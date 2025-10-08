áldozathajnalbanholttestépületek

Tragédia: összeomlott egy lakóház Madridban, négy ember meghalt + videó

A környéket lezárták a hatóságok, a szomszédos épületek lakóit evakuálták.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 08. 13:29
A rendőrség és a katasztrófavédelem a házomlás helyszínen Madridban Fotó: THOMAS COEX Forrás: AFP
Életét vesztette négy munkás egy madridi házomlásban, az áldozatok holttestét szerda hajnalban találták meg a romok között.

José Luis Martínez-Almeida polgármester tájékoztatása szerint a szakemberek úgy vélik, hogy a felújítás alatt álló épület legfelső, hatodik emeleti födémje szakadt le, és ez okozta az épület részleges beomlását.

Az áldozatok közül ketten az alagsorban dolgoztak a szerencsétlenség idején, egyikük pedig a legfelső emeleten tartózkodott. A negyedik áldozat az építkezés munkavezetője.

A Madrid belvárosában zajló felújításon negyvenen dolgoztak, a helyszínen a mentők három embert láttak el sérülések miatt, de csak egyiküket szállították kórházba, lábtöréssel. A tűzoltók órákon át kutattak a négy eltűnt személy után, drónokkal és keresőkutyákkal is, mielőtt rábukkantak a holttestekre.

A környéket lezárták a hatóságok, a szomszédos épületek lakóit evakuálták, akik csak azután térhetnek haza, hogy szakemberek megvizsgálták, biztonságos-e az otthonuk.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

