arról, hogy a vállalkozó 2024-ben vette fel vele a kapcsolatot, amikor egy bejegyzésében az AfD párt szavazójaként írta le magát.

Naomi Seibt jelenleg az Egyesült Államokban tartózkodik, és várja menedékkérelmének elbírálását.

Borítókép: Naomi Seibt (Fotó: AFP)

