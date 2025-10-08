Tragédia: összeomlott egy lakóház Madridban, négy ember meghalt + videó

José Luis Martínez-Almeida polgármester tájékoztatása szerint a szakemberek úgy vélik, hogy a felújítás alatt álló épület legfelső, hatodik emeleti födémje szakadt le, és ez okozta az épület részleges beomlását.

Az áldozatok közül ketten az alagsorban dolgoztak a szerencsétlenség idején, egyikük pedig a legfelső emeleten tartózkodott. A negyedik áldozat az építkezés munkavezetője.