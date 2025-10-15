Svájciszlámradikalizmus

Svájcban is erősödik a radikális iszlám

Svájcban mára már az iszlám vallású kislányok is fejkendőt viselnek, noha korábban csak a felnőtt, férjezett asszonyok hordták azt. Megfigyelők egy fokozatos iszlamizálódás és egy, a Balkánig visszanyúló irányváltás előtt figyelmeztetnek. Szakértők szerint a svájci fejlemények egy nagyobb kontextusban értelmezendők. A Balkánon – például Albániában, Észak-Macedóniában, Montenegróban és Koszovóban – a vallás ismét egyre nagyobb jelentőségre tesz szert.

Magyar Nemzet
Forrás: V4NA2025. 10. 15. 4:55
Illusztráció Fotó: HENNING KAISER Forrás: DPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az albán iszlámot Svájcban sokáig mérsékeltnek, nyitottnak és alkalmazkodóképesnek tartották. A Sonntags Zeitung riportjai azonban más képet festenek: a svájci wil-i, winterthuri, dietikoni-i és reinachi-i mecsetekben ma szinte kizárólag fátyolos nők és kislányok láthatók – írta a V4NA nemzetkozi hírügynökség. 

Illusztráció. Az albán iszlámot Svájcban sokáig mérsékeltnek, nyitottnak és alkalmazkodóképesnek tartották
Illusztráció. Az albán iszlámot Svájcban sokáig mérsékeltnek, nyitottnak és alkalmazkodóképesnek tartották
Fotó: AFP

Különösen szembetűnő a wil-i fejlemény. A helyi mecset, amelyet egykor az integráció szimbólumaként ünnepelték, 2009-ben kiváltotta az SVP országos minaret-kezdeményezését. A 2017-es avatásakor még a nyitottság helyszíne volt, de a legújabb fotókon szinte csak fátyolos látogatók láthatók – köztük általános iskolás korú lányok.

Alimi imám és a vitatott vendégek

A kritika középpontjában a wil-i imám, Bekim Alimi áll. A 20 Minuten információi szerint májusban részt vett egy rendezvényen a német Emsdettenben – együtt olyan ismert prédikátorokkal, akiknek álláspontja szélsőségesnek számít.

Köztük volt a koszovói prédikátor, Shefqet Krasniqi, akit hazájában gyűlöletkeltés és terrorizmus támogatása miatt vádoltak meg. Krasniqi nyilvánosan képviseli azt a nézetet, hogy a homoszexualitás „erkölcsi veszély”, és hogy a fátyol viselése a nők számára vallási kötelesség.

Fadil Musliu és a Bázelben élő énekes Adem Ramadani is fellépett. Ramadani évek óta olyan dalaival hívja fel magára a figyelmet, amelyekben a nőket a férjeik iránti engedelmességre szólítja fel.

Szakértők szerint a svájci fejlemények egy nagyobb kontextusban értelmezendők. A Balkánon – például Albániában, Észak-Macedóniában, Montenegróban és Koszovóban – a vallás ismét egyre nagyobb jelentőségre tesz szert. Koszovóban például 1998 óta több mint megduplázódott a mecsetek száma. A fővárosban, Pristinában, Törökország támogatásával jelenleg Európa egyik legnagyobb mecsetje épül. A Svájcban élő mintegy 445 000 muszlim körülbelül kétharmada ezekből az országokból származik. Ezzel együtt nő ezeknek a régióknak a kulturális és vallási befolyása a svájci muszlim közösségekre.

Vita a fejkendő tilalmáról

A kis, fátyolos lányok képei Svájcban is felizzítják azt a vitát, amely már régóta foglalkoztatja Európát.

Ausztriában már érvényben van a fejkendő tilalma a 14 év alatti lányok számára. Most a svájci szövetségi tanács is megvizsgálja, hogy be kell-e vezetni egy hasonló törvényt a 15 év alatti lányok számára.

Az emberi jogi aktivisták hangosan figyelmeztetnek a növekvő iszlamizációra, míg a konzervatív politikusok a gyermekek védelmét hangsúlyozzák a vallási nyomással szemben.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekKáli-medence

Festő a világ közepén

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Somogyi Győző látó, látomásos festő, a legnagyobbak egyike.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.