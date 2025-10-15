Svájcban is erősödik a radikális iszlám

Az albán iszlámot Svájcban sokáig mérsékeltnek, nyitottnak és alkalmazkodóképesnek tartották. A Sonntags Zeitung riportjai azonban más képet festenek: a svájci wil-i, winterthuri, dietikoni-i és reinachi-i mecsetekben ma szinte kizárólag fátyolos nők és kislányok láthatók – írta a V4NA nemzetkozi hírügynökség.

Illusztráció. Az albán iszlámot Svájcban sokáig mérsékeltnek, nyitottnak és alkalmazkodóképesnek tartották

Fotó: AFP

Különösen szembetűnő a wil-i fejlemény. A helyi mecset, amelyet egykor az integráció szimbólumaként ünnepelték, 2009-ben kiváltotta az SVP országos minaret-kezdeményezését. A 2017-es avatásakor még a nyitottság helyszíne volt, de a legújabb fotókon szinte csak fátyolos látogatók láthatók – köztük általános iskolás korú lányok.

Alimi imám és a vitatott vendégek

A kritika középpontjában a wil-i imám, Bekim Alimi áll. A 20 Minuten információi szerint májusban részt vett egy rendezvényen a német Emsdettenben – együtt olyan ismert prédikátorokkal, akiknek álláspontja szélsőségesnek számít.

Köztük volt a koszovói prédikátor, Shefqet Krasniqi, akit hazájában gyűlöletkeltés és terrorizmus támogatása miatt vádoltak meg. Krasniqi nyilvánosan képviseli azt a nézetet, hogy a homoszexualitás „erkölcsi veszély”, és hogy a fátyol viselése a nők számára vallási kötelesség.

Fadil Musliu és a Bázelben élő énekes Adem Ramadani is fellépett. Ramadani évek óta olyan dalaival hívja fel magára a figyelmet, amelyekben a nőket a férjeik iránti engedelmességre szólítja fel.

Albanischer Islam in der Schweiz wird konservativer: Schon kleine Mädchen tragen Kopftuch. https://t.co/OzCNzhVjvf — 20 Minuten (@20min) October 12, 2025

Szakértők szerint a svájci fejlemények egy nagyobb kontextusban értelmezendők. A Balkánon – például Albániában, Észak-Macedóniában, Montenegróban és Koszovóban – a vallás ismét egyre nagyobb jelentőségre tesz szert. Koszovóban például 1998 óta több mint megduplázódott a mecsetek száma. A fővárosban, Pristinában, Törökország támogatásával jelenleg Európa egyik legnagyobb mecsetje épül. A Svájcban élő mintegy 445 000 muszlim körülbelül kétharmada ezekből az országokból származik. Ezzel együtt nő ezeknek a régióknak a kulturális és vallási befolyása a svájci muszlim közösségekre.

Vita a fejkendő tilalmáról

A kis, fátyolos lányok képei Svájcban is felizzítják azt a vitát, amely már régóta foglalkoztatja Európát.

Ausztriában már érvényben van a fejkendő tilalma a 14 év alatti lányok számára. Most a svájci szövetségi tanács is megvizsgálja, hogy be kell-e vezetni egy hasonló törvényt a 15 év alatti lányok számára.

Az emberi jogi aktivisták hangosan figyelmeztetnek a növekvő iszlamizációra, míg a konzervatív politikusok a gyermekek védelmét hangsúlyozzák a vallási nyomással szemben.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)