Tragédia: összeomlott egy lakóház Madridban, négy ember meghalt + videó

Életét vesztette négy munkás egy madridi házomlásban, az áldozatok holttestét szerda hajnalban találták meg a romok között.
José Luis Martínez-Almeida polgármester tájékoztatása szerint a szakemberek úgy vélik, hogy a felújítás alatt álló épület legfelső, hatodik emeleti födémje szakadt le, és ez okozta az épület részleges beomlását.
Az áldozatok közül ketten az alagsorban dolgoztak a szerencsétlenség idején, egyikük pedig a legfelső emeleten tartózkodott. A negyedik áldozat az építkezés munkavezetője.
A Madrid belvárosában zajló felújításon negyvenen dolgoztak, a helyszínen a mentők három embert láttak el sérülések miatt, de csak egyiküket szállították kórházba, lábtöréssel. A tűzoltók órákon át kutattak a négy eltűnt személy után, drónokkal és keresőkutyákkal is, mielőtt rábukkantak a holttestekre.
A környéket lezárták a hatóságok, a szomszédos épületek lakóit evakuálták, akik csak azután térhetnek haza, hogy szakemberek megvizsgálták, biztonságos-e az otthonuk.
